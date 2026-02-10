Drama Adu Penalti! Como Singkirkan Napoli, Cesc Fabregas Ukir Sejarah Ke Semifinal Coppa Italia Pertama Dalam 40 Tahun

Direktur Como Carlalberto Ludi memberikan pujian setinggi langit kepada pelatihnya. "Ide kami adalah untuk terus berkembang, minggu demi minggu, dengan kerja keras Cesc dan skuad dalam latihan. Cesc adalah pemain kelas dunia dan dia bahkan lebih baik sebagai pelatih," ujarnya kepada Sport Mediaset.

Ludi juga menegaskan visi klub yang tidak main-main. "Kami tidak tahu di mana kami akan berakhir, tetapi ambisi klub ini tidak terbatas. Kami ingin terus menaikkan standar setiap saat," tambahnya, sembari mengakui bahwa ketertarikan dari klub-klub besar terhadap Fabregas adalah hal yang sudah terjadi dan wajar karena kualitasnya.

Ia menutup dengan optimisme tinggi mengenai masa depan tim. "Kami sedang dalam masa bulan madu, dia (Fabregas) adalah nilai tambah untuk saat ini dan masa depan yang dekat," tegas Ludi.