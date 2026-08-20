Skuad Como, saat ini lebih dari sebelumnya, layak dianggap terlalu besar. Terlalu besar, bahkan untuk persoalan yang sudah dikenal terkait daftar pemain untuk Serie A dan Liga Champions, yang hingga saat ini membuat banyak pemain yang masih terikat kontrak berisiko tersisih.





Dan di antara kemungkinan pemain yang dicoret oleh Cesc Fabregasada juga Alvaro Morata. Penyerang asal Spanyol itu gagal mendapatkan peran penting sepanjang musim lalu dan memiliki salah satu gaji terbesar. Pelatih asal Spanyol itu sedang mendorong perekrutan Kean yang akan menutup semua ruang, tetapi ke mana mantan penyerang Milan dan Juventus itu bisa berlabuh di antara sekian banyak opsi?



