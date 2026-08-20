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cm grafica morata como 2025 26 16 9Getty Images
Emanuele Tramacere

Diterjemahkan oleh

Como sedang bekerja untuk perpisahan Morata: ya untuk pinjaman, dua opsi di Italia dan dua di luar negeri

Como
Lazio
Atalanta
Deportivo de A Coruna
A. Morata
Transfers
AC Milan
Juventus

Striker mantan AC Milan dan Juventus itu tetap masuk daftar keluar, dan Como juga membuka opsi peminjaman untuk membebaskan satu slot

Skuad Como, saat ini lebih dari sebelumnya, layak dianggap terlalu besar. Terlalu besar, bahkan untuk persoalan yang sudah dikenal terkait daftar pemain untuk Serie A dan Liga Champions, yang hingga saat ini membuat banyak pemain yang masih terikat kontrak berisiko tersisih.


Dan di antara kemungkinan pemain yang dicoret oleh Cesc Fabregasada juga Alvaro Morata. Penyerang asal Spanyol itu gagal mendapatkan peran penting sepanjang musim lalu dan memiliki salah satu gaji terbesar. Pelatih asal Spanyol itu sedang mendorong perekrutan Kean yang akan menutup semua ruang, tetapi ke mana mantan penyerang Milan dan Juventus itu bisa berlabuh di antara sekian banyak opsi?


  • Masalah gaji

    Kepindahan Morata ke Como pada dasarnya membuatnya tetap menerima gaji yang sama seperti saat masih di Milan. Pemain kelahiran 1992 itu menjadi pemain dengan bayaran tertinggi di seluruh skuad, dengan gaji tahunan kotor sebesar 8,33 juta euro dalam kontrak jangka panjang yang berakhir pada 30 Juni 2029.

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  • Ya untuk pinjaman dengan gaji dibayar sebagian

    Sejak awal bursa transfer, Como telah mengonfirmasi kepada Morata soal potensi kepergian, tetapi sejauh ini belum ada klub yang benar-benar maju untuk merekrutnya. Masalahnya, selain kepergian secara permanen yang membutuhkan pembayaran kepada Como setidaknya 10 juta euro untuk musim panas ini, terutama juga terkait gajinya yang besar.

    Karena itu, dari klub asal Larian tersebut telah datang lampu hijau bukan hanya untuk transfer pinjaman murni, tetapi juga dan terutama untuk pembayaran sebagian gaji Morata oleh klub yang akan merekrutnya.

  • Dua klub di Italia dan dua di luar negeri

    Satu-satunya klub yang sejauh ini menanyakan kondisi Morata adalah Deportivo De A Coruna dan klub Spanyol itu, begitu juga opsi dari MLS, masih ada di atas meja. Di Italia, ia telah ditawarkan kepada Lazio, yang sedang sangat kesulitan dalam mencari seorang striker untuk Gattuso setelah gagalnya juga transfer Dieng.

    Namun jalur yang bisa ditempuh, terutama jika lolos ke babak berikutnya di Conference League, adalah Atalanta. Klub Bergamo itu sedang mencari penyerang alternatif untuk Scamacca yang secara definitif akan menggeser Raspadori ke area lebih melebar, dan Bergamo akan menjadi destinasi yang secara geografis nyaman bagi pemain Spanyol itu dan keluarganya.

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