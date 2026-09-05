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fabregas eternoGetty Images
Simone Eterno

Diterjemahkan oleh

Como sangat kuat dan akan bermain untuk Scudetto

Como
FEATURES
Opinion
C. Fabregas

Daniele De Rossi, salah satu pelatih yang paling menarik untuk didengarkan di Serie A musim ini karena kedalaman pemikirannya dan keterusterangannya yang tidak biasa, tadi malam berbicara dengan jelas: "Como adalah tim yang benar-benar sangat kuat. Mungkin ini tim yang paling membuat saya terkesan sejak saya berada di Genoa dan mereka datang ke sini ke Genoa untuk bermain. Di Marassi, saya belum pernah melihat tim seperti mereka, baik secara individu maupun secara kolektif".


Itu bukan kata-kata seorang suporter yang antusias, juga bukan pendapat seorang pengamat yang mencari judul sensasional. Itu adalah pengakuan spontan, nyaris tanpa disengaja, dari seorang pelatih yang benar-benar memahami sepakbola dari dalam, dan yang jelas merasakan hal yang sama seperti yang juga dirasakan oleh mereka yang paling peka di antara kita ‘di luar sana’: Como benar-benar sangat kuat.


Saking kuatnya - dan kami ingin menegaskannya demi menghindari salah paham sejak pekan ketiga - bahwa di lapangan mereka bisa bersaing untuk Scudetto.


  • fabregas eternoGetty Images

    Dan tidak, ini bukan sekadar pernyataan bombastis atau bidah klasik di awal musim. Melainkan sebuah tesis yang didasarkan pada serangkaian pertimbangan yang kami rasa memang tepat untuk dibahas sejak sekarang.


    Pertama-tama, ada apa yang dijelaskan langsung oleh De Rossi. Como adalah tim yang kuat, punya kepribadian, dan memainkan sepak bola modern yang ingin dicapai banyak tim. Titik. Kandang atau tandang. Tim besar atau kecil, Como besutan Fabregas selalu berambisi mengendalikan pertandingan. Dan hampir selalu berhasil melakukannya. Itu sudah menjadi fakta pada musim lalu. Musim ini bahkan lebih jelas lagi. Dan ketika sebuah tim tahu apa yang harus dilakukan serta bagaimana melakukannya, sambil sering mendapatkan hasilnya, mengapa kita tidak boleh mempertimbangkannya? Karena lambang di dada mereka? Yang besar, dalam sepak bola Italia saat ini, pada dasarnya lebih berupa warisan. Dan setengah provokasi Chivu tentang AC Milan dan Juventus yang disampaikan kemarin dalam konferensi pers memang punya dasar kebenaran jika ada kemauan untuk melihat melampaui polemik bar yang itu-itu saja.


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  • Lalu ada pula komponen psikologis dan emosional. Como asuhan Fabregas masih muda, sangat muda menurut standar Serie A yang dengan susah payah berusaha, dengan segala keterbatasannya, untuk memperbarui diri. Namun, ini adalah kemudaan dalam makna yang positif. Sebuah keberanian, tepatnya. Ini adalah tim yang bermain tanpa beban sejarah, dan karena itu berani: menekan tinggi, langsung merebut kembali bola begitu hilang, menerima risiko meninggalkan ruang di belakang demi tidak mengubah jati dirinya. Ini adalah sepakbola modern, vertikal dalam pemikiran bahkan ketika horizontal dalam pembangunan serangan; dan ini adalah sepakbola yang menyulitkan lawan-lawan yang terbiasa dengan jenis pertandingan yang berbeda. Tidak mengherankan jika De Rossi, yang terbiasa membaca permainan sebagai gelandang bahkan sebelum menjadi pelatih, begitu terkesan baik oleh individu maupun kolektifnya: itulah sintesis sempurna dari apa yang telah menjadi Como.


  • Argumen kedua lebih sederhana, tetapi sama menentukan: kedalaman skuad. Masuknya Milla dan Samuele Ricci di lini tengah bukan sekadar pembelian untuk menambah jumlah, melainkan jawaban potensial atas daya tahan sebuah sektor, yaitu lini tengah, yang menjadi kunci dalam kontrol permainan yang diminta sang pelatih. Memiliki dua opsi tambahan yang siap memberi sedikit waktu istirahat bagi para andalan Cesc di area itu berarti napas yang lebih panjang ketika pertandingan mulai banyak dan berdekatan. Sementara di jantung lini serang, kedatangan Moise Kean menambahkan persis apa yang selama ini kurang: alternatif nyata untuk Douvikas, profil berbeda dari segi karakteristik, mampu menyerang ruang dan menjamin gol bahkan ketika pertandingan menjadi ketat. Bukan sekadar alternatif dan bukan pula starter "wajib", juga mengingat pekerjaan berharga yang dilakukan Douvikas, melainkan solusi ekstra dengan nilai sangat tinggi yang bisa diambil kapan saja. Entah sebagai starter atau saat pertandingan sedang berlangsung. Singkatnya, Como telah memperkuat diri. Skuadnya memang jelas bukan seperti Inter, tetapi tetap cukup dalam.

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  • Lalu ada satu faktor yang, meski tidak berwujud, bobotnya setara bahkan lebih besar daripada nama-nama dalam skuad: waktu. Ini adalah tahun keempat Fabregas di bangku cadangan, dan prinsip-prinsip permainannya hanya bisa semakin menjadi otomatisme. Como adalah tim yang telah menginternalisasi sebuah ide sepakbola: bermain semakin cepat, lebih sedikit melakukan kesalahan, dan tetap dikenali bahkan di saat-saat sulit. Itulah perbedaan antara sekadar memerankan sebuah naskah dan menjalaninya.


    Jelas tetap ada keberatan yang paling gamblang, yang akan diajukan siapa pun saat berhadapan dengan klub yang untuk pertama kalinya menghadapi agenda Eropa: Liga Champions. “Akan menguras energi, membagi perhatian, menggerus fisik skuad yang belum terbiasa dengan komitmen ganda.” Inilah tesis utama tentang Como sejak akhir musim lalu dan sepanjang musim panas. Tentu saja: itu kekhawatiran yang sah. Tetapi sejarah terbaru liga kita menceritakan versi yang berbeda dari apa yang dikhawatirkan.


  • Hal yang persis sama juga pernah dikatakan tentang Atalanta racikan Gasperini saat debut mereka di Eropa. Atalanta itu, pada musim pertama mereka yang benar-benar dijalani di antara tim-tim besar Eropa, bukan saja tidak ambruk, tetapi melaju hingga perempat final Liga Champions. Lalu di liga? Finis di posisi ketiga, dengan jarak yang tidak terlalu besar dari Juventus asuhan Sarri yang menjuarai Serie A dan Inter asuhan Conte yang mengakhiri musim di belakang Juventus. Jauh dari kata kelelahan: kompetisi ganda justru memberi tim itu ritme, kesadaran internasional, dan rasa lapar. Tidak ada alasan untuk berpikir Como tidak bisa mengalami paradoks positif yang sama.


    Singkatnya, meski semuanya baru di tahap awal, penampilan-penampilan pertama sudah cukup memberi gambaran: Como asuhan Fabregas punya angka, usia yang tepat, ide permainan, dan sekarang juga skuad untuk tidak berhenti hanya pada peran sebagai “kejutan” - memang kejutan apanya - dari musim lalu. Dan kata-kata De Rossi jelas bukan pujian basa-basi, melainkan semacam peringatan bagi semua pihak.

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