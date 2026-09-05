Daniele De Rossi, salah satu pelatih yang paling menarik untuk didengarkan di Serie A musim ini karena kedalaman pemikirannya dan keterusterangannya yang tidak biasa, tadi malam berbicara dengan jelas: "Como adalah tim yang benar-benar sangat kuat. Mungkin ini tim yang paling membuat saya terkesan sejak saya berada di Genoa dan mereka datang ke sini ke Genoa untuk bermain. Di Marassi, saya belum pernah melihat tim seperti mereka, baik secara individu maupun secara kolektif".





Itu bukan kata-kata seorang suporter yang antusias, juga bukan pendapat seorang pengamat yang mencari judul sensasional. Itu adalah pengakuan spontan, nyaris tanpa disengaja, dari seorang pelatih yang benar-benar memahami sepakbola dari dalam, dan yang jelas merasakan hal yang sama seperti yang juga dirasakan oleh mereka yang paling peka di antara kita ‘di luar sana’: Como benar-benar sangat kuat.





Saking kuatnya - dan kami ingin menegaskannya demi menghindari salah paham sejak pekan ketiga - bahwa di lapangan mereka bisa bersaing untuk Scudetto.



