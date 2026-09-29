Ketika Da Cunha, dua tahun lalu, mencetak gol di San Siro pada musim pertama Como di Serie A melawan Milan, seusai laga Fabregas menjelaskan seperti ini intuisi di balik perubahan posisi Lucas: "Ketika Anda punya kemampuan sepak bola sebesar itu untuk diberikan, peran menjadi relatif." Kemarin melawan Belgia, kapten Como itu turun sejak menit pertama untuk menghadapi Prancis: nomor 21 di punggung, kepala tegak, dan distribusi permainan yang selalu bersih serta presisi. Pada debut internasionalnya, ia membukukan 97 sentuhan, 93% umpan sukses, 6 kali merebut bola, dan hanya tiang gawang yang menggagalkan kegembiraan atas sebuah gol yang pantas ia dapatkan. Para suporter Prancis bergembira luar biasa di X dengan memposting berbagai komentar: "Di mana Deschamps ketika Da Cunha bermain sebagus ini bersama Como?" Dari Como ke Fabregas, dari Prancis ke Zidane: kisah luar biasa Da Cunha.