Dari pemain yang tersisih dari skuad, atau nyaris demikian, di Nice menjadi starter di timnas Prancis dengan Zidane di bangku cadangan. Perjalanan sepakbola Lucas Da Cunha sekaligus luar biasa dan menakjubkan. Dalam tiga tahun, pemain kelahiran 2001 itu beralih dari dijual murah oleh Nice ke Como seharga 700.000 euro menjadi salah satu gelandang terbaik di level Eropa. Pada Januari 2023, titik balik itu datang: Como merekrutnya di Serie B. Ia datang sebagai winger/gelandang serang, langsung meraih promosi ke Serie A, tetapi langkah-langkah pertamanya di kasta tertinggi tidak sepenuhnya berjalan menyenangkan: banyak kritik, beberapa penilaian yang tergesa-gesa. Namun dengan kepercayaan dari pelatih yang tepat pada saat yang tepat, setiap pemain bisa menampilkan potensi terbaiknya: itulah yang terjadi antara pemain kelahiran 2001 itu dan Cesc Fabregas.
Como, Prancis di kaki Da Cunha: pembelian seharga 700.000 euro yang diubah Fabregas menjadi pemain hebat
Intuisi Fabregas
Visi Fabregas membuat karier Da Cunha berubah total. Pelatih asal Catalunya itu mengubahnya menjadi gelandang: mula-mula sebagai mezzala dalam 4-3-3 dengan hasil yang sangat baik, lalu sebagai playmaker di depan lini pertahanan dalam 4-2-3-1. Pemain Prancis berdarah Portugal itu percaya, mempelajari pergerakan yang tepat juga untuk fase bertahan, dan menjadi sosok yang tak tergantikan, pemimpin, serta kapten klub. Musim panas lalu ia diminati Napoli dan Atalanta, tetapi dia tidak bergerak dari Como, malah menggandakan komitmennya: memperpanjang kontrak hingga 2031. Tiga bulan kemudian Zidane, dalam daftar pemain panggilan pertamanya sebagai pelatih tim nasional Prancis, memanggilnya untuk bermain bersama Les Bleus.
Debut kelas atas
Ketika Da Cunha, dua tahun lalu, mencetak gol di San Siro pada musim pertama Como di Serie A melawan Milan, seusai laga Fabregas menjelaskan seperti ini intuisi di balik perubahan posisi Lucas: "Ketika Anda punya kemampuan sepak bola sebesar itu untuk diberikan, peran menjadi relatif." Kemarin melawan Belgia, kapten Como itu turun sejak menit pertama untuk menghadapi Prancis: nomor 21 di punggung, kepala tegak, dan distribusi permainan yang selalu bersih serta presisi. Pada debut internasionalnya, ia membukukan 97 sentuhan, 93% umpan sukses, 6 kali merebut bola, dan hanya tiang gawang yang menggagalkan kegembiraan atas sebuah gol yang pantas ia dapatkan. Para suporter Prancis bergembira luar biasa di X dengan memposting berbagai komentar: "Di mana Deschamps ketika Da Cunha bermain sebagus ini bersama Como?" Dari Como ke Fabregas, dari Prancis ke Zidane: kisah luar biasa Da Cunha.
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