Ada perubahan susunan pemain Como dalam lagasiang hari pada pekanke-30. Cesc Fabregas tidak memasukkan dua pilar timnya, Baturina dan Ramon, ke dalam susunan pemain inti. Mari kita lihat alasan di balik pencoretan keduanya, yang didasari oleh dua alasan yang berbeda.
Como-Pisa, mengapa Jacobo Ramon dan Baturina tidak bermain: cedera atau keputusan pelatih, dua kemungkinan tersebut
Seperti yang telah disebutkan, baik Martin Baturina maupun Jacobo Ramon tidak masuk dalam susunan starting eleven yang dipilih Cesc Fabregas untuk pertandingan Como melawan Pisa. Namun, ada perbedaan karena pemain asal Kroasia itu duduk di bangku cadangan; ia secara fisik siap bermain, tetapi tidak diturunkan karena pertimbangan taktis. Jesus Rodriguez mendapat kesempatan sebagai starter.
Hal yang berbeda terjadi pada sang bek. Pemain asal Spanyol itu, memang, duduk di tribun karena kelelahan yang tidak memungkinkannya memberikan kontribusi seperti biasa dalam pertandingan krusial bagi tim Larian dalam perburuan tiket ke Liga Champions. Sebagai gantinya, Kempf berpasangan dengan Diego Carlos.
SUSUNAN PEMAIN RESMI:
COMO - Butez; Van der Brempt, Kempf, Carlos, Moreno; Perrone, Da Cunha; Diao, Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas.
PISA - Nicolas; Caracciolo, Albiol, Canestrelli; Leris, Hojholt, Akinsanmiro, Loyola, Angori; Tramoni, Moreo.