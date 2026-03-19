Goal.com
Live
Michael HartonoGetty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Michael Hartono, pemegang saham utama Como bersama saudaranya Robert Budi, telah meninggal dunia pada usia 86 tahun. Saudara Hartono adalah miliarder Indonesia yang termasuk di antara orang-orang terkaya di dunia, terkenal karena telah membangun kerajaan bisnis di bidang tembakau (Djarum) dan melakukan diversifikasi ke sektor perbankan (BCA), elektronik (Polytron), dan properti. Sejak 2019, mereka menjadi pemilik Como 1907, yang mereka bawa dari Serie D ke Serie A dan kini berada di zona Liga Champions.


Berita tentang kepergiannya, yang dilaporkan oleh Gazzetta.it, telah disebarluaskan oleh media Indonesia dan hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari klub.



  • Michael Bambang Hartono adalah salah satu pengusaha paling berpengaruh di Indonesia. Gazzetta.it mengulas biografinya. Sebagai pemain bridge profesional, ia telah lama berjuang agar bridge dimasukkan ke dalam ajang Asian Games. Timnya berhasil meraih medali perunggu pada Asian Games 2018. Kekaisaran Hartono dimulai ketika ayahnya, Oei Wie Gwan, membeli sebuah perusahaan rokok yang bangkrut pada tahun 1950.


    Sejak saat itu, perusahaan tersebut telah menjadi salah satu produsen rokok cengkeh terbesar di Indonesia. Keluarga Hartono memiliki saham besar di Bank Central Asia, lembaga keuangan terbesar di negara ini berdasarkan kapitalisasi pasar, serta properti mewah di Jakarta dan merek elektronik terkenal Polytron.



    • Iklan
Serie A
Como crest
Como
COM
Pisa crest
Pisa
PIS