Michael Hartono, pemegang saham utama Como bersama saudaranya Robert Budi, telah meninggal dunia pada usia 86 tahun. Saudara Hartono adalah miliarder Indonesia yang termasuk di antara orang-orang terkaya di dunia, terkenal karena telah membangun kerajaan bisnis di bidang tembakau (Djarum) dan melakukan diversifikasi ke sektor perbankan (BCA), elektronik (Polytron), dan properti. Sejak 2019, mereka menjadi pemilik Como 1907, yang mereka bawa dari Serie D ke Serie A dan kini berada di zona Liga Champions.





Berita tentang kepergiannya, yang dilaporkan oleh Gazzetta.it, telah disebarluaskan oleh media Indonesia dan hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari klub.







