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ACF Fiorentina v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Como menang 3-1 di Firenze berkat penampilan gemilang Nico Paz, sementara Liberali mencetak gol

Fiorentina vs Como
Serie A
Fiorentina
Como

Di Stadion Franchi, Fiorentina kalah 1-3 dari Como pada pekan ketujuh Serie A.

Pada pekan ketujuh Serie A, Como asuhan Cesc Fabregas menang 3-1 di markas Fiorentina asuhan Paolo Vanoli. Kedua tim kini terpaut 10 poin di klasemen, dengan Como mengoleksi 14 poin dan Fiorentina tertahan di angka 4, menempati posisi kedua dari bawah. Kean, mantan pemain Fiorentina, absen karena cedera, sementara Como menjalani pertandingan ini di antara dua laga Liga Champions (pekan ini kalah dari Feyenoord dan pekan depan akan menjamu Manchester United). Situasi itu memaksa pelatih asal Spanyol tersebut melakukan rotasi pemain secara terukur, dengan Liberali dan Caqueret masuk susunan pemain inti.


Babak pertama berlangsung seru. Setelah kedua tim menciptakan sejumlah peluang, tak lama selepas menit ke-30 Como mencetak dua gol beruntun lewat Liberali, yang mencetak gol pertamanya di Serie A (Fiorentina memprotes tindakan Milla terhadap Goncalves pada awal serangan), dan Nico Paz melalui sundulan. Fiorentina kemudian meningkatkan serangan dan mencetak gol lewat Pongracic, yang kembali membobol gawang lawan, tetapi gol keduanya dianulir karena offside. Babak kedua tidak semeriah babak pertama, dan gol Douvikas pada menit ke-56, berkat assist Nico Paz yang menjadi pemain terbaik di lapangan, praktis memastikan kemenangan Como.


FIORENTINA-COMO 1-3

PENCETAK GOL: 32' Liberali (C), 36' Nico Paz (C), 42' Pongracic (F), 56' Douvikas (C)




  • GOL DAN MOMEN PENTING

    92' - Ramon mendahului Beto dan menyelamatkan gawang Como

    78' - Fagioli kembali mencoba, dan Butez kembali menepis bola hingga keluar untuk sepak pojok

    76' - Butez menggagalkan peluang Fagioli

    75' - Peluang emas bagiNjie, tetapi sundulannya membentur tiang saat gawang terbuka lebar

    66' - Kaiki berpeluang mencetak gol keempat, tetapi tembakannya diblok Pongracic

    61' - Caqueret memaksa De Gea melakukan penyelamatan. Liberali lalu mencoba memanfaatkan bola muntah, tetapi bola berakhir menjadi sepak pojok

    56' - Serangan balik yang dirancang dengan sangat baik oleh Nico Paz berujung pada umpan untukDouvikas, yang melepaskan tembakan kaki kanan hingga bola masuk ke gawang melalui sela kaki De Gea, yang tampak ragu-ragu

    53' - Fiorentina mendapat peluang lagi, tetapiNdour menyia-nyiakannya lewat tembakan kaki kiri lemah yang mudah ditangkap Butez

    48' - Di awal babak kedua, peluang pertama didapat Njie. Menerima umpan Fagioli, ia mencungkil bola melewati Butez yang maju dari gawang, tetapi bola melenceng tipis

    45' + 4' babak pertama - Tendangan bebas kaki kiri Mastantuono mengarah tepat ke tiang jauh, tempat Pongracic menyambutnya dengan tendangan voli kaki kanan untuk mencetak gol penyama kedudukan. Namun, gol itu dianulir karena offside setelah pemeriksaan VAR yang panjang

    43' - Mastantuono mencoba peruntungannya, tetapi tembakan kaki kanannya yang menyilang melenceng tipis di sisi tiang

    42' - Tembakan kaki kananJimenez dibelokkan hingga menghasilkan sepak pojok. Dari sepak pojok itu, Pongracic mencetak gol di tengah kemelut

    36' - Tim tamu menggandakan keunggulan: umpan silang Valle disambut sundulan Nico Paz, dan bola masuk ke gawang

    32' - Liberali mengontrol bola lalu melepaskan tembakan kaki kiri ke tiang jauh, menaklukkan De Gea dan mencetak gol di sisi tiang jauh. Awal serangan Como itu sedikit menimbulkan keraguan karena ada aksi Milla yang patut dipertanyakanterhadap Goncalves

    30' - Umpan bagus Mastantuono kepada Pellegrino berujung pada tembakan yang dihentikan aksi bertahan luar biasa Ramon, sehingga Butez lebih mudah melakukan penyelamatan

    25' - Sundulan Nico Paz memaksa De Gea menepis bola hingga menghasilkan sepak pojok

    17' - Goncalvesmencoba mencetak gol, tetapi Butez menggagalkannya

    15' - Da Cunha mencoba mencetak gol, tetapi De Gea menepis bola hingga menghasilkan sepak pojok. Dari sepak pojok itu, Douvikas dan Liberali mendapat peluang

    11' - Goncalves kembali beraksi, kali ini dengan mengumpan kepada Fagioli, yang melewati lawan lewat dribel sebelum melepaskan tembakan yang dibelokkan hingga menghasilkan sepak pojok

    10' - Umpan terobosan bagus dari Goncalves untuk Njie, tetapi ia gagal melepaskan tembakan

  • SUSUNAN PEMAIN RESMI DAN DETAIL PERTANDINGAN

    FIORENTINA-COMO 1-3


    PENCETAK GOL: 32' Liberali (C), 36' Nico Paz (C), 42' Pongracic (F), 56' Douvikas (C)


    Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Jimenez (69' Dodò), Dragusin, Pongracic, Viery (63' Valdepenas); Ndour (79' Beto), Fagioli; Mastantuono (69' Brescianini), Goncalves (63' Gnonto), Njie; Pellegrino. Pelatih: Vanoli


    Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Kempf, Chalobah (13' Ramon), Valle (46' Kaiki); Milla, Da Cunha (83' Ricci); Liberali (83' Kambwala), Paz (61' Perrone), Caqueret; Douvikas. Pelatih: Fabregas


    WASIT: Di Bello

    KARTU KUNING: Valle (C), Nico Paz (C), Ramon (C), Ndour (F), Mastantuono (F, dari bangku cadangan)

    KARTU MERAH: -

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