Como menang 3-1 di Firenze berkat penampilan gemilang Nico Paz, sementara Liberali mencetak gol

Pada pekan ketujuh Serie A, Como asuhan Cesc Fabregas menang 3-1 di markas Fiorentina asuhan Paolo Vanoli. Kedua tim kini terpaut 10 poin di klasemen, dengan Como mengoleksi 14 poin dan Fiorentina tertahan di angka 4, menempati posisi kedua dari bawah. Kean, mantan pemain Fiorentina, absen karena cedera, sementara Como menjalani pertandingan ini di antara dua laga Liga Champions (pekan ini kalah dari Feyenoord dan pekan depan akan menjamu Manchester United). Situasi itu memaksa pelatih asal Spanyol tersebut melakukan rotasi pemain secara terukur, dengan Liberali dan Caqueret masuk susunan pemain inti.
Babak pertama berlangsung seru. Setelah kedua tim menciptakan sejumlah peluang, tak lama selepas menit ke-30 Como mencetak dua gol beruntun lewat Liberali, yang mencetak gol pertamanya di Serie A (Fiorentina memprotes tindakan Milla terhadap Goncalves pada awal serangan), dan Nico Paz melalui sundulan. Fiorentina kemudian meningkatkan serangan dan mencetak gol lewat Pongracic, yang kembali membobol gawang lawan, tetapi gol keduanya dianulir karena offside. Babak kedua tidak semeriah babak pertama, dan gol Douvikas pada menit ke-56, berkat assist Nico Paz yang menjadi pemain terbaik di lapangan, praktis memastikan kemenangan Como.
FIORENTINA-COMO 1-3
PENCETAK GOL: 32' Liberali (C), 36' Nico Paz (C), 42' Pongracic (F), 56' Douvikas (C)