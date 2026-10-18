Como menang 3-1 di Firenze berkat penampilan gemilang Nico Paz, sementara Liberali mencetak gol

92' - Ramon mendahului Beto dan menyelamatkan gawang Como

78' - Fagioli kembali mencoba, dan Butez kembali menepis bola hingga keluar untuk sepak pojok

76' - Butez menggagalkan peluang Fagioli

75' - Peluang emas bagiNjie, tetapi sundulannya membentur tiang saat gawang terbuka lebar

66' - Kaiki berpeluang mencetak gol keempat, tetapi tembakannya diblok Pongracic

61' - Caqueret memaksa De Gea melakukan penyelamatan. Liberali lalu mencoba memanfaatkan bola muntah, tetapi bola berakhir menjadi sepak pojok

56' - Serangan balik yang dirancang dengan sangat baik oleh Nico Paz berujung pada umpan untukDouvikas, yang melepaskan tembakan kaki kanan hingga bola masuk ke gawang melalui sela kaki De Gea, yang tampak ragu-ragu

53' - Fiorentina mendapat peluang lagi, tetapiNdour menyia-nyiakannya lewat tembakan kaki kiri lemah yang mudah ditangkap Butez

48' - Di awal babak kedua, peluang pertama didapat Njie. Menerima umpan Fagioli, ia mencungkil bola melewati Butez yang maju dari gawang, tetapi bola melenceng tipis

45' + 4' babak pertama - Tendangan bebas kaki kiri Mastantuono mengarah tepat ke tiang jauh, tempat Pongracic menyambutnya dengan tendangan voli kaki kanan untuk mencetak gol penyama kedudukan. Namun, gol itu dianulir karena offside setelah pemeriksaan VAR yang panjang

43' - Mastantuono mencoba peruntungannya, tetapi tembakan kaki kanannya yang menyilang melenceng tipis di sisi tiang

42' - Tembakan kaki kananJimenez dibelokkan hingga menghasilkan sepak pojok. Dari sepak pojok itu, Pongracic mencetak gol di tengah kemelut

36' - Tim tamu menggandakan keunggulan: umpan silang Valle disambut sundulan Nico Paz, dan bola masuk ke gawang

32' - Liberali mengontrol bola lalu melepaskan tembakan kaki kiri ke tiang jauh, menaklukkan De Gea dan mencetak gol di sisi tiang jauh. Awal serangan Como itu sedikit menimbulkan keraguan karena ada aksi Milla yang patut dipertanyakanterhadap Goncalves

30' - Umpan bagus Mastantuono kepada Pellegrino berujung pada tembakan yang dihentikan aksi bertahan luar biasa Ramon, sehingga Butez lebih mudah melakukan penyelamatan

25' - Sundulan Nico Paz memaksa De Gea menepis bola hingga menghasilkan sepak pojok

17' - Goncalvesmencoba mencetak gol, tetapi Butez menggagalkannya

15' - Da Cunha mencoba mencetak gol, tetapi De Gea menepis bola hingga menghasilkan sepak pojok. Dari sepak pojok itu, Douvikas dan Liberali mendapat peluang

11' - Goncalves kembali beraksi, kali ini dengan mengumpan kepada Fagioli, yang melewati lawan lewat dribel sebelum melepaskan tembakan yang dibelokkan hingga menghasilkan sepak pojok

10' - Umpan terobosan bagus dari Goncalves untuk Njie, tetapi ia gagal melepaskan tembakan