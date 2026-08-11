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Pisa SC v Como 1907 - Serie AGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Como, Ludi: "Scudetto adalah mimpi yang tak terucapkan. Kean? Morata sosok muda dan juara yang luar biasa"

Como
Serie A

Direktur olahraga Como berbicara soal lapangan dan bursa transfer

Carlalberto Ludi, direktur olahraga Como, yang berbicara kepada Radio 1 Rai , memaparkan situasi jelang musim baru klub asal Danau Como itu: "Sekarang targetnya adalah pertumbuhan klub dan tim: pengembangan infrastruktur, pengembangan budaya organisasi, pasar transfer yang semakin berkelanjutan".


"Memprediksi Como tampil di Liga Champions beberapa tahun lalu akan terdengar gila, kalau bukan visioner - jelasnya, seperti dikutip ANSA - Namun ambisinya memang sangat tinggi. Setelah itu, mencapai Liga Champions dalam tujuh tahun adalah sesuatu yang benar-benar tak terbayangkan. Tapi sekarang kami menikmatinya".



  • "Scudetto? Bagi kami, seperti Liga Champions musim ini, itu akan menjadi mimpi yang nyaris tak terucapkan dan tak ada gunanya memikirkannya. Kami bekerja untuk terus berkembang. Kami tahu mengulang pencapaian kami tidak akan mudah, malah sebaliknya. Namun kami juga punya kemauan dan terutama keseimbangan dalam pengelolaan untuk bisa mencobanya - tambah Ludi - Di bursa transfer kami selalu memiliki pendekatan yang sama. Cesc memberi kami arahan soal pemain-pemain yang bisa selaras dengan metodenya, dengan gaya bermainnya. Wajar juga bahwa, mengingat daftar UEFA, jika mereka pemain Italia, itu akan lebih baik - jelasnya - Kami telah mendapatkan seorang talenta yang bagi kami benar-benar menjadi simbol dari apa yang ingin kami lakukan, yaitu Liberali, dan kami berharap serta meyakini dia bisa menjadi yang pertama dari banyak nama lainnya".


    "Tentang Moise Kean, saya bisa katakan bahwa Como telah melakukan investasi penting untuk Alvaro Morata musim lalu, investasi yang memang patut dijaga untuk seorang anak muda dan juara yang luar biasa".


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