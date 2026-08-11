Como, Ludi: "Scudetto adalah mimpi yang tak terucapkan. Kean? Morata sosok muda dan juara yang luar biasa"

"Scudetto? Bagi kami, seperti Liga Champions musim ini, itu akan menjadi mimpi yang nyaris tak terucapkan dan tak ada gunanya memikirkannya. Kami bekerja untuk terus berkembang. Kami tahu mengulang pencapaian kami tidak akan mudah, malah sebaliknya. Namun kami juga punya kemauan dan terutama keseimbangan dalam pengelolaan untuk bisa mencobanya - tambah Ludi - Di bursa transfer kami selalu memiliki pendekatan yang sama. Cesc memberi kami arahan soal pemain-pemain yang bisa selaras dengan metodenya, dengan gaya bermainnya. Wajar juga bahwa, mengingat daftar UEFA, jika mereka pemain Italia, itu akan lebih baik - jelasnya - Kami telah mendapatkan seorang talenta yang bagi kami benar-benar menjadi simbol dari apa yang ingin kami lakukan, yaitu Liberali, dan kami berharap serta meyakini dia bisa menjadi yang pertama dari banyak nama lainnya".





"Tentang Moise Kean, saya bisa katakan bahwa Como telah melakukan investasi penting untuk Alvaro Morata musim lalu, investasi yang memang patut dijaga untuk seorang anak muda dan juara yang luar biasa".



