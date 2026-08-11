Como, Ludi: "Scudetto adalah mimpi yang tak terucapkan. Kean? Morata sosok muda dan juara yang luar biasa"

Carlalberto Ludi, direktur olahraga Como, yang berbicara kepada Radio 1 Rai , memaparkan situasi jelang musim baru klub asal Danau Como itu: "Sekarang targetnya adalah pertumbuhan klub dan tim: pengembangan infrastruktur, pengembangan budaya organisasi, pasar transfer yang semakin berkelanjutan".
"Memprediksi Como tampil di Liga Champions beberapa tahun lalu akan terdengar gila, kalau bukan visioner - jelasnya, seperti dikutip ANSA - Namun ambisinya memang sangat tinggi. Setelah itu, mencapai Liga Champions dalam tujuh tahun adalah sesuatu yang benar-benar tak terbayangkan. Tapi sekarang kami menikmatinya".