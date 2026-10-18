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Mattia Liberali ComoGetty Images
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Como, Liberali: "Bersama Nico Paz, saya bermain lebih leluasa"

M. Liberali
Como
Fiorentina vs Como
Fiorentina
Serie A

Gol pertama di Serie A bagi pemain kelahiran 2007

Mattia Liberali, gelandang serang Como kelahiran 2007, berbicara kepada DAZN setelah Como menang 3-1 di kandang Fiorentina. Liberali, yang tampil sebagai starter, mencetak gol pertamanya di Serie A: "Saya merasa nyaman bermain di sisi sayap, lalu ketika berada di lapangan bersama Nico Paz, saya bermain lebih bebas: pelatih dan pihak klub tidak pernah memberi saya tekanan. Kami harus masuk ke lapangan untuk menikmati permainan dan membuktikan sesuatu. Saya sering bercanda dengan Baturina dan Paz, dan saya bisa belajar lebih banyak dari mereka."

  • Mantan pemain AC Milan menceritakan pilihan yang dibuatnya pada musim panas: "Saya rasa sejak awal saya sudah tahu persis apa yang saya inginkan, pelatih banyak berbicara dengan saya, tetapi saya tahu saya ingin datang ke sini. Saya bekerja keras dan ingin meningkatkan kondisi fisik serta stamina. Saya ingin bertahan di sana dan beradaptasi dengan kategori ini."

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