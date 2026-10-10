Moise Kean tidak akan hadir besok untuk Como-Roma. Penyerang Como dan Timnas Italia, mantan Fiorentina, masih belum pulih dari masalah pada tulang kering yang dialaminya saat mengenakan seragam Italia dan yang memaksanya absen pada laga terakhir melawan Turki.
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Como, Kean absen lawan Roma: situasinya
Hanya dimainkan sebagai starter saat menghadapi Parma, Moise Kean sedang menjalani awal musim yang naik turun bersama Como, yang merekrutnya dari Fiorentina dengan status pinjaman senilai 10 juta euro dengan opsi pembelian yang ditetapkan sebesar 30 juta euro. Douvikas kembali akan memimpin lini serang tim Fabregas dalam pertandingan melawan Roma yang dijadwalkan besok pukul 12.30.
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