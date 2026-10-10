Como, Kean absen lawan Roma: situasinya

Hanya dimainkan sebagai starter saat menghadapi Parma, Moise Kean sedang menjalani awal musim yang naik turun bersama Como, yang merekrutnya dari Fiorentina dengan status pinjaman senilai 10 juta euro dengan opsi pembelian yang ditetapkan sebesar 30 juta euro. Douvikas kembali akan memimpin lini serang tim Fabregas dalam pertandingan melawan Roma yang dijadwalkan besok pukul 12.30.







