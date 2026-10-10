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Kean ComoGetty Images
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Como, Kean absen lawan Roma: situasinya

M. Kean
Como
Serie A

Penyerang tim nasional itu belum pulih untuk laga melawan Roma

Moise Kean tidak akan hadir besok untuk Como-Roma. Penyerang Como dan Timnas Italia, mantan Fiorentina, masih belum pulih dari masalah pada tulang kering yang dialaminya saat mengenakan seragam Italia dan yang memaksanya absen pada laga terakhir melawan Turki.

  • Hanya dimainkan sebagai starter saat menghadapi Parma, Moise Kean sedang menjalani awal musim yang naik turun bersama Como, yang merekrutnya dari Fiorentina dengan status pinjaman senilai 10 juta euro dengan opsi pembelian yang ditetapkan sebesar 30 juta euro. Douvikas kembali akan memimpin lini serang tim Fabregas dalam pertandingan melawan Roma yang dijadwalkan besok pukul 12.30.



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