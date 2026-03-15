Como 1907 v FC Internazionale - Coppa Italia

Como, Fabregas mengkritik Gasperini: "Pergi tanpa pamit, tindakan yang tidak sportif dan tidak sopan"

Pelatih Como memberikan pernyataan setelah timnya menang 2-1 atas Roma

Cesc Fabregas tidak terima dan, saat mengomentari pertandingan Como melawan Roma, ia menyerang Gian Piero Gasperini, yang menurut pelatih Como itu bersalah karena meninggalkan lapangan di akhir pertandingan tanpa menyapanya: "Saya menganggap itu tindakan yang tidak sportif," kata pemain asal Spanyol itu kepada Sky, "baik ketika saya marah, ketika saya diusir, atau ketika saya merasa wasit telah merugikan saya, di akhir pertandingan saya selalu pergi untuk berjabat tangan dengan pelatih lawan."

"Ini soal rasa hormat dan sportivitas, saya menyesal atas apa yang terjadi," tambah Fabregas, "saya sedih ketika rekan saya pergi tanpa memberi salam. Saya pergi menyapanya seperti biasa dan melihatnya pergi. Di lapangan kita bertarung, tapi setelah itu kita berjabat tangan. Saya sendiri baru-baru ini melakukan hal-hal yang tidak saya banggakan, tapi saya pikir kita harus memberi contoh. Ingatlah bahwa para pemain muda mengikuti kita."

    Kemudian, mengenai kemenangan timnya, yang kini berada di posisi keempat klasemen sendirian, di atas Juventus dan Roma: "Kualitas dan variasi yang saya miliki sangatlah penting. Sebuah pertandingan bisa berubah dalam lima menit, dan hal itu terjadi setelah penalti Roma. Hasil itu tidak pantas, tidak mencerminkan jalannya pertandingan. Di babak kedua kami meningkatkan intensitas dan membalikkan keadaan. Apakah ini pertandingan penentuan untuk Liga Champions? Tidak, kami belum lolos."

