Como, Fabregas mengkritik Gasperini: "Pergi tanpa pamit, tindakan yang tidak sportif dan tidak sopan"

Cesc Fabregas tidak terima dan, saat mengomentari pertandingan Como melawan Roma, ia menyerang Gian Piero Gasperini, yang menurut pelatih Como itu bersalah karena meninggalkan lapangan di akhir pertandingan tanpa menyapanya: "Saya menganggap itu tindakan yang tidak sportif," kata pemain asal Spanyol itu kepada Sky, "baik ketika saya marah, ketika saya diusir, atau ketika saya merasa wasit telah merugikan saya, di akhir pertandingan saya selalu pergi untuk berjabat tangan dengan pelatih lawan."

"Ini soal rasa hormat dan sportivitas, saya menyesal atas apa yang terjadi," tambah Fabregas, "saya sedih ketika rekan saya pergi tanpa memberi salam. Saya pergi menyapanya seperti biasa dan melihatnya pergi. Di lapangan kita bertarung, tapi setelah itu kita berjabat tangan. Saya sendiri baru-baru ini melakukan hal-hal yang tidak saya banggakan, tapi saya pikir kita harus memberi contoh. Ingatlah bahwa para pemain muda mengikuti kita."