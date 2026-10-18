Cesc Fabregas, pelatih Como, berbicara kepada DAZN setelah menang 3-1 di kandang Fiorentina: "Kami tidak tampil cukup baik dalam situasi bola mati, tetapi dalam hal keinginan mencetak gol dan menjaga konsentrasi, kami tampil sangat baik, terutama menjelang akhir pertandingan. Pada akhirnya, sepak bola memang seperti itu. Anda berusaha mempersiapkan pertandingan agar berada dalam posisi untuk mencetak gol."





Pelatih asal Spanyol itu menambahkan: "Sebagai pelatih, saya bisa membantu para pemain tampil lebih baik. Setelah itu, giliran mereka, dan itu luar biasa. Jangan lupa, Fiorentina adalah tim yang sangat kuat. Saya mengistirahatkan Douvikas dan Da Cunha di Liga Champions agar mereka bisa bermain hari ini, dalam pertandingan yang sangat penting."



