Cesc Fabregas, pelatih Como, berbicara dalam konferensi pers jelang laga melawan Udinese, yang pada Sabtu akan menjadi debut klub asal Danau Como itu di liga. Berikut kata-kata pelatih asal Spanyol tersebut, sebagaimana dikutip dari TMW: "Tahun ini kami memulai dari nol. Nol pertandingan, nol poin. Semua tim berkembang, bergerak di bursa transfer, kita lihat bagaimana semuanya akan dimulai. Pelan-pelan kami harus menemukan kembali siapa kami musim lalu dan mencoba untuk berkembang. Ini musim yang sangat spesial, kami menjalani tiga kompetisi, belum pernah terjadi sebelumnya. Kami punya tim yang sangat muda, beberapa pemain dan anggota staf belum pernah menghadapinya. Kami akan bermain setiap tiga hari. Ada sangat banyak tanda tanya. Tidak ada Diego, selebihnya nanti kita lihat. Ini musim pertama dari banyak musim yang akan datang, tetapi tanpa tekanan. Liga Champions adalah hadiah, tetapi Serie A dan Coppa Italia sangat penting".
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Como, Fabregas: "Di bursa transfer, kami kekurangan nilai plus itu untuk naik satu level lagi"
BURSA TRANSFER
"Bursa transfer dibuka saat liga sudah dimulai? Saya tidak suka, tapi tidak ada yang suka. Bisa jadi ada pemain di sini yang dalam 2-3 pekan akan bermain di tempat lain. Namun, kami tahu memang seperti ini. Kami menunggu bursa transfer cepat ditutup, dengan 12-15 atau 20 pemain. Sekarang ada banyak keraguan, ada yang mengatakan satu hal atau hal lain kepada Anda. Ini juga tidak bagus untuk mereka yang berteman, ketika mereka tahu seseorang akan pergi. Suatu hari nanti aturan akan berubah dan kami akan lebih senang. Jika berakhir hari ini, saya akan cepat beralih ke halaman berikutnya dan saat ini belum ditutup. Kurang lebih kami masih sama, tetapi dengan 4-5 pemain yang cepat dan bagus digantikan. Sekarang kami kurang nilai tambah itu untuk naik satu level lagi. Sulit, kadang-kadang Anda lebih beruntung. Tahun lalu kami merekrut Diego Carlos pada detik terakhir dan dia tidak pernah cedera, tetapi kami mengambil risiko. Seorang bek tengah kuat yang kami datangkan adalah Chalobah. Tidak mudah, ada sangat banyak nama, saya mengenal semua bek tengah dalam dua tahun terakhir dan itu tidak sesederhana itu. Kami punya banyak pemain di sini yang belum diketahui apakah mereka akan pergi. Saya tidak mendoakan ini untuk siapa pun karena semuanya selalu berubah".
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"Addai sudah ada di sini, dia sedang berlatih sendiri dan dalam dua minggu akan mulai berlatih bersama kami. Dalam sebulan dia seharusnya sudah siap".
Bebaskan
"Saya sangat senang dengan Liberali, sungguh. Melihatnya bermain di level itu melawan Arsenal dan Liverpool... lalu dia juga anak yang luar biasa. Saya sangat senang. Seberapa panjang jalan ini akan berlangsung tergantung pada dirinya, tetapi jika dia terus seperti ini, dia pasti akan membawa banyak hal bagi kami".
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