Como, Fabregas: "Di bursa transfer, kami kekurangan nilai plus itu untuk naik satu level lagi"

"Bursa transfer dibuka saat liga sudah dimulai? Saya tidak suka, tapi tidak ada yang suka. Bisa jadi ada pemain di sini yang dalam 2-3 pekan akan bermain di tempat lain. Namun, kami tahu memang seperti ini. Kami menunggu bursa transfer cepat ditutup, dengan 12-15 atau 20 pemain. Sekarang ada banyak keraguan, ada yang mengatakan satu hal atau hal lain kepada Anda. Ini juga tidak bagus untuk mereka yang berteman, ketika mereka tahu seseorang akan pergi. Suatu hari nanti aturan akan berubah dan kami akan lebih senang. Jika berakhir hari ini, saya akan cepat beralih ke halaman berikutnya dan saat ini belum ditutup. Kurang lebih kami masih sama, tetapi dengan 4-5 pemain yang cepat dan bagus digantikan. Sekarang kami kurang nilai tambah itu untuk naik satu level lagi. Sulit, kadang-kadang Anda lebih beruntung. Tahun lalu kami merekrut Diego Carlos pada detik terakhir dan dia tidak pernah cedera, tetapi kami mengambil risiko. Seorang bek tengah kuat yang kami datangkan adalah Chalobah. Tidak mudah, ada sangat banyak nama, saya mengenal semua bek tengah dalam dua tahun terakhir dan itu tidak sesederhana itu. Kami punya banyak pemain di sini yang belum diketahui apakah mereka akan pergi. Saya tidak mendoakan ini untuk siapa pun karena semuanya selalu berubah".







