Como: Dua pemain baru akan segera bergabung, dan pada Kamis nanti akan ada pertemuan dengan Real Madrid terkait Nico Paz

Sebaliknya, dua rekrutan penting bagi masa depan klub hampir terwujud. Pihak klub telah mencapai kesepakatan dengan Cruzeiro terkait peminjaman dengan kewajiban pembelian senilai 15 juta euro untuk Kaiki Bruno, bek kiri asal Brasil berusia 23 tahun. Sementara itu, gelandang kelahiran 1994, Luis Milla, akan bergabung dari Getafe. Ia mencatatkan 10 assist dan satu gol pada musim lalu di bawah asuhan Bordalas, dan Como akan membayar klausul pelepasan sebesar 6 juta euro untuknya. Terakhir, pembicaraan dengan Borussia Dortmund mengenai Yan Couto masih berlanjut, namun proses ini akan memakan waktu yang jauh lebih lama.