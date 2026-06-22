Como, yang kini bermimpi besar setelah berhasil meraih kualifikasi bersejarah ke Fase Liga Liga Champions 2026/2027, sedang bersiap untuk melakukan dua langkah penting di bursa transfer, yang mungkin akan sejalan dengan kepastian yang sangat dinantikan mengenai kehadiran Nico Paz dalam skuad asuhan Cesc Fabregas. Dan untuk memastikan kedatangan gelandang serang asal Argentina tersebut, menurut laporan Sky Sport, sebuah pertemuan dengan Real Madrid sudah dijadwalkan.
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Como: Dua pemain baru akan segera bergabung, dan pada Kamis nanti akan ada pertemuan dengan Real Madrid terkait Nico Paz
KAMIS, Pertemuan
Como ingin meyakinkan Real Madrid agar membiarkan pemain berbakat asal Argentina itu tetap berada di tepi danau selama satu musim lagi, namun klub ini juga ingin menegosiasikan ulang nilai penilaian dan opsi pembelian kembali kontrak di masa depan. Di sisi lain, Los Merengues sadar bahwa mereka memiliki permata berharga dan menilai pemain tersebut sesuai dengan nilainya. Kamis nanti akan menjadi hari pertemuan antara pemilik klub asal Indonesia dan petinggi klub Madrid untuk mencoba menentukan strategi terkait Nico Paz.
DUA PUKULAN
Sebaliknya, dua rekrutan penting bagi masa depan klub hampir terwujud. Pihak klub telah mencapai kesepakatan dengan Cruzeiro terkait peminjaman dengan kewajiban pembelian senilai 15 juta euro untuk Kaiki Bruno, bek kiri asal Brasil berusia 23 tahun. Sementara itu, gelandang kelahiran 1994, Luis Milla, akan bergabung dari Getafe. Ia mencatatkan 10 assist dan satu gol pada musim lalu di bawah asuhan Bordalas, dan Como akan membayar klausul pelepasan sebesar 6 juta euro untuknya. Terakhir, pembicaraan dengan Borussia Dortmund mengenai Yan Couto masih berlanjut, namun proses ini akan memakan waktu yang jauh lebih lama.