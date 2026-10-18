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Feyenoord v Como 1907 - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Como, Chalobah juga tumbang: apa yang terjadi?

Como
T. Chalobah
Fiorentina vs Como
Fiorentina
Serie A

Bek mengalami cedera dalam pertandingan melawan Fiorentina

Pada menit ke-14 laga Fiorentina-Como, bek Como Chalobah terjatuh ke tanah sambil memegangi pergelangan kakinya. Setelah berbincang beberapa detik dengan orang-orang di bangku cadangan, Cesc Fabregas memutuskan untuk menggantinya.

  • Chalobah ditarik keluar, Jacobo Ramon masuk. Cedera Chalobah menyusul cedera yang dialami Couto saat pemanasan. Awalnya tercantum dalam daftar pemain, Couto batal tampil karena mengalami keluhan fisik dan Smolcic bermain menggantikannya.


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