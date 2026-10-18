Pada menit ke-14 laga Fiorentina-Como, bek Como Chalobah terjatuh ke tanah sambil memegangi pergelangan kakinya. Setelah berbincang beberapa detik dengan orang-orang di bangku cadangan, Cesc Fabregas memutuskan untuk menggantinya.
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Como, Chalobah juga tumbang: apa yang terjadi?
Chalobah ditarik keluar, Jacobo Ramon masuk. Cedera Chalobah menyusul cedera yang dialami Couto saat pemanasan. Awalnya tercantum dalam daftar pemain, Couto batal tampil karena mengalami keluhan fisik dan Smolcic bermain menggantikannya.
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