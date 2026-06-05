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World Cup missing stars GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Diterjemahkan oleh

Cole Palmer, Rodrygo, dan para bintang top yang absen dari Piala Dunia 2026

Analysis
World Cup
C. Palmer
Rodrygo
Estevao
X. Simons
T. Alexander-Arnold
J. Pedro
E. Camavinga
F. Lopez
P. Foden
D. Huijsen
H. Ekitike
J. Cardoso
England
Brazil
France
Spain
Germany
Netherlands
USA
Mexico
H. Maguire
Eder Militao
S. Gnabry
M. de Ligt
K. Mitoma
C. Baumgartner
Austria
Japan
FEATURES

Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Setelah bertahun-tahun penuh antisipasi, babak kualifikasi yang mendebarkan, serta berbagai berita baik—dan buruk—seputar ajang puncak FIFA ini, para pemain dan pelatih dari seluruh dunia tengah menyelesaikan persiapan terakhir mereka sambil berdatangan ke Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada untuk turnamen sepak bola internasional terbesar yang pernah diselenggarakan.

Namun, meski antusiasme terus memuncak menjelang kick-off di Mexico City pada 11 Juni, para penggemar di seluruh dunia juga tak jarang menahan napas dalam beberapa pekan terakhir setiap kali ada pemain bintang yang mengalami cedera, atau menyaksikan dengan kecewa keputusan untuk tidak memasukkan nama besar ke dalam skuad negara mereka.

Maka, meskipun beberapa pemain ternama dunia tidak akan unjuk kebolehan karena negara mereka gagal lolos kualifikasi, kini sudah ada daftar panjang pemain dari negara-negara yang lolos kualifikasi yang absen, baik karena cedera maupun karena mereka tidak cukup mengesankan manajer masing-masing untuk masuk dalam skuad...

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    Cole Palmer (Inggris)

    Saat ini ada tim-tim yang memiliki kedalaman skuad lebih baik daripada Inggris, dan Thomas Tuchel sebenarnya bisa saja memilih dua skuad yang memiliki peluang cukup besar untuk melaju jauh di turnamen musim panas ini. Meski demikian, keputusan manajer The Three Lions untuk tidak memasukkan Cole Palmer ke dalam daftar 26 pemain terakhirnya cukup mengejutkan.

    Memang benar bahwa Palmer mengalami kesulitan dalam hal performa dan kebugaran selama musim lalu di Chelsea, tetapi tidak ada keraguan mengenai kemampuannya mengubah jalannya pertandingan, baik sebagai starter maupun sebagai pemain pengganti. Dia juga seorang eksekutor penalti yang berpengalaman, tetapi pria yang mencetak gol Inggris di final Euro 2024 itu tidak berada di pesawat menuju Amerika Utara dua tahun kemudian.

    Dalam hal ini, Palmer juga berada di antara pemain-pemain lain yang mengalami nasib serupa. Para pemain andalan di turnamen-turnamen terakhir seperti Phil Foden, Trent Alexander-Arnold, Harry Maguire, dan Luke Shaw semuanya gagal masuk skuad, sementara ada kejutan nyata bahwa tidak ada satu pun dari Morgan Gibbs-White, Jarrod Bowen, Adam Wharton, atau Lewis Hall yang masuk ke dalam skuad akhir, mengingat penampilan individu mereka yang mengesankan di Liga Premier.

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  • Joao Pedro Brazil 2026Getty Images

    Joao Pedro (Brasil)

    Palmer bukanlah satu-satunya bintang Chelsea yang secara mengejutkan tidak dipanggil, karena Carlo Ancelotti memilih untuk tidak memasukkan Joao Pedro ke dalam skuad Brasilnya meskipun sang penyerang telah mencetak 20 gol di Stamford Bridge.

    Pedro tampaknya berada di posisi terdepan untuk mendapatkan jersey nomor 9 yang didambakan di timnas Brasil setelah menjadi starter pada laga persahabatan kedua mereka di bulan Maret, saat mengalahkan Kroasia 3-1. Namun, ia justru dikesampingkan demi Igor Thiago dari Brentford, yang berarti ia harus menunggu untuk menambah delapan penampilannya di level internasional.

    Pemain seperti Richarlison, Savinho, dan Joelinton juga tidak masuk dalam daftar pemanggilan, yang menunjukkan banyaknya pemain yang tersedia bagi Ancelotti menjelang turnamen besar pertamanya sebagai pelatih - dan itu belum termasuk mereka yang sudah dipastikan absen karena cedera...

  • Brazil v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    Rodrygo (Brasil)

    Mantan pelatih Real Madrid, Ancelotti, tidak dapat memanggil salah satu mantan anak asuhnya, Rodrygo, pada musim panas ini setelah sang penyerang mengalami robekan ligamen anterior cruciate (ACL) pada awal Maret.

    Baru saja kembali dari masa pemulihan sebelumnya, Rodrygo terjatuh sambil memegangi lutut kanannya saat Madrid mengalahkan Getafe. Ketakutannya yang terburuk kemudian terkonfirmasi setelah menjalani pemindaian pada hari berikutnya, yang berarti pemain berusia 25 tahun itu akan kehilangan kesempatan untuk menebus kesalahannya setelah tendangan penaltinya diselamatkan saat Selecao kalah dalam adu penalti melawan Kroasia di perempat final turnamen 2022.

    Brasil tampaknya lebih sering dilanda cedera dibandingkan tim lain, dengan rekan setim Rodrygo di Madrid, Eder Militao, juga absen setelah harus menjalani operasi paha pada April. Militao telah dilanda masalah kebugaran dalam beberapa tahun terakhir, terutama robekan ACL di kedua lututnya dalam kurun waktu 15 bulan, dan kini diperkirakan akan absen hingga Oktober.

    Mungkin yang paling mengecewakan dari semua pemain Brasil yang absen adalah absennya bintang muda Estevao, yang mengalami cedera otot paha saat bermain untuk Chelsea pada April dan tidak dapat pulih tepat waktu. Mengingat pemain berusia 19 tahun itu telah mencetak lima gol dalam enam penampilan internasional terakhirnya, sungguh disayangkan ia tidak dapat unjuk gigi di panggung terbesar musim panas ini.

  • Dean Huijsen Spain 2026Getty Images

    Dean Huijsen (Spanyol)

    Meskipun Brasil tidak dapat memanggil dua pemainnya yang membela Real Madrid, Spanyol justru membuat keputusan bersejarah dengan tidak memasukkan satupun pemain dari skuad Los Blancos untuk pertama kalinya dalam sejarah partisipasi mereka di Piala Dunia.

    Hal yang paling mengejutkan adalah tidak dimasukkannya Dean Huijsen, yang mengalami musim pertama yang naik turun di Bernabeu setelah kedatangannya dari Bournemouth pada musim panas lalu, tetapi tetap diharapkan tidak hanya menjadi bagian dari skuad Luis de la Fuente musim panas ini, tetapi juga menjadi starter bagi juara Eropa tersebut, mengingat ia telah masuk dalam susunan pemain pada enam dari tujuh kesempatan sebelumnya saat ia tersedia untuk La Roja.

    Di ujung lain kariernya, Dani Carvajal mungkin telah memainkan pertandingan terakhirnya untuk negaranya setelah bek kanan veteran itu juga ditinggalkan di rumah.

    Spanyol juga mengalami masalah cedera, dengan absennya Fermin Lopez menjadi yang paling mencolok. Di akhir musim di mana ia mencetak 30 gol dan assist, gelandang Barcelona ini mengalami patah kaki yang memerlukan operasi dan karenanya tidak bisa ikut serta dalam turnamen mendatang. Sementara itu, striker Porto Samu Aghehowa mengalami robekan ligamen anterior cruciate (ACL) pada bulan Februari.

  • Eduardo Camavinga France 2025Getty Images

    Eduardo Camavinga (Prancis)

    Ada kabar buruk lainnya bagi salah satu pemain Real Madrid dari pelatih timnas Prancis, Didier Deschamps, yang memutuskan untuk tidak memanggil Eduardo Camavinga dalam turnamen terakhirnya sebagai pelatih.

    Camavinga mengalami paruh kedua musim yang sulit di ibu kota Spanyol, dan mengingat posisinya di lini tengah Les Bleus sudah mulai tergeser, mungkin tidak mengherankan jika ia tidak masuk dalam daftar 26 pemain akhir.

  • Brazil v France - International FriendlyGetty Images Sport

    Hugo Ekitike (Prancis)

    Sementara itu, Deschamps sudah tahu bahwa ia harus bermain tanpa Hugo Ekitike setelah sang penyerang mengalami robekan tendon Achilles pada bulan April, yang diperkirakan akan membuatnya absen hingga akhir tahun 2026.

    Ekitike baru saja melakukan debut internasionalnya pada bulan September, namun ia telah mengukuhkan posisinya di barisan penyerang Prancis berkat musim debutnya yang mengesankan di Liverpool, di mana ia mencetak 17 gol untuk tim asuhan Arne Slot, bahkan mencetak gol penentu kemenangan dalam kemenangan persahabatan Les Bleus atas Brasil pada bulan Maret.

    Namun, ia kini terpaksa harus menonton dari jauh pada musim panas ini.

  • Netherlands v Ecuador - International FriendlyGetty Images Sport

    Xavi Simons (Belanda)

    Setelah melaju ke semifinal Euro 2024, Belanda yakin mereka mampu bersaing memperebutkan gelar juara musim panas ini. Namun, harapan mereka mendapat pukulan telak setelah dikonfirmasi pada akhir April bahwa Xavi Simons mengalami robekan ligamen anterior cruciatum (ACL) saat membela Tottenham melawan Wolves.

    Meskipun Simons kesulitan menunjukkan performa yang konsisten selama musim debutnya di Liga Premier setelah pindah dari RB Leipzig, ia telah muncul sebagai salah satu pemain paling andal bagi Ronald Koeman selama siklus Piala Dunia saat ini, sementara kemampuannya untuk menciptakan peluang dari situasi sulit dalam serangan akan sangat dirindukan oleh skuad Oranje yang kurang memiliki talenta-talenta yang mampu mengubah jalannya pertandingan.

    Bek Manchester United, Matthijs de Ligt, berada dalam situasi serupa setelah ia terpaksa menjalani operasi punggung akibat cedera yang membuatnya absen di Old Trafford sejak akhir November. De Ligt berharap dapat menunda prosedur tersebut hingga setelah turnamen musim panas ini, namun akhirnya harus mengakui kekalahan.

    Sementara itu, Koeman memilih untuk tidak memanggil bek sayap Liverpool yang lincah, Jeremie Frimpong, serta gelandang AZ Alkmaar yang sangat diincar dan memiliki reputasi tinggi, Kees Smit.

  • Switzerland v Germany - International FriendlyGetty Images Sport

    Serge Gnabry (Jerman)

    Jerman akan berlaga di Piala Dunia dengan sejumlah tanda tanya mengenai bagaimana mereka akan mencetak gol di Amerika Utara, dan Julian Nagelsmann tentu berharap Serge Gnabry dapat memainkan peran kunci dalam memastikan lini serang Die Mannschaft dapat berfungsi dengan baik, mengingat ia telah mencetak gol dalam empat dari tujuh pertandingan terakhir mereka sebelum pengumuman skuad.

    Namun, setelah musim yang gemilang bersama Bayern Munich di mana Gnabry bersinar sebagai pemain nomor 10 di belakang lini depan yang dinamis yang terdiri dari Michael Olise, Harry Kane, dan Luis Diaz, serta mencetak dua digit gol dan assist, ia mengalami cedera adduktor saat latihan pada bulan April yang berarti, sama seperti pada tahun 2018, ia tidak akan bisa dipanggil ke tim nasional.

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    Kaoru Mitoma (Jepang)

    Jepang disebut-sebut sebagai kuda hitam potensial di turnamen ini, mengingat Samurai Biru telah menyusun salah satu skuad terkuat yang pernah mewakili negara Asia. Namun, jika mereka ingin melaju melewati babak 16 besar untuk pertama kalinya dalam sejarah partisipasi mereka di Piala Dunia, Jepang harus bermain tanpa pemain terbaik mereka, Kaoru Mitoma.

    Pemain sayap yang mencetak gol kemenangan melawan Inggris dalam pertandingan persahabatan bulan Maret lalu ini mengalami cedera hamstring pada minggu-minggu terakhir musim Liga Premier saat bermain untuk Brighton, dan tidak akan pulih tepat waktu untuk dapat berperan penting dalam turnamen musim panas ini.

    Dengan Takumi Minamino yang sudah dipastikan absen setelah mengalami cedera ACL pada bulan Desember, opsi serangan Jepang tampaknya tidak sekuat yang seharusnya jika mereka tidak dilanda cedera.

  • Johnny Cardoso USMNT 2026Getty Images

    Johnny Cardoso (Amerika Serikat)

    Meskipun tak ada pemain yang ingin melewatkan kesempatan masuk skuad Piala Dunia, hal itu terasa lebih menyakitkan bagi mereka yang semula dijadwalkan mewakili negara tuan rumah. Tak heran jika kita tak bisa tidak merasa prihatin terhadap gelandang Amerika Serikat, Johnny Cardoso, yang terpaksa menjalani operasi pergelangan kaki pada bulan Mei, sehingga memupus segala harapan pemain Atletico Madrid itu untuk masuk ke dalam skuad Mauricio Pochettino.

    Ia bergabung dengan striker Patrick Agyemang yang terpaksa menonton dari rumah setelah sang penyerang mengalami cedera tendon Achilles yang serius saat bermain untuk Derby County pada bulan April. Agyemang telah bermain dalam kedua pertandingan persahabatan AS pada bulan Maret, mencetak gol melawan Portugal sehingga menambah jumlah gol internasionalnya menjadi enam dalam hanya 14 penampilan, namun kini ia harus menunggu untuk menambah jumlah gol tersebut.

    Agak kontroversial, Pochettino memilih untuk tidak memanggil gelandang serang Diego Luna, meskipun bintang Real Salt Lake itu telah menjadi salah satu pemain USMNT yang paling konsisten selama 12 bulan terakhir.

  • Mexico v Iceland - International FriendlyGetty Images Sport

    Luis Angel Malagon (Meksiko)

    Tuan rumah bersama lainnya, Meksiko, juga harus menghadapi pukulan berat akibat cedera menjelang turnamen ini setelah kiper utama Luis Angel Malagon mengalami robekan tendon Achilles saat membela Club America di Liga Champions CONCACAF. Hal ini berarti El Tri harus bermain tanpa pemenang penghargaan Golden Glove di Gold Cup tahun lalu pada turnamen kali ini.

    Namun, saat mimpi Piala Dunia seorang pemain berakhir, hal itu membuka peluang bagi pemain lain untuk tampil, dan absennya Malagon telah membuka pintu bagi kiper veteran Guillermo Ochoa untuk tampil di Piala Dunia keenamnya menjelang ulang tahun ke-41-nya.

  • Christoph Baumgartner Austria 2026Getty Images

    Christoph Baumgartner (Austria)

    Baik para pelatih maupun suporter kini berharap agar tidak ada lagi cedera yang menimpa tim mereka selama pemusatan latihan praturnan dan laga persahabatan pemanasan. Namun, beberapa pemain kunci terpaksa mundur dari turnamen ini pada hari-hari terakhir menjelang kick-off.

    Setelah musim di mana ia mencetak 17 gol dan memberikan delapan assist untuk RB Leipzig, Christoph Baumgartner diharapkan menjadi pemain kunci bagi Austria musim panas ini. Namun, dalam pemanasan prapertandingan untuk laga persahabatan negaranya melawan Tunisia, gelandang serang ini mengalami cedera sebelum meninggalkan lapangan.

    Sudah mengkhawatirkan hal terburuk, keesokan harinya dikonfirmasi bahwa Baumgartner memerlukan operasi akibat robekan otot paha dan karenanya tidak akan berangkat ke Amerika Utara.

    Skotlandia juga merasakan dampak dari pertandingan prakompetisi mereka karena gelandang kunci Billy Gilmour mengalami cedera lutut saat menang atas Curacao di Hampden Park, yang berarti pemain Napoli itu terpaksa mundur dari skuad Steve Clarke.