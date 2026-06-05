Mantan pelatih Real Madrid, Ancelotti, tidak dapat memanggil salah satu mantan anak asuhnya, Rodrygo, pada musim panas ini setelah sang penyerang mengalami robekan ligamen anterior cruciate (ACL) pada awal Maret.
Baru saja kembali dari masa pemulihan sebelumnya, Rodrygo terjatuh sambil memegangi lutut kanannya saat Madrid mengalahkan Getafe. Ketakutannya yang terburuk kemudian terkonfirmasi setelah menjalani pemindaian pada hari berikutnya, yang berarti pemain berusia 25 tahun itu akan kehilangan kesempatan untuk menebus kesalahannya setelah tendangan penaltinya diselamatkan saat Selecao kalah dalam adu penalti melawan Kroasia di perempat final turnamen 2022.
Brasil tampaknya lebih sering dilanda cedera dibandingkan tim lain, dengan rekan setim Rodrygo di Madrid, Eder Militao, juga absen setelah harus menjalani operasi paha pada April. Militao telah dilanda masalah kebugaran dalam beberapa tahun terakhir, terutama robekan ACL di kedua lututnya dalam kurun waktu 15 bulan, dan kini diperkirakan akan absen hingga Oktober.
Mungkin yang paling mengecewakan dari semua pemain Brasil yang absen adalah absennya bintang muda Estevao, yang mengalami cedera otot paha saat bermain untuk Chelsea pada April dan tidak dapat pulih tepat waktu. Mengingat pemain berusia 19 tahun itu telah mencetak lima gol dalam enam penampilan internasional terakhirnya, sungguh disayangkan ia tidak dapat unjuk gigi di panggung terbesar musim panas ini.