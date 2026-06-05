Saat ini ada tim-tim yang memiliki kedalaman skuad lebih baik daripada Inggris, dan Thomas Tuchel sebenarnya bisa saja memilih dua skuad yang memiliki peluang cukup besar untuk melaju jauh di turnamen musim panas ini. Meski demikian, keputusan manajer The Three Lions untuk tidak memasukkan Cole Palmer ke dalam daftar 26 pemain terakhirnya cukup mengejutkan.

Memang benar bahwa Palmer mengalami kesulitan dalam hal performa dan kebugaran selama musim lalu di Chelsea, tetapi tidak ada keraguan mengenai kemampuannya mengubah jalannya pertandingan, baik sebagai starter maupun sebagai pemain pengganti. Dia juga seorang eksekutor penalti yang berpengalaman, tetapi pria yang mencetak gol Inggris di final Euro 2024 itu tidak berada di pesawat menuju Amerika Utara dua tahun kemudian.

Dalam hal ini, Palmer juga berada di antara pemain-pemain lain yang mengalami nasib serupa. Para pemain andalan di turnamen-turnamen terakhir seperti Phil Foden, Trent Alexander-Arnold, Harry Maguire, dan Luke Shaw semuanya gagal masuk skuad, sementara ada kejutan nyata bahwa tidak ada satu pun dari Morgan Gibbs-White, Jarrod Bowen, Adam Wharton, atau Lewis Hall yang masuk ke dalam skuad akhir, mengingat penampilan individu mereka yang mengesankan di Liga Premier.