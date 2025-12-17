Bangun Kerajaan Bisnis! Cole Palmer Akan Luncurkan Parfum Yang Tampilkan Selebrasi Menggigil

Di lapangan, Palmer mulai menemukan kembali ritmenya setelah berjuang melawan cedera. Penyelesaiannya yang tenang dalam kemenangan 2-0 Chelsea atas Everton menandai gol pertamanya dalam tiga bulan, membantu mengangkat The Blues ke peringkat keempat di tabel Liga Premier. Namun Palmer dengan cepat meredam ekspektasi. Berbicara kepada BBC Match of the Day, ia bersikeras bahwa kembalinya ke performa masih dalam proses.

"Saya tidak akan mengatakan saya berada pada kondisi terbaik saya saat ini," tegasnya. "Saya masih berurusan dengan cedera. Mudah-mudahan, ini semakin membaik tetapi masih ada sedikit lagi yang harus dilakukan. Ini semakin baik. Hal-hal yang saya lakukan dengan fisioterapis di klub. Ini hanya masalah tidak melakukan terlalu banyak terlalu cepat. Benar-benar, ini hanya masalah harian saja. Mudah-mudahan ini semakin membaik."

Penampilan Palmer melawan Everton diamati dengan saksama oleh manajer Inggris Thomas Tuchel, yang hadir di tribun. Pelatih asal Jerman ini diketahui memandang gelandang Chelsea sebagai bagian dari rencananya dalam jangka panjang menjelang Piala Dunia 2026, tetapi Palmer sendiri enggan berpikir terlalu jauh ke depan.

Dia menambahkan: "Saya belum melihat terlalu jauh ke depan jujur saja. Saya sudah cedera selama tiga bulan, saya hanya perlu kembali ke kebugaran penuh. Saya tahu apa yang bisa saya tawarkan ketika saya sepenuhnya fit jadi semoga saya segera sampai di sana."

Pelatih kepala Chelsea Enzo Maresca tidak pernah malu mengungkapkan kekagumannya terhadap Palmer. Dia berulang kali menggambarkannya sebagai pemain paling berpengaruh di klub, pandangan yang didukung oleh kontribusi gol impresif Palmer sejak kedatangannya di Stamford Bridge. Setelah kemenangan atas Everton, Maresca menegaskan kembali pernyataan tersebut, mencatat betapa berbedanya Chelsea dengan Palmer yang tersedia.

Dia berkata: "Kami katakan berkali-kali dengan Cole [Palmer], kami adalah tim yang lebih baik. Sayangnya, dia absen di banyak pertandingan untuk kami, tetapi sekarang dia kembali, dan pasti dia akan membantu kami."