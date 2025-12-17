AFP
Bangun Kerajaan Bisnis! Cole Palmer Akan Luncurkan Parfum Yang Tampilkan Selebrasi Menggigil
Sebuah gerakan yang berkembang di luar dugaan
Dari aftershave dan kosmetik hingga pakaian olahraga, pakaian, minuman energi, makanan, bahkan jam tangan dan pisau cukur, pemain andalan Chelsea ini memposisikan dirinya sebagai sebuah merek daripada sekadar pesepakbola, seperti diungkapkan oleh The Sun. Di pusat dari semua ini adalah selebrasi "dingin" yang sekarang sudah familiar, yaitu gerakan menggosok lengannya seolah-olah sedang merasakan kedinginan. Asal-usul selebrasi ini sangat sederhana. Palmer pertama kali memperkenalkannya pada Desember 2023 selama kemenangan dramatis 3-2 di Liga Premier melawan Luton Town. Ide tersebut sebenarnya dipinjam dari Morgan Rogers, mantan rekan setimnya di akademi Manchester City yang melakukan gerakan yang sama saat bermain untuk Middlesbrough. Palmer sempat bercanda bahwa ia akan menirunya jika berhasil mencetak gol, sebuah janji ringan yang kini berubah menjadi tanda khas yang menentukan. Sekarang, dengan perlindungan hukum yang ada, tampaknya hal ini siap mendukung babak komersial yang menguntungkan.
- Getty Images Sport
Fashion, wewangian, dan profil yang semakin meningkat
Awal tahun ini, Palmer menjalin kemitraan dengan rumah mode mewah Burberry, tampil bersama aktor pemenang Oscar Olivia Colman dalam sebuah kampanye. Gelandang Chelsea itu difilmkan mengenakan desain terbaru merek tersebut saat perjalanan memancing. Dampak komersialnya langsung terasa. Dalam beberapa hari setelah peluncuran kampanye, mantel kasmir dan wol yang dikenakan Palmer habis terjual, menunjukkan pengaruhnya yang semakin besar di luar sepak bola. Parfum setelah bercukur yang terinspirasi oleh selebrasinya kini terasa seperti perpanjangan alami dari momentum itu, memadukan identitas olahraga dengan daya tarik gaya hidup.
Kembali beraksi setelah cedera
Di lapangan, Palmer mulai menemukan kembali ritmenya setelah berjuang melawan cedera. Penyelesaiannya yang tenang dalam kemenangan 2-0 Chelsea atas Everton menandai gol pertamanya dalam tiga bulan, membantu mengangkat The Blues ke peringkat keempat di tabel Liga Premier. Namun Palmer dengan cepat meredam ekspektasi. Berbicara kepada BBC Match of the Day, ia bersikeras bahwa kembalinya ke performa masih dalam proses.
"Saya tidak akan mengatakan saya berada pada kondisi terbaik saya saat ini," tegasnya. "Saya masih berurusan dengan cedera. Mudah-mudahan, ini semakin membaik tetapi masih ada sedikit lagi yang harus dilakukan. Ini semakin baik. Hal-hal yang saya lakukan dengan fisioterapis di klub. Ini hanya masalah tidak melakukan terlalu banyak terlalu cepat. Benar-benar, ini hanya masalah harian saja. Mudah-mudahan ini semakin membaik."
Penampilan Palmer melawan Everton diamati dengan saksama oleh manajer Inggris Thomas Tuchel, yang hadir di tribun. Pelatih asal Jerman ini diketahui memandang gelandang Chelsea sebagai bagian dari rencananya dalam jangka panjang menjelang Piala Dunia 2026, tetapi Palmer sendiri enggan berpikir terlalu jauh ke depan.
Dia menambahkan: "Saya belum melihat terlalu jauh ke depan jujur saja. Saya sudah cedera selama tiga bulan, saya hanya perlu kembali ke kebugaran penuh. Saya tahu apa yang bisa saya tawarkan ketika saya sepenuhnya fit jadi semoga saya segera sampai di sana."
Pelatih kepala Chelsea Enzo Maresca tidak pernah malu mengungkapkan kekagumannya terhadap Palmer. Dia berulang kali menggambarkannya sebagai pemain paling berpengaruh di klub, pandangan yang didukung oleh kontribusi gol impresif Palmer sejak kedatangannya di Stamford Bridge. Setelah kemenangan atas Everton, Maresca menegaskan kembali pernyataan tersebut, mencatat betapa berbedanya Chelsea dengan Palmer yang tersedia.
Dia berkata: "Kami katakan berkali-kali dengan Cole [Palmer], kami adalah tim yang lebih baik. Sayangnya, dia absen di banyak pertandingan untuk kami, tetapi sekarang dia kembali, dan pasti dia akan membantu kami."
- Getty
Tantangan Newcastle menanti Palmer
Diistirahatkan untuk perempat final Piala Carabao melawan Cardiff City, Palmer diharapkan kembali ke starting line-up ketika Chelsea bertandang ke Newcastle United pada akhir pekan. Dalam ketidakhadiran Palmer, Alejandro Garnacho tampil dan mencetak dua gol untuk menginspirasi kemenangan 3-1 dalam kompetisi piala tersebut. The Blues tertinggal delapan poin dari pemuncak klasemen Arsenal di klasemen Liga Premier dan akan bersemangat untuk memperkecil jarak tersebut ketika mereka menghadapi Magpies pada hari Sabtu.
Iklan