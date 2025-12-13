"Tak Ada Gunanya" - Cole Palmer Ternyata Bermain Sambil Menahan Rasa Sakit Setelah Pulih Dari Cedera

Maresca berkata: “Kemarin dia menyelesaikan sesi dengan kami dengan perasaan campur aduk. Secara keseluruhan dia baik-baik saja tetapi masih sedikit sakit.

“Apakah ini sesuatu yang akan harus dikelola sepanjang musim? Semoga tidak. Tapi ini adalah sesuatu yang sedikit demi sedikit setiap hari. Anda bisa melihat dia semakin baik [dan kemudian] beberapa hari bisa lebih buruk. Misalnya. Setelah melawan Leeds, dia benar-benar buruk keesokan harinya dan dia bermain setengah jam. Setelah melawan Bournemouth, dia baik-baik saja dan dia bermain satu jam.

“Tidak ada maknanya [untuk itu]. Ini hari demi hari yang menentukan bagaimana perasaannya.”

Ketika ditanya apakah Palmer telah bergabung dengan kelompok pemain yang tidak bisa bermain di setiap pertandingan, bersama dengan Reece James, Wesley Fofana, dan Romeo Lavia ketika fit, pelatih kepala Italia itu menambahkan: “Saat ini, benar sekali.”