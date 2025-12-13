Getty Images Sport
"Tak Ada Gunanya" - Cole Palmer Ternyata Bermain Sambil Menahan Rasa Sakit Setelah Pulih Dari Cedera
Palmer masih bermain dalam rasa sakit, ungkap Maresca
Berbicara dalam konferensi pers, Maresca mengungkapkan bahwa Palmer masih merasakan sakit di selangkangan sebagai efek lanjutan dari cedera yang membuat pemain berusia 23 tahun tersebut absen selama 15 pertandingan dan saat ini sedang dikelola. Palmer kembali beraksi dalam kekalahan 3-1 di Leeds dalam rangkaian pertandingan tengah minggu Liga Premier pada 3 Desember, dan hampir mencetak gol hanya delapan menit setelah masuk saat The Blues mencari jalan kembali ke dalam pertandingan.
Nomor 10 The Blues kemudian sebagian besar dinetralkan selama hasil imbang tanpa gol di Bournemouth dan pengecualiannya dari skuad pertandingan untuk berangkat ke Atalanta di tengah minggu pasti mengangkat alis. Maresca mengonfirmasi bahwa pemain asal Inggris itu belum siap untuk bermain tiga pertandingan dalam seminggu karena ia kembali ke kebugaran penuh dari cedera selangkangan yang berulang, sebanding dengan masalah terbaru yang dihadapi oleh Lamine Yamal dan Nico Williams musim ini, dengan cedera trio ini berada di bawah istilah umum pubalgia.
Maresca memberikan pembaruan kebugaran Palmer
Maresca berkata: “Kemarin dia menyelesaikan sesi dengan kami dengan perasaan campur aduk. Secara keseluruhan dia baik-baik saja tetapi masih sedikit sakit.
“Apakah ini sesuatu yang akan harus dikelola sepanjang musim? Semoga tidak. Tapi ini adalah sesuatu yang sedikit demi sedikit setiap hari. Anda bisa melihat dia semakin baik [dan kemudian] beberapa hari bisa lebih buruk. Misalnya. Setelah melawan Leeds, dia benar-benar buruk keesokan harinya dan dia bermain setengah jam. Setelah melawan Bournemouth, dia baik-baik saja dan dia bermain satu jam.
“Tidak ada maknanya [untuk itu]. Ini hari demi hari yang menentukan bagaimana perasaannya.”
Ketika ditanya apakah Palmer telah bergabung dengan kelompok pemain yang tidak bisa bermain di setiap pertandingan, bersama dengan Reece James, Wesley Fofana, dan Romeo Lavia ketika fit, pelatih kepala Italia itu menambahkan: “Saat ini, benar sekali.”
'Kita perlu melindungi Cole' - bos Chelsea sebelumnya tentang cedera Palmer
Maresca sebelumnya menjelaskan cedera Palmer dan kebutuhan Chelsea untuk melindunginya pada bulan September. Meskipun pada akhirnya dia menghabiskan waktu yang lama di pinggir lapangan, tampaknya mantan lulusan akademi Manchester City tersebut sekarang semakin mendekati kondisi fisik yang dimilikinya pada awal musim.
Maresca berkata pada saat itu: "Kami perlu melindungi Cole untuk memastikan, 100%. Tidak hanya Cole menurut pandangan pribadi saya karena seperti yang saya katakan sekarang karena Piala Dunia Klub atau karena kami tidak pernah berhenti, kami perlu mengelola dan melindungi pemain yang berbeda.
"Solusi dengan Cole, saya tidak tahu, sekarang kami memiliki pertemuan dengan staf medis dan kami memutuskan solusi terbaik untuknya. Tapi itu juga semacam cedera yang tidak hitam putih. Ini adalah cedera yang suatu hari Anda bisa merasa lebih baik. Tidak berarti Anda merasakan sakit dan besok hilang. Kadang-kadang Anda bisa merasa lebih baik, kadang-kadang bisa lebih buruk. Itu sebabnya kami perlu mengelola hari demi hari."
Klub dan negara cemas menunggu Palmer mencapai kebugaran penuh
Palmer diharapkan tampil melawan Everton pada hari Sabtu (3 sore GMT), saat The Blues berharap untuk kembali ke jalur kemenangan untuk pertama kalinya sejak penampilan gemilang mereka dalam kemenangan 3-0 di kandang melawan Barcelona pada 25 November.
Apakah pemain berusia 23 tahun itu akan dinyatakan fit untuk memulai pertandingan masih harus dilihat, tetapi yang telah dijelaskan adalah fakta bahwa kondisinya harus dikelola untuk masa mendatang jika ia ingin menghindari cedera kambuhan. Dengan Piala Dunia di depan mata dan Palmer telah melewatkan sebagian besar masa kepemimpinan Thomas Tuchel sebagai manajer Inggris melalui cedera pangkal paha dan hamstring, baik klub maupun negara akan berharap agar playmaker tersebut bisa segera kembali ke performa terbaiknya.
