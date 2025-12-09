Getty Images Sport
PENJELASAN: Tidak Cedera, Kenapa Cole Palmer DICORET Dari Skuad Chelsea Untuk Laga Atalanta Di Liga Champions?
Chelsea pilih hati-hati rawat Palmer
Memasuki bulan kelima Liga Primer Inggris 2025/26, Cole Palmer baru tampil enam kali untuk Chelsea di semua ajang akibat rangkaian cedera. Pada akhir September, ketika ia kembali menepi, Enzo Maresca sudah menegaskan bahwa The Blues tidak ingin terburu-buru kembali memainkan bintang Inggris itu.
“Kami harus melindungi Cole, 100 persen,” ujar Maresca saat itu. "Menurut saya pribadi bahkan bukan hanya Cole. Pasalnya, seperti yang saya katakan, Gara-gara Piala Dunia Antarklub kami tidak berhenti [bermain], sehingga kami perlu melindungi para pemain dan mengelola menit bermain mereka."
"Soal cedera Cole, entahlah. Kami sudah mengadakan pertemuan dengan staf medis dan kami putuskan solusi terbaik untuknya. Ini bukan tipe cedera yang hitam-putih... Bukan yang hari ini terasa nyeri, besoknya hilang. Kadang merasa lebih baik, kadang bisa memburuk. Itulah sebabnya manajemen bebannya harus dilakukan dari hari ke hari."
Menjelang laga melawan Atalanta di Liga Champions, Rabu (10/12) dini hari WIB, pelatih Italia itu kembali menegaskan bahwa Chelsea perlu menjaga kondisi Palmer sebaik mungkin sekalipun cederanya tak kambuh.
Kenapa Palmer dicoret Chelsea?
Palmer bermain sekitar satu jam melawan Bournemouth akhir pekan kemarin. Seusai laga itu, Maresca berkata: [Palmer] bermain setengah jam kemarin, dan bermain satu jam hari ini. Sekarang, penting baginya untuk membangun kembali kondisi fisiknya."
Pada konferensi pers Senin (8/12) malam, Maresca juga memastikan Liam Delap kembali cedera, sementara Palmer memang tidak disiapkan untuk tampil dua kali dalam tiga hari.
Ia berkata: “Liam untungnya tidak mengalami patah tulang—itu kabar baik. Untuk Cole, ini bagian dari prosesnya... Dia belum bisa bermain dua pertandingan berturut-turut dalam tiga hari. Kami sudah merencanakan ini, hanya untuk melindunginya.”
Chelsea dapat suntikan pemain fit
Meski kehilangan Palmer dan Delap, Chelsea mendapat kabar positif dengan kembalinya Wesley Fofana dan sang kapten, Reece James. Maresca juga menanggapi menurunnya performa Joao Pedro yang empat laga Liga Inggris terakhir tak mencetak gol.
“Reece dan Wes sudah bersama kami dan siap dimainkan besok,” ujarnya. "Kita lihat seperti apa starting XI besok. Terkait No. 9, kami kehilangan Liam selama dua bulan... Joao bermain sebagai No. 9, Pedro Neto sebagai striker No. 9 juga kalau kalian ingat. Jadi kami berusaha mencari solusi, mengetahui bahwa Liam adalah pemain penting bagi kami dan kami tahu bahwa dia perlu bermain untuk menjadi fit dan semakin baik. Saya pikir sekarang dia sedikit lebih baik dibandingkan saat dia kembali dari cedera, tetapi sekarang sayangnya dia absen lagi dan kami akan mencoba mencari solusi."
Selanjutnya buat Chelsea
Usai ujian berat di markas Atalanta, Chelsea akan kembali ke Liga Inggris, Sabtu (13/12), untuk menjamu Everton yang sedang dalam performa positif. Empat hari kemudian, The Blues menghadapi klub League One Cardiff City pada perempat-final Piala Liga.
