PENJELASAN: Tidak Cedera, Kenapa Cole Palmer DICORET Dari Skuad Chelsea Untuk Laga Atalanta Di Liga Champions?

Memasuki bulan kelima Liga Primer Inggris 2025/26, Cole Palmer baru tampil enam kali untuk Chelsea di semua ajang akibat rangkaian cedera. Pada akhir September, ketika ia kembali menepi, Enzo Maresca sudah menegaskan bahwa The Blues tidak ingin terburu-buru kembali memainkan bintang Inggris itu.

“Kami harus melindungi Cole, 100 persen,” ujar Maresca saat itu. "Menurut saya pribadi bahkan bukan hanya Cole. Pasalnya, seperti yang saya katakan, Gara-gara Piala Dunia Antarklub kami tidak berhenti [bermain], sehingga kami perlu melindungi para pemain dan mengelola menit bermain mereka."

"Soal cedera Cole, entahlah. Kami sudah mengadakan pertemuan dengan staf medis dan kami putuskan solusi terbaik untuknya. Ini bukan tipe cedera yang hitam-putih... Bukan yang hari ini terasa nyeri, besoknya hilang. Kadang merasa lebih baik, kadang bisa memburuk. Itulah sebabnya manajemen bebannya harus dilakukan dari hari ke hari."

Menjelang laga melawan Atalanta di Liga Champions, Rabu (10/12) dini hari WIB, pelatih Italia itu kembali menegaskan bahwa Chelsea perlu menjaga kondisi Palmer sebaik mungkin sekalipun cederanya tak kambuh.