Goal.com
Live
Cole Palmer Chelsea England GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

Translated by

Cole Palmer adalah kartu as: Bintang Chelsea ini harus ikut dalam skuad Inggris ke Piala Dunia, terlepas dari kondisi kebugarannya

Menurut pengakuannya sendiri, Cole Palmer masih belum sepenuhnya fit karena ia terus berjuang dengan masalah cedera pangkal paha yang telah mengganggunya sepanjang musim ini. Hal yang mengkhawatirkan adalah, kita mulai melihat Cole Palmer, bintang Chelsea, tampil hampir di level terbaiknya meskipun ia terus mengalami masalah cedera, dan timing peningkatan performanya baru-baru ini bisa jadi sempurna karena ia menargetkan tempat di skuad Inggris Thomas Tuchel untuk Piala Dunia 2026.

"Saya yakin ketika saya benar-benar pulih, kalian akan melihat yang terbaik dari saya," kata Palmer dalam peringatan tegas kepada lawan-lawan Chelsea yang akan datang setelah mencetak hat-trick melawan Wolves. "Saya tidak di sini untuk mencari alasan, dan saya akan pulih dari cedera saya. Saya tahu apa yang saya mampu lakukan ketika dalam kondisi prima, dan semoga saya bisa kembali ke level itu segera."

Kapan tepatnya kita akan melihat pemain berusia 23 tahun ini kembali ke kondisi 100 persen masih belum jelas, karena ia sedang mengelola pubalgia-nya—masalah pinggul kronis yang kemungkinan disebabkan oleh gaya bermainnya yang tidak terduga dan perubahan arah yang mendadak. Namun, di bawah asuhan Liam Rosenior, ia telah menemukan cara untuk menyeimbangkan pengelolaan rasa sakit dengan performa di lapangan.

Itu kabar baik bagi negaranya. Palmer diharapkan menjadi bagian penting dalam serangan Inggris saat ini, tetapi cedera telah menghalangi kesempatan-kesempatannya, dan prospeknya untuk Piala Dunia terlihat suram. Namun, dengan kembali ke bentuk terbaik dan paling berpengaruhnya, ia bisa melakukan dorongan terakhir untuk masuk ke skuad Tuchel - bahkan jika ia belum sepenuhnya fit.

  • Wolverhampton Wanderers v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Waktu yang tepat

    Seperti salah satu serangannya yang terlambat ke kotak penalti atau umpan terobosan yang akurat, timing Palmer sempurna. Dia tampaknya telah menemukan kembali ritmenya menjelang sepertiga akhir musim, tepat saat Tuchel sedang merangkai skuad Inggris terakhirnya sebelum mengumumkan timnya untuk turnamen di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada musim panas.

    The Three Lions akan menghadapi Uruguay dan Jepang dalam dua laga persahabatan pada bulan Maret, dan taktisi Jerman itu akan menghadapi keputusan yang sangat sulit sebelum dan setelah kamp tersebut - termasuk siapa yang akan mengisi peran No.10. Meskipun ada persaingan ketat dari teman dekat Palmer, Morgan Rogers, bintang Real Madrid Jude Bellingham, Eberechi Eze dari Arsenal, dan mantan rekan setimnya di Manchester City, Phil Foden, performa Palmer saat ini tidak bisa diabaikan.

    Kedatangan Rosenior di bangku cadangan Stamford Bridge tampaknya telah memberikan dampak; penyerang ini telah terlibat dalam delapan gol dalam enam penampilan sejak manajer asal Inggris itu mengambil alih, termasuk hat-trick di babak pertama yang menentukan kemenangan di Wolves pada akhir pekan lalu, yang diikuti dengan satu gol dan assist dalam hasil imbang yang frustrasi melawan Leeds pada Selasa. Setelah beberapa minggu di mana ia terlihat seperti bayangan dirinya sendiri, pengaruhnya kini kembali meningkat secara bertahap.

    • Iklan
  • Wolverhampton Wanderers v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Pikiran yang menakutkan

    Palmer adalah yang pertama mengakui bahwa dia belum kembali ke performa terbaiknya, dan hal itu terlihat dari beberapa gerakannya dan pengambilan keputusannya, dengan perubahan tempo dan gerakan eksplosifnya yang masih belum mencapai level terbaiknya saat dia berada dalam performa mematikan. Ini bukanlah seseorang yang sepenuhnya yakin bahwa tubuhnya tidak akan mengecewakannya di saat-saat tertentu.

    "Anda tahu, jelas orang-orang tidak tahu apa yang terjadi di balik layar atau apa pun, tapi jelas cedera sepanjang musim bukanlah hal yang ideal," katanya setelah memenangkan bola pertandingan di Molineux. "Dan ketika saya tidak bisa tampil seperti yang saya inginkan karena jelas, saya cedera dan sebagainya, dan masih harus menghadapi cedera. Tapi semoga saya bisa pulih dari cedera ini segera dengan mengelolanya, karena jelas saya tahu level yang bisa saya berikan saat merasa 100 persen fit."

    Tentu saja ini hal positif bahwa dia bisa memulai pertandingan keduanya dalam tiga hari melawan Leeds, setelah sebelumnya menit bermainnya diatur ketat. Jika ini adalah awal kembalinya Palmer ke puncak performa, setelah kenaikan pesat yang membuatnya mencetak 43 gol dan 29 assist dalam dua musim pertamanya di London Barat, maka potensi kerusakan yang bisa dia lakukan saat dalam kondisi penuh adalah hal yang menakutkan dan tentu tidak bisa diabaikan.

  • Arsenal v Chelsea - Carabao Cup Semi Final Second LegGetty Images Sport

    'Tak Terhentikan'

    Rosenior tidak memiliki ilusi tentang apa yang bisa dilakukan Palmer jika dalam kondisi prima. "Kami tahu dia adalah pemain kelas dunia. Dia telah bermain sepak bola banyak dalam setahun terakhir tanpa banyak istirahat," kata pelatih kepala setelah kemenangan Wolves. "Tapi saat dia dalam kondisi terbaiknya, dia tak terbendung. Saya senang bisa bekerja dengannya.

    "Dia tidak perlu berubah. Saat dia dalam kondisi prima dan bermain dengan maksimal, dia adalah pemain sepak bola yang luar biasa. Tapi saat berada di klub ini dengan sorotan yang begitu besar - yang mulai saya pelajari sendiri - kamu harus mengabaikan gangguan dan ingat betapa hebatnya kamu sebagai pemain sepak bola.

    "Saya senang bekerja dengannya. Dia senang berada di sini. Semoga dia bisa menikmati waktu antara sekarang dan akhir musim karena hal itu akan membantunya di lapangan."

  • Thomas Tuchel Cole Palmer England 2025Getty

    Dilema Tuchel

    Dalam skema besar, hal yang pada akhirnya dapat merugikan Palmer adalah minimnya keterlibatannya di bawah asuhan Tuchel sejak pelatih asal Jerman itu mulai menjabat sebagai pelatih timnas Inggris secara resmi hampir setahun yang lalu. Faktanya, ia hanya mendapatkan tiga caps sejak gol krusialnya di final Euro 2024 - momen yang diharapkan menjadi titik balik dalam karier internasionalnya - akibat serangkaian masalah kebugaran yang tidak tepat waktu. Hanya satu di antaranya terjadi sejak Tuchel mengambil alih kepelatihan, saat ia bermain 65 menit melawan Andorra pada Juni lalu.

    Masalah cedera pangkal paha yang berkepanjangan telah membuatnya absen dari ketiga pemusatan latihan Inggris musim ini, membuatnya melewatkan enam pertandingan pada fase krusial siklus Piala Dunia saat rencana taktis mulai solid dan para pemain berusaha memperjuangkan tempat di skuad final. Dalam absennya Palmer, Rogers khususnya telah tampil impresif, dengan spekulasi bahwa gelandang serang Aston Villa ini bahkan bisa menggantikan Bellingham - yang juga mengalami masalah kebugaran - dari starting line-up.

    Tuchel sebelumnya mengatakan dia tidak akan memadati skuadnya dengan gelandang serang dan bersedia meninggalkan pemain-pemain paling berbakat negara itu di rumah jika mereka tidak cocok dengan sistemnya. Dia membahas situasi Palmer pada Oktober, mengatakan: "Dia hanya ikut dalam kamp Juni. Itu tentu saja mengkhawatirkan. Yang paling penting adalah dia bisa bermain tanpa rasa sakit, karena masalah otot pangkal paha bisa menjadi kronis. Itu yang paling penting.

    "Kami jelas memahami dan melihat potensi dan kualitasnya, tetapi ada juga kenyataan bahwa dia tidak tersedia dalam lima dari tujuh kamp terakhir."

  • Chelsea v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    'Sesuatu yang istimewa'

    Mantan penyerang Chelsea dan Inggris, Joe Cole, yang memiliki kemampuan unik serupa dengan Palmer, yakin bahwa pemain nomor 10 saat ini di klub seharusnya menjadi pilihan utama tidak hanya untuk skuad, tetapi juga untuk starting XI - bahkan jika dia tidak dalam performa terbaiknya.

    "Jika saya yang memilih tim, Cole Palmer akan masuk tanpa memandang performa karena dia memiliki sesuatu yang istimewa," katanya kepada Paddy Power. "Dia bukan pemain yang terlalu bergantung pada kepercayaan diri, dia sudah memiliki banyak hal itu dalam cara dia mengendalikan dirinya. Sangat bagus melihatnya kembali mencetak gol melawan Wolves.

    "Tapi kekhawatiran saya untuk Cole adalah cara Thomas Tuchel mengatur tim Inggrisnya. Saya tidak punya masalah dengan itu asalkan ada strategi yang jelas dan tipe pemain yang disukai. Saya hanya merasa dengan gelandang serang yang kita miliki, Tuchel hanya akan memilih satu dari Palmer, Morgan Rogers, Jude Bellingham, dan Phil Foden.

    "Saya akan memainkan dua di antaranya dan memasukkan dua lainnya sebagai pengganti. Di situlah saya khawatir untuk Cole, tapi jika dia terus bermain seperti yang dia lakukan akhir pekan lalu, dia pasti akan menjadi pilihan utama untuk jersey nomor 10, pasti."

  • Cole Palmer England 2024Getty Images

    Peran yang sudah dikenal

    Mengklaim posisi starter pada tahap ini mungkin agak berlebihan, bahkan untuk seseorang sekelas Palmer, tetapi sulit untuk membantah bahwa dia membawa "sesuatu yang istimewa" ke dalam tim - dan dia membuktikan hal itu bahkan saat kondisinya kurang prima di level klub.

    Berulang kali, pemain berusia 23 tahun ini telah membuktikan bahwa dia adalah pemain yang paling diandalkan dalam pertandingan besar - baik itu mengganggu Tottenham di level domestik, menghancurkan Paris Saint-Germain di final Piala Dunia Klub, atau penyelesaiannya yang tak tertandingi di final Euro 2024. Sedikit pemain di seluruh dunia yang hampir menjamin kontribusi saat berada dalam performa terbaiknya, tetapi Palmer adalah salah satunya, dan itu adalah keunggulan tersendiri di turnamen besar.

    Hal itu diakui sendiri oleh Tuchel. "Ketika dia fit dan memiliki ritme dan aliran permainan, dia bisa menentukan hasil pertandingan di level klub dan, tentu saja, di level internasional," katanya. "Kami tahu itu."

    Pada titik ini, Palmer diharapkan menjadi poros serangan tim Inggris, tetapi dia telah dihambat oleh masalah cedera yang berulang. Namun, bahkan jika dia tidak bisa menjadi titik fokus sejak awal di setiap pertandingan, mungkin perannya di Amerika Utara bisa mirip dengan yang dia mainkan di Kejuaraan Eropa di Jerman, di mana dia memberikan dampak besar dari bangku cadangan - meskipun dia layak mendapatkan lebih banyak menit bermain daripada yang diberikan oleh Sir Gareth Southgate. Dan jika pertandingan berakhir dengan adu penalti? Tidak ada yang lebih baik untuk berada di sisi Anda.

    Jika dia bisa terus bermain seperti sekarang, maka Palmer adalah taruhan yang layak diambil - apakah dia 100% fit atau tidak.

FA Cup
Hull City crest
Hull City
HUL
Chelsea crest
Chelsea
CHE
0