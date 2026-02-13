Cole Palmer adalah kartu as: Bintang Chelsea ini harus ikut dalam skuad Inggris ke Piala Dunia, terlepas dari kondisi kebugarannya

"Saya yakin ketika saya benar-benar pulih, kalian akan melihat yang terbaik dari saya," kata Palmer dalam peringatan tegas kepada lawan-lawan Chelsea yang akan datang setelah mencetak hat-trick melawan Wolves. "Saya tidak di sini untuk mencari alasan, dan saya akan pulih dari cedera saya. Saya tahu apa yang saya mampu lakukan ketika dalam kondisi prima, dan semoga saya bisa kembali ke level itu segera."

Kapan tepatnya kita akan melihat pemain berusia 23 tahun ini kembali ke kondisi 100 persen masih belum jelas, karena ia sedang mengelola pubalgia-nya—masalah pinggul kronis yang kemungkinan disebabkan oleh gaya bermainnya yang tidak terduga dan perubahan arah yang mendadak. Namun, di bawah asuhan Liam Rosenior, ia telah menemukan cara untuk menyeimbangkan pengelolaan rasa sakit dengan performa di lapangan.

Itu kabar baik bagi negaranya. Palmer diharapkan menjadi bagian penting dalam serangan Inggris saat ini, tetapi cedera telah menghalangi kesempatan-kesempatannya, dan prospeknya untuk Piala Dunia terlihat suram. Namun, dengan kembali ke bentuk terbaik dan paling berpengaruhnya, ia bisa melakukan dorongan terakhir untuk masuk ke skuad Tuchel - bahkan jika ia belum sepenuhnya fit.