Claudia Martinez: Bintang muda pencetak gol Paraguay siap bergabung dengan Trinity Rodman dan Washington Spirit

Ada begitu banyak nama besar yang patut diperhatikan di Copa America Femenina tahun lalu. Kembalinya Marta dari pensiun internasional menjadi cerita utama menjelang turnamen, di mana bintang-bintang seperti Linda Caicedo dari Real Madrid, Mayra Ramirez dari Chelsea, dan Kerolin dari Manchester City juga siap bersinar. Namun, acara-acara ini juga menjadi platform bagi nama-nama baru untuk muncul ke permukaan, dan itulah yang terjadi dengan seorang sensasi berusia 17 tahun dari Paraguay bernama Claudia Martinez.

Meskipun tidak bermain untuk salah satu tim kuat di Amerika Selatan dan menjadi pemain termuda di timnasnya, Martinez berhasil mencetak enam gol dalam lima pertandingan saat Paraguay finis di posisi kelima di turnamen tersebut, sehingga ia berhak atas bagian dari Sepatu Emas.

Pengamat setia sepak bola wanita di Amerika Selatan pasti sudah mengenal nama Martinez. Dia bersinar di Kejuaraan Kontinental U-17 pada tahun yang sama dan sudah bermain untuk tim utama Club Olimpia, yang lolos ke Copa Libertadores tahun sebelumnya. Namun, musim panas 2025 membawa profilnya ke level baru, yang berujung pada transfer besar senilai hampir $1 juta dan langkah pertamanya ke luar negeri, sekaligus menjadikannya salah satu talenta remaja paling menjanjikan untuk diikuti pada 2026.

    Di sinilah semuanya dimulai

    Lahir di Capitan Bado, di perbatasan dengan Brasil, bola tangan menjadi olahraga utama yang mengelilingi Martinez saat ia tumbuh besar, dan merupakan olahraga yang ia nikmati. Namun, ayahnya, Timeteo, bermain sepak bola dan sering membawa putrinya ke pertandingan-pertandingannya, membantu Martinez jatuh cinta pada olahraga yang ia mainkan bersama sepupu-sepupunya dan anak-anak laki-laki di sekolah. Kemudian, ia bergabung dengan tim sepak bola lima orang dan kemudian bergabung dengan Sportivo Ameliano pada usia 15 tahun, saat ia pindah dari kampung halamannya ke Asuncion, ibu kota Paraguay.

    Pindah ke selatan sejauh 400 kilometer membawa banyak perubahan. Di Capitan Bado, misalnya, orang-orang berbicara dalam bahasa Guarani dan Portugis. Di Asuncion, Martinez harus memperbaiki kemampuannya dalam berbahasa Spanyol. Namun, yang lebih menarik bagi remaja itu adalah prevalensi sepak bola yang lebih besar.

    "Ketika saya tiba di Asunción, saya melihat lapangan sepak bola 11 orang yang sangat besar. Itu sangat banyak. Saya belum pernah bermain di lapangan seperti itu sebelumnya," kata Martinez kepada La Nacion tahun lalu. "Itu sesuatu yang sangat baru, tapi saya beradaptasi dengan cepat."

    Setelah setahun, dia pindah ke Club Olimpia, klub paling sukses di kota itu, dan keterlibatannya dengan tim nasional muda Paraguay pun dimulai. Pada 2024, dia bermain di Copa Libertadores dan mewakili negaranya di Kejuaraan Amerika Selatan U17 dan Piala Dunia Wanita U20, saat panggung-panggung besar mulai merambah kariernya yang menjanjikan.

    Kesempatan besar

    Pada tahun 2025, Martinez memperkenalkan dirinya ke dunia. Setelah menjadi top scorer di Kejuaraan Amerika Selatan U17 pada musim semi, dan membantu Paraguay meraih gelar juara sepak bola wanita untuk pertama kalinya di level apa pun, penyerang muda ini membawa momentum tersebut ke turnamen besar pertamanya bersama tim senior, di mana ia debut pada akhir 2024.

    Memulai pertandingan pertama Paraguay di turnamen melawan Bolivia, Martinez mencetak hat-trick dalam kemenangan 4-0. Gol melawan Kolombia dan Brasil, dua tim yang akan bertanding di final luar biasa beberapa minggu kemudian, menyusul, sebelum gol penentu kemenangan di menit akhir melawan Venezuela untuk menutup fase grup. Meskipun tidak cukup untuk membawa Paraguay ke semifinal, mereka berhasil lolos ke pertandingan perebutan tempat kelima, di mana kemenangan atas Chile memastikan kualifikasi ke Pan American Games 2027.

    Di akhir turnamen, Martinez juga meraih prestasi individu, berbagi Sepatu Emas dengan Amanda Gutierres dari Brasil sambil juga terpilih ke dalam Tim Terbaik Copa America, pada usia 17 tahun.

    Bagaimana kabarnya?

    Tidak mengherankan, penampilan-penampilannya di panggung besar tersebut menarik perhatian banyak klub top dunia, dan Washington Spirit lah yang berhasil mendapatkan tanda tangannya, dengan membayar biaya sebesar $950.000 (£697.000), menurut ESPN. Angka tersebut masuk dalam 10 transfer termahal dalam sejarah sepak bola wanita.

    Martinez telah menandatangani kontrak tiga tahun dengan opsi perpanjangan satu tahun dan akan bergabung dengan beberapa penyerang paling menonjol di NWSL pada musim debutnya, termasuk bintang Amerika Serikat Trinity Rodman, yang baru saja menandatangani kontrak rekor untuk tetap bersama Spirit.

    Keunggulan utama

    Jelas apa kekuatan terbesar Martinez, yaitu kemampuannya dalam menyelesaikan peluang. Hal ini didukung oleh tendangan kuat dari kaki kanannya dan fakta bahwa dia juga mampu menggunakan kaki kirinya dengan baik, sesuatu yang dia lakukan tanpa ragu-ragu. Dengan pergerakan yang luar biasa saat tidak menguasai bola, yang memungkinkan dia masuk ke banyak posisi mencetak gol, kecepatan yang luar biasa yang membuatnya menjadi ancaman di belakang pertahanan lawan, dan kualitas teknis yang kuat yang berarti dia tidak selalu harus bergantung pada umpan luar biasa dari rekan setimnya, Martinez memiliki banyak sifat yang dibutuhkan untuk menjadi pencetak gol elit di level tertinggi.

    Perlu juga dicatat bahwa pemain berusia 18 tahun ini melakukan banyak pekerjaan impresif saat timnya tidak menguasai bola, sesuatu yang tidak selalu terjadi pada penyerang muda. Dia berkomitmen pada perannya di sisi pertahanan, dan itu adalah indikator yang baik tentang sikap dan karakter yang baik.

    Ada ruang untuk perbaikan

    Kami telah melihat Martinez menunjukkan kualitas-kualitas tersebut secara konsisten di level junior, dan apa yang dia capai di Copa America tahun lalu sungguh luar biasa. Namun, langkah selanjutnya bagi remaja ini adalah menunjukkan kualitasnya secara konsisten setiap pekan di liga top seperti NWSL.

    Tidak mengherankan bahwa, pada usia 18 tahun, Martinez masih cukup ringan dan dia perlu mengembangkan fisiknya agar dapat menantang para bek di Amerika Serikat dan di luar negeri, serta menjadi ancaman yang lebih besar secara keseluruhan. Namun, ini bukanlah kelemahan yang mengkhawatirkan dan merupakan hal yang wajar bagi pemain seumurannya dan dengan pengalaman yang dimilikinya, jenis kelemahan yang dapat dia perbaiki seiring waktu.

    Selanjutnya... Sam Kerr?

    Dengan variasi dalam finishing-nya, kelincahannya, kemampuannya menggunakan kedua kaki, dan insting mencetak gol yang luar biasa yang ditunjukkannya, Martinez kadang-kadang mengingatkan pada Sam Kerr. Kerr jauh lebih kuat dan jauh lebih merepotkan bagi bek lawan secara fisik, yang tidak mengherankan mengingat perbedaan usia dan pengalaman, dan pemain Australia itu juga memiliki keunggulan udara yang jelas, jenis yang belum sepenuhnya ditampilkan oleh Martinez.

    Namun, remaja ini telah menunjukkan potensi untuk menjadi ancaman di udara, dan seperti halnya fisiknya, hal itu adalah sesuatu yang dapat ia kembangkan seiring waktu.

    Apa yang akan terjadi selanjutnya?

    Akan sangat menarik untuk melihat bagaimana Martinez tampil di NWSL. Remaja ini akan memulai musim pertamanya di liga dengan sedikit kerugian, karena saat ini ia sedang bersama Paraguay di Kejuaraan Wanita U20 CONMEBOL. Setelah membantu negaranya mencapai babak final turnamen tersebut, Martinez akan absen hingga pertandingan final pada 28 Februari, sehingga ia tidak akan bergabung dengan rekan setimnya di Spirit hingga kurang dari dua minggu sebelum musim baru dimulai.

    Akibatnya, mungkin butuh waktu bagi penyerang ini untuk beradaptasi dengan musim pertamanya di Amerika Serikat, dan ada juga pertanyaan tentang di mana Martinez akan ditempatkan dalam serangan yang sudah dipenuhi bintang-bintang. Selain Rodman, dan meskipun ada kepergian mengejutkan Croix Bethune, Spirit memiliki pemain seperti Gift Monday dari Nigeria, gelandang serang Kolombia Leicy Santos, penyerang Italia Sofia Cantore, dan Rosemonde Kouassi dari Pantai Gading dalam skuad mereka.

    Hal ini berarti ada banyak persaingan untuk posisi, tetapi sisi positifnya adalah Martinez tidak akan menghadapi tekanan besar untuk langsung tampil maksimal sejak awal. Dukungan tersebut seharusnya menciptakan lingkungan yang ideal bagi penyerang muda berbakat ini untuk belajar dan berkembang, di tahun yang penting di mana ia, meskipun baru berusia 18 tahun, kemungkinan besar akan memainkan peran kunci dalam upaya Paraguay untuk lolos ke Piala Dunia Wanita 2027.

