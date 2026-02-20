Claudia Martinez: Bintang muda pencetak gol Paraguay siap bergabung dengan Trinity Rodman dan Washington Spirit

Meskipun tidak bermain untuk salah satu tim kuat di Amerika Selatan dan menjadi pemain termuda di timnasnya, Martinez berhasil mencetak enam gol dalam lima pertandingan saat Paraguay finis di posisi kelima di turnamen tersebut, sehingga ia berhak atas bagian dari Sepatu Emas.
Pengamat setia sepak bola wanita di Amerika Selatan pasti sudah mengenal nama Martinez. Dia bersinar di Kejuaraan Kontinental U-17 pada tahun yang sama dan sudah bermain untuk tim utama Club Olimpia, yang lolos ke Copa Libertadores tahun sebelumnya. Namun, musim panas 2025 membawa profilnya ke level baru, yang berujung pada transfer besar senilai hampir $1 juta dan langkah pertamanya ke luar negeri, sekaligus menjadikannya salah satu talenta remaja paling menjanjikan untuk diikuti pada 2026.