Claudia Martinez: Bintang muda pencetak gol Paraguay siap bergabung dengan Trinity Rodman dan Washington Spirit

Lahir di Capitan Bado, di perbatasan dengan Brasil, bola tangan menjadi olahraga utama yang mengelilingi Martinez saat ia tumbuh besar, dan merupakan olahraga yang ia nikmati. Namun, ayahnya, Timeteo, bermain sepak bola dan sering membawa putrinya ke pertandingan-pertandingannya, membantu Martinez jatuh cinta pada olahraga yang ia mainkan bersama sepupu-sepupunya dan anak-anak laki-laki di sekolah. Kemudian, ia bergabung dengan tim sepak bola lima orang dan kemudian bergabung dengan Sportivo Ameliano pada usia 15 tahun, saat ia pindah dari kampung halamannya ke Asuncion, ibu kota Paraguay.

Pindah ke selatan sejauh 400 kilometer membawa banyak perubahan. Di Capitan Bado, misalnya, orang-orang berbicara dalam bahasa Guarani dan Portugis. Di Asuncion, Martinez harus memperbaiki kemampuannya dalam berbahasa Spanyol. Namun, yang lebih menarik bagi remaja itu adalah prevalensi sepak bola yang lebih besar.

"Ketika saya tiba di Asunción, saya melihat lapangan sepak bola 11 orang yang sangat besar. Itu sangat banyak. Saya belum pernah bermain di lapangan seperti itu sebelumnya," kata Martinez kepada La Nacion tahun lalu. "Itu sesuatu yang sangat baru, tapi saya beradaptasi dengan cepat."

Setelah setahun, dia pindah ke Club Olimpia, klub paling sukses di kota itu, dan keterlibatannya dengan tim nasional muda Paraguay pun dimulai. Pada 2024, dia bermain di Copa Libertadores dan mewakili negaranya di Kejuaraan Amerika Selatan U17 dan Piala Dunia Wanita U20, saat panggung-panggung besar mulai merambah kariernya yang menjanjikan.