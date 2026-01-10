Getty Images Sport
Penerus 'Class Of 92'? Bos Baru Chelsea Liam Rosenior Ingin Tiru Tim Ikonik Man United-nya Sir Alex Ferguson Dengan Skuad Muda The Blues
Rosenior diizinkan untuk membuat keputusan
Rosenior akan memimpin pertandingan pertamanya dengan The Blues pada Sabtu malam ketika mereka bertandang ke Charlton pada putaran ketiga Piala FA. Pertandingan ini bisa memberikan kesempatan bagi mantan pelatih Strasbourg tersebut untuk menggunakan beberapa anggota skuadnya yang jarang dimainkan melawan tim dari Championship dan memungkinkan para pemain untuk memulai dari awal guna mengesankan pria berusia 41 tahun ini, yang menggantikan Enzo Maresca awal pekan ini.
Maresca mengeluhkan bahwa ia telah diberitahu anggota skuad mana yang bisa ia pilih dan bahwa ia harus mengatur menit bermain individu, meskipun dalam pertandingan yang ketat. Rosenior telah menegaskan bahwa ia akan diberikan kebebasan untuk membuat keputusan tersebut, tetapi ia menekankan keinginannya untuk mengembangkan inti muda di klub.
Chelsea sudah memiliki skuad termuda di Liga Premier, yang di masa lalu dikritik karena mungkin terlalu muda dan belum mampu mempertahankan persaingan gelar yang sesungguhnya. Pelatih asal Italia tersebut memaksimalkan apa yang bisa ia lakukan dan memenangkan Liga Konferensi dan Piala Dunia Klub, tetapi tetap didepak.
Hierarki Chelsea beralih kepada Rosenior, yang mereka kenal baik dari waktunya di Ligue 1, untuk mengubah tim yang stagnan menjadi kekuatan yang lebih konsisten. Orang baru yang bertanggung jawab yakin bahwa ia bisa membawa kesuksesan, meskipun berarti mengikuti cetak biru lama.
- Getty Images Sport
Rosenior ingin meniru Ferguson
"Saya adalah penggemar Manchester United dan sekarang saya sangat menjadi penggemar Chelsea," kata Rosenior kepada media menjelang perjalanan ke The Valley. "Saya ingat Sir Alex Ferguson cukup berani untuk memasukkan enam atau tujuh pemain berusia antara 19 dan 21 tahun ke dalam tim yang memenangkan gelar karena dia percaya pada mereka.
"Mereka tumbuh dan memenangkan trofi demi trofi. Itu adalah periode yang luar biasa dalam sejarah klub tersebut. Tanpa keberanian itu, hal tersebut tidak akan terjadi. Ada potensi untuk itu di sini."
Dia menunjukkan pemain kunci tim – Moises Caicedo, Enzo Fernandez, Cole Palmer dan Reece James – dan menyebut mereka "pemain kelas dunia dan masih sangat, sangat muda".
Taktik Strasbourg bekerja di Chelsea?
Rosenior juga percaya bahwa timnya di Strasbourg mirip dengan tim Chelsea yang dia warisi. Pelatih asal Inggris itu menjelaskan bahwa, "jika Anda menyaksikan tim Strasbourg yang saya latih, semua orang senang menonton mereka karena mereka bermain dengan intensitas. Kenapa? Karena mereka muda, bugar, tidak rentan cedera. Saya akan bekerja sangat keras untuk menciptakan itu di sini".
Dia melanjutkan untuk mengakui bahwa dia harus "melatih para pemain dengan benar, bekerja dengan tim medis dan menjaga mereka karena mereka memiliki karir yang luar biasa di depan". Namun, Rosenior juga percaya bahwa ini tidak menghalangi tim untuk menjadi sukses dan mampu memenangkan gelar besar dalam waktu dekat.
"Jika saya pikir tidak mungkin menang dengan kelompok ini, saya tidak akan datang," katanya.
- AFP
Empat kompetisi bagi Rosenior untuk dihadapi
Chelsea masih bersaing di semua lini untuk meraih trofi dan memulai kampanye Piala FA mereka pada hari Sabtu. Di liga, The Blues telah tertinggal dan tersingkir dari perlombaan gelar, duduk 18 poin di belakang pemimpin Arsenal. Namun, mereka bisa memberikan pukulan pada musim The Gunners di Piala Carabao, dengan rival London tersebut bertemu dalam semifinal dua leg.
Tim asal London barat ini masih diperkirakan akan lolos ke babak gugur Liga Champions, tetapi mungkin harus puas dengan tempat di babak play-off karena posisi delapan besar akan menghindari mereka. Mereka hanya terpaut dua poin dari Atletico Madrid, tetapi berada lima posisi di bawah mereka dalam tabel 36 tim. Mereka masih harus menghadapi Pafos dan Napoli.
Iklan