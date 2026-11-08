Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Genoa CFC v AC Milan - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Cisse dan Pulisic, AC Milan kesulitan di akhir laga tetapi menang 2-1 di kandang Genoa

Genoa vs AC Milan
AC Milan
Genoa
Serie A

Serie A, Genoa kalah 1-2 dari AC Milan

Pertandingan berikutnya
SAS

SAS

Serie A

22 Nov 2026

GEN

GEN

MIL

MIL

Serie A

22 Nov 2026

FRC

FRC

Milan menang 2-1 atas Genoa di Marassi pada pekan ke-11 Serie A: Cisse dan Pulisic mencetak gol lebih dulu untuk tim tamu, sementara Ellertsson memperkecil ketertinggalan bagi tim tamu pada menit-menit akhir. Milan asuhan Ruben Amorim datang setelah memenangi derby melawan Inter, tetapi juga menelan kekalahan buruk di kandang sendiri dari Ferencvaros di Liga Europa, sementara Genoa asuhan Daniele De Rossi tengah bersemangat berkat catatan tiga kemenangan beruntun di liga.

Milan langsung tampil agresif dan sudah unggul dua gol setelah 20 menit berkat gol Cisse dan Pulisic, yang juga terbantu oleh kesalahan pertahanan Genoa. Menjelang akhir babak pertama, tuan rumah beberapa kali mengancam gawang Maignan, sementara hampir sepanjang babak kedua pertandingan berjalan berimbang tanpa banyak peluang besar bagi kedua tim. Namun, pada menit-menit akhir Genoa menggempur dan mencetak gol melalui Ellertsson, lalu terus menyulitkan tim Amorim hingga menit ke-97. Di klasemen, Milan naik ke 24 poin, sementara Genoa tetap mengoleksi 13 poin.

GENOA-MILAN 1-2

PENCETAK GOL: 12' Cisse (M), 19' Pulisic (M), 88' Ellertsson (G)

  • GOL DAN MOMEN PENTING

    97' - Tendangan bebas El Shaarawy mengarah ke Ehizibue, yang menyundul bola sedikit melebar, tetapi berada dalam posisi offside

    88' - Setelah tendangan bebas El Shaarawy membentur pagar betis, bola jatuh ke kaki Ellertsson, yang mengontrolnya sebelum mencetak gol dengan tembakan kaki kiri terarah dari tepi kotak penalti ke sisi kiri Maignan

    84' - Di sisi lain, tembakan kaki kanan Rabiot dari luar kotak penalti mengarah ke sudut gawang, tetapi bola melebar di sisi kanan Bijlow

    83' - Tembakan jarak jauh lainnya, kali ini dari Østigård, dengan mudah diamankan kiper AC Milan sambil menjatuhkan diri

    79' - Tembakan El Shaarawy dibelokkan Terracciano hingga menghasilkan sepak pojok

    78' - Tembakan buruk dari jarak sangat jauh oleh Ellertsson, dengan bola melenceng jauh

    73' - Kesalahan besar Musah membuat bola jatuh ke kaki Vitinha, yang melepaskan tembakan dari posisi bagus dan memaksa Maignan melakukan penyelamatan

    63' - Wiafe mencoba menembak dari jauh, tetapi bola melambung jauh

    52' - Rabiot, yang melaju menuju gawang tetapi masih berada sedikit sebelum garis tengah lapangan dengan 55 meter lagi yang harus ditempuh, dijatuhkan Marcandalli, yang mendapat kartu kuning. AC Milan meminta kartu merah dan melayangkan protes: Rabiot mendapat kartu kuning, sementara tiga anggota di bangku cadangan AC Milan (termasuk dokter tim) diusir

    46' babak pertama - Messias mencoba tendangan salto dari tepi kotak penalti, tetapi bola melambung

    45' - Umpan silang apik Messias disambut sundulan Østigård, yang diamankan kiper AC Milan

    40' - Messias melakukan gerakan sombrero, lalu Wiafe melepaskan tembakan bagus dari luar kotak penalti yang ditepis Maignan

    38' - Setelah aksi Ramos, Moreira mencoba tembakan kaki kiri dari tepi kotak penalti, tetapi diblok lini pertahanan Genoa

    30' - Gol sundulan Osmajić dianulir karena offside

    19' - Marcandalli kehilangan bola akibat kesalahan buruk. Ramos kemudian memberikan assist kepada Pulisic, yang mengontrol bola dan mencetak gol dengan tembakan terarah di dekat tiang

    12' - Vásquez kehilangan bola akibat kesalahan buruk dan AC Milan mencetak gol lewat assist Rabiot serta tembakan terarah Cisse menggunakan kaki kanan bagian dalam

    11' - Gila merangsek dengan apik dan mengirim bola kepada Ramos, yang berduel dengan Marcandalli hingga bola keluar melewati garis akhir

    6' - Ramos memanfaatkan sapuan yang buruk, tetapi tembakan kaki kanannya tidak sempurna dan bola melebar

    1' - Osmajić melewati De Winter, lalu melepaskan tembakan kaki kiri menyilang yang nyaris mengenai tiang di sisi kiri Maignan

  • SUSUNAN PEMAIN RESMI DAN RINCIAN PERTANDINGAN

    GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli (62' El Shaarawy), Østigård, Vásquez; Ehizibue, Traorè (85' Sow), Wiafe (85' Meichtry), Ellertsson; Messias (62' Baldanzi), Vitinha (74' Colombo); Osmajić. Pelatih: De Rossi.

    MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara (62' Terracciano), Musah (87' Estupinian); Moreira, Modrić, Rabiot, Cisse (61' Hutchinson); Pulisic (79' Jashari); Ramos. Pelatih: R. Amorim.

    Wasit: Massa

    Kartu kuning: Diawara (M), Marcandalli (G), Rabiot (M), Pulisic (M), Gila (M), Ehizibue (G)

    Kartu merah:

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
Pertandingan berikutnya
SAS

SAS

Serie A

22 Nov 2026

GEN

GEN

MIL

MIL

Serie A

22 Nov 2026

FRC

FRC