97' - Tendangan bebas El Shaarawy mengarah ke Ehizibue, yang menyundul bola sedikit melebar, tetapi berada dalam posisi offside

88' - Setelah tendangan bebas El Shaarawy membentur pagar betis, bola jatuh ke kaki Ellertsson, yang mengontrolnya sebelum mencetak gol dengan tembakan kaki kiri terarah dari tepi kotak penalti ke sisi kiri Maignan

84' - Di sisi lain, tembakan kaki kanan Rabiot dari luar kotak penalti mengarah ke sudut gawang, tetapi bola melebar di sisi kanan Bijlow

83' - Tembakan jarak jauh lainnya, kali ini dari Østigård, dengan mudah diamankan kiper AC Milan sambil menjatuhkan diri

79' - Tembakan El Shaarawy dibelokkan Terracciano hingga menghasilkan sepak pojok

78' - Tembakan buruk dari jarak sangat jauh oleh Ellertsson, dengan bola melenceng jauh

73' - Kesalahan besar Musah membuat bola jatuh ke kaki Vitinha, yang melepaskan tembakan dari posisi bagus dan memaksa Maignan melakukan penyelamatan

63' - Wiafe mencoba menembak dari jauh, tetapi bola melambung jauh

52' - Rabiot, yang melaju menuju gawang tetapi masih berada sedikit sebelum garis tengah lapangan dengan 55 meter lagi yang harus ditempuh, dijatuhkan Marcandalli, yang mendapat kartu kuning. AC Milan meminta kartu merah dan melayangkan protes: Rabiot mendapat kartu kuning, sementara tiga anggota di bangku cadangan AC Milan (termasuk dokter tim) diusir

46' babak pertama - Messias mencoba tendangan salto dari tepi kotak penalti, tetapi bola melambung

45' - Umpan silang apik Messias disambut sundulan Østigård, yang diamankan kiper AC Milan

40' - Messias melakukan gerakan sombrero, lalu Wiafe melepaskan tembakan bagus dari luar kotak penalti yang ditepis Maignan

38' - Setelah aksi Ramos, Moreira mencoba tembakan kaki kiri dari tepi kotak penalti, tetapi diblok lini pertahanan Genoa

30' - Gol sundulan Osmajić dianulir karena offside

19' - Marcandalli kehilangan bola akibat kesalahan buruk. Ramos kemudian memberikan assist kepada Pulisic, yang mengontrol bola dan mencetak gol dengan tembakan terarah di dekat tiang

12' - Vásquez kehilangan bola akibat kesalahan buruk dan AC Milan mencetak gol lewat assist Rabiot serta tembakan terarah Cisse menggunakan kaki kanan bagian dalam

11' - Gila merangsek dengan apik dan mengirim bola kepada Ramos, yang berduel dengan Marcandalli hingga bola keluar melewati garis akhir

6' - Ramos memanfaatkan sapuan yang buruk, tetapi tembakan kaki kanannya tidak sempurna dan bola melebar

1' - Osmajić melewati De Winter, lalu melepaskan tembakan kaki kiri menyilang yang nyaris mengenai tiang di sisi kiri Maignan