Waduh, Cinta Segitiga Enzo Fernandez Yang Rumit Libatkan Mantan Istri Mauro Icardi, Wanda Nara

Dilaporkan pada bulan Oktober bahwa model dan pembawa acara TV Nara telah mengirim pesan genit kepada pemenang Piala Dunia Fernandez. Kontak tersebut dikatakan dilakukan meskipun pemain berusia 24 tahun itu sedang menjalin hubungan dengan kekasih masa kecilnya Cervantes.

Masalah tersebut semakin rumit oleh fakta bahwa pasangan Fernandez ikut serta dalam versi Argentina dari Celebrity MasterChef - acara yang dipandu oleh Nara. Cervantes harus berinteraksi dengan Nara sepanjang produksi itu.

Pertemuan tersebut akan berlangsung setelah Nara diduga mengatakan kepada Fernandez setelah melihatnya kembali di Amerika Selatan: "Saya baru saja melihat Anda di lingkungan sekitar, tulis kepada saya jika Anda mau." Diklaim bahwa bintang Chelsea itu memberi tahu Cervantes tentang pesan tersebut.