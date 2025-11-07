Getty/Instagram
Waduh, Cinta Segitiga Enzo Fernandez Yang Rumit Libatkan Mantan Istri Mauro Icardi, Wanda Nara
Nara bergaul dengan pasangan Fernandez
Dilaporkan pada bulan Oktober bahwa model dan pembawa acara TV Nara telah mengirim pesan genit kepada pemenang Piala Dunia Fernandez. Kontak tersebut dikatakan dilakukan meskipun pemain berusia 24 tahun itu sedang menjalin hubungan dengan kekasih masa kecilnya Cervantes.
Masalah tersebut semakin rumit oleh fakta bahwa pasangan Fernandez ikut serta dalam versi Argentina dari Celebrity MasterChef - acara yang dipandu oleh Nara. Cervantes harus berinteraksi dengan Nara sepanjang produksi itu.
Pertemuan tersebut akan berlangsung setelah Nara diduga mengatakan kepada Fernandez setelah melihatnya kembali di Amerika Selatan: "Saya baru saja melihat Anda di lingkungan sekitar, tulis kepada saya jika Anda mau." Diklaim bahwa bintang Chelsea itu memberi tahu Cervantes tentang pesan tersebut.
Nara bereaksi terhadap spekulasi 'omong kosong'
Menurut media lokal di Argentina, Cervantes sekarang merasa "tidak nyaman" dengan kemungkinan Fernandez bertemu dengan Nara. Dia sebelumnya menikah dengan mantan pemain internasional Argentina Maxi Lopez, sebelum kemudian berpasangan dengan mantan striker Inter, Icardi. Hubungan mereka yang sering tegang berakhir dengan perceraian pada tahun 2024.
Nara sejak itu berkencan dengan musisi L-Gante dan dikaitkan secara romantis dengan bek Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi. Dia kembali ke tanah airnya menjadi pembawa acara untuk seri terbaru Celebrity MasterChef.
Dia dengan tegas membantah mencoba menjalin hubungan romantis apapun dengan Fernandez. Dia dilaporkan telah mengatakan tentang rumor yang tidak berdasar, dengan secara langsung mengarahkan pada Cervantes: "Saya akan mengambil kesempatan ini untuk mengklarifikasi omong kosong yang mereka katakan tentang saya dan suamimu; itu tidak benar." Dia melanjutkan untuk memberikan saran tentang cara menghadapi kehidupan di sorotan publik: "Cerita yang dibuat-buat. Selamat datang di ketenaran. Memang begitulah adanya."
Respon Cervantes terhadap laporan pesan Nara
Cervantes telah lama berada di dunia olahraga profesional dan budaya selebriti sehingga tahu bagaimana permainan ini berjalan. Dia sebelumnya mengatakan, sambil menekankan bahwa tidak ada masalah antara dirinya dan Nara: "Mereka selalu akan memperbesar itu, tetapi apa yang saya tahu? Kebanyakan orang yang menciptakannya, karena saya tidak punya masalah dengan dia. Dia tidak pernah melakukan apa-apa kepada saya."
Dia merespons laporan awal tentang sebuah pesan yang dikirim oleh Nara kepada Fernandez dengan mengatakan ketika ditanya apakah dia mengetahui gosip tersebut: "Ya, saya melihatnya. Tidak, sejauh yang saya tahu, saya belum melihat pesan apa pun. Tidak, tidak, Enzo tidak pernah berbicara kepada saya tentang apa pun. Tidak, dia tidak pernah berbicara kepada saya tentang itu."
Dia melanjutkan dengan mengatakan: "Saya melihatnya belum lama ini. Saya baru saja mengatakan kepada orang tersebut, keluarga saya mengirimkan klip kepada saya, karena saya tidak menonton TV di rumah. Tidak, saya tidak akan merepotkan Enzo tentang hal seperti itu. Saya bahkan tidak menanyakannya."
Liga Premier & Piala Dunia 2026: Fokus Fernandez
Fernandez fokus pada komitmen profesionalnya untuk saat ini, setelah membantu Chelsea meraih gelar Conference League dan Piala Dunia Antarklub FIFA pada tahun 2025. Dia telah menjadi pemimpin di Stamford Bridge, mengenakan ban kapten ketika Reece James absen, dan memiliki empat gol atas namanya musim ini.
Mantan bintang Premier League Micah Richards telah mengatakan tentang Fernandez yang membenarkan kepercayaan yang ditunjukkan kepadanya oleh The Blues, dengan transfer besar dari Benfica yang diselesaikan pada Januari 2023: "Saya suka [Moises] Caicedo, saya suka Enzo. Enzo telah mengubah permainannya sepenuhnya. Dia dulunya bertahan, tetapi sekarang dia maju setiap kesempatan, dia mengambil penalti.
"Dia salah satu yang paling, saya tidak ingin mengatakan meningkat karena dia masih dibeli seharga £100 juta. Tetapi dalam hal kemampuan beradaptasi dari satu posisi ke posisi lain, cara dia memimpin timnya, dia adalah gelandang top, benar-benar gelandang top."
Chelsea akan kembali beraksi di Premier League melawan Wolves pada hari Sabtu, sebelum Argentina menghadapi pertandingan persahabatan dengan Angola pada 14 November - dengan Albiceleste, yang masih memiliki Lionel Messi untuk saat ini, telah mengamankan kualifikasi untuk Piala Dunia 2026.
