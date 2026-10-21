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Diterjemahkan oleh

Christopher Nkunku: "Saya ingin bertahan lama di Leipzig, tetapi itu bergantung pada AC Milan"

C. Nkunku
Transfers
AC Milan
RB Leipzig

Penyerang asal Prancis itu tak ragu: ia ingin tetap berada di Jerman tahun depan.

Sudah punya gambaran jelas soal masa depan. Dalam wawancara panjang dengan SportBild Christopher Nkunku, penyerang Leipzig, berbicara tentang masa depannya. Ia ingin tetap di Jerman, bukan kembali ke Italia untuk bergabung dengan AC Milan, klub pemilik hak registrasinya hingga Juni 2030: "Saya sangat bahagia di Leipzig. Saya mengenal kota dan klub ini, serta merasa nyaman dengan segala hal dan semua orang di sini. Tempat ini istimewa bagi saya. Di sini saya mengalami momen-momen yang sangat berarti dalam karier dan hidup saya. Saya melewati empat tahun yang luar biasa, para suporter menyayangi saya dan suasananya terasa seperti keluarga. Semua itu sangat berarti bagi saya. Masa depan? Musim ini baru saja dimulai, kalau terserah saya, saya ingin bertahan lama. Namun, dalam situasi seperti ini, kedua klub harus mencapai kesepakatan. Itu tidak hanya bergantung pada saya."

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    Target lainnya adalah kembali membela timnas Prancis: "Zidane adalah legenda, pesepakbola terhebat yang pernah dimiliki Prancis. Semua orang mengidolakannya. Saat masih kecil, dia adalah salah satu panutan saya. Saya ingat betul Piala Dunia 2006. Saya ingin kembali ke timnas, tidak ada keraguan soal itu."

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