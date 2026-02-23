Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Christian Pulisic dan rekan-rekannya mengejutkan para penggemar AC Milan dengan memperkenalkan seragam keempat untuk pertandingan melawan Parma, sementara Zlatan Ibrahimovic memberikan jersey baru kepada tamu spesial, rapper Megan Thee Stallion
Sebuah kejutan di San Siro
Kaos ini merupakan kolaborasi mode tinggi dengan label streetwear Italia ternama Slam Jam, dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara budaya sepak bola dan gaya Milan. Menghindari sesi foto standar atau video peluncuran berbiaya tinggi, klub memutuskan lapangan sepak bola adalah panggung terbaik untuk desain yang dinamis ini. Seragam ini terinspirasi kuat dari estetika ikonik Milan pada akhir 90-an dan awal 2000-an, dengan bahan logam yang mengingatkan pada era ketika klub mendominasi sepak bola domestik dan Eropa.
- Getty Images Sport
Streetwear bertemu dengan sorotan lampu San Siro
Dibuat oleh Puma, jersey ini menghadirkan nuansa retro sambil memanfaatkan teknologi performa modern. Kilauan logamnya sangat mencolok di bawah sorotan lampu stadion, menciptakan efek berkilau saat para pemain menyelesaikan ritual pra-pertandingan mereka. Meskipun kainnya mengacu pada kaos "mercurial" dari dekade-dekade lalu, para penggemar berharap versi 2026 ini terhindar dari masalah statis yang sering terkait dengan replika kaos era tersebut.
Desainnya tetap setia pada filosofi streetwear minimalis, dengan aksen hitam polos dan kerah lipat klasik. Sentuhan unik dalam kolaborasi ini tersembunyi di dalam pakaian, di mana tagline Slam Jam, "Chaos is Order", dicetak secara discreet di bagian leher belakang. Ini merupakan pernyataan berani bagi klub yang bangga berada di persimpangan antara olahraga dan mode, semakin memperkuat status mereka sebagai salah satu tim paling relevan secara budaya dalam sepak bola global.
Zlatan menjadi tuan rumah bagi Megan Thee Stallion
Glamor malam itu tidak hanya terbatas di lapangan. Ikon klub Zlatan Ibrahimovic, yang kini menjadi penasihat senior manajemen Rossoneri, menjadi tuan rumah bagi tamu kehormatan yang diakui secara global: bintang rap Amerika Megan Thee Stallion. Perpaduan antara olahraga dan hiburan menjadi sorotan utama acara tersebut saat legenda Swedia itu menyambut artis pemenang Grammy tersebut ke markas sepak bola Italia.
Ibrahimovic memberikan rapper "Hiss" versi khusus dari jersey keempat baru. Keduanya terlihat tertawa dan berbincang di area VIP pinggir lapangan, di mana mereka menyaksikan pertandingan berlangsung. Kehadiran bintang Amerika yang begitu terkenal, ditambah dengan keterlibatan Pulisic di lapangan, menyoroti strategi Milan untuk memperluas pengaruh merek mereka melintasi Samudra Atlantik dan melampaui batas tradisional Serie A.
- Getty Images
Pulisic kembali, namun harapan untuk meraih gelar memudar.
Dari segi olahraga, pertandingan ini menandai tonggak penting bagi Pulisic, yang melakukan debut starternya untuk klub setelah lebih dari sebulan. Pemain internasional AS ini telah dikelola dengan hati-hati oleh tim medis setelah kekhawatiran cedera baru-baru ini, dan kembalinya dia ke starting XI menjadi kabar gembira bagi para pendukung Milan.
Meskipun ada antusiasme seputar peluncuran jersey dan kehadiran tamu selebriti, sore itu berakhir dengan kekecewaan bagi tuan rumah karena mereka kesulitan menemukan ritme permainan melawan tim Parma yang disiplin.
Suasana perayaan teredam oleh kekalahan 1-0 yang mengecewakan, hasil yang membuat ambisi gelar Milan tergantung pada benang tipis sambil juga mengakhiri rekor tak terkalahkan mereka dalam 24 pertandingan di Serie A. Kekalahan ini berarti mereka kini tertinggal 10 poin dari rival lokal dan pemimpin liga Inter Milan dengan hanya 12 pertandingan tersisa di musim ini. Meskipun mantra "Chaos is Order" mungkin bergema di dunia mode, Rossoneri perlu menemukan cara untuk membawa lebih banyak keteraturan di lapangan jika mereka ingin mengejar ketertinggalan di puncak klasemen.
Iklan