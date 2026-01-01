Getty Images
Si 'Captain America' Christian Pulisic Tak Selalu Bisa Selamatkan AC Milan
Sepatu Emas: Bisakah Pulisic meraih gelar pencetak gol terbanyak?
Pemain internasional Amerika Serikat itu, meskipun mengalami beberapa cedera musim ini, sangat berpacu dalam persaingan saat ini. Pulisic telah mencetak delapan gol di Serie A dan telah mencapai dua digit gol di semua kompetisi.
Striker Inter Lautaro Martinez adalah pencetak gol terbanyak di Serie A pada awal 2026, tetapi hanya satu gol di depan Pulisic. Pemain Argentina pemenang Piala Dunia itu adalah striker tengah dan pemain yang lebih berpengalaman di sepertiga akhir lapangan.
Pulisic menunjukkan bahwa dia bisa bersaing dengan yang terbaik di bisnis ini, tapi bisakah standar individu yang mengesankan dipertahankan dalam upaya kolektif untuk meraih kejayaan Scudetto? Dia mungkin perlu melakukannya agar Milan bisa finis di tempat pertama.
Kehadiran talismanik: Milan terlalu bergantung pada Pulisic
Ketika ditanya siapa yang akan menjadi pencetak gol terbanyak Serie A pada akhir 2025/26 - dengan pemain pinjaman Napoli Rasmus Hojlund, playmaker Roma Matias Soule dan sensasi Juventus Kenan Yildiz juga dalam persaingan - Capello mengatakan kepada Gazzetta dello Sport: “Lautaro adalah pemain yang rutin mencetak gol penting, jadi mudah menjawab dengan kapten Inter. Namun, saya juga sangat terkesan dengan Hojlund, yang sedang dalam performa sensasional dan dapat meyakinkan Antonio Conte tentang kembalinya Lukaku.
“Sedikit lebih ke belakang, saya melihat striker-striker dari Milan, Juventus dan Roma. Rossoneri terlalu bergantung pada Pulisic, terutama tanpa [Rafael] Leao, tapi pemain Amerika itu tidak selalu bisa menyelamatkan rekan-rekannya dari masalah.
“Yildiz adalah bakat hebat, dia menemukan konsistensi yang luar biasa dalam gol dan assist, tetapi kita tidak boleh lupa bahwa dia masih sangat muda. Akhirnya, Soule memiliki 11-12 gol di bawah sabuknya, tetapi dia belum menjadi penentu dalam pertandingan besar.”
Mantan pemain dan manajer Milan Capello sebelumnya mengatakan tentang nilai Pulisic untuk perjuangan Rossoneri dan bagaimana mereka bisa memanfaatkannya dengan baik: “Pulisic benar-benar bisa bermain di mana saja; dia bahkan terlihat sempurna dalam perannya saat ini dalam formasi 3-5-2. Dia bergerak dengan baik, memiliki kualitas dan kecepatan dan membuat pergerakan vertikal. Saya merasa bahwa memulai dari posisi sentral lebih cocok untuknya. Dia menjadi lebih berbahaya ketika bebas bergerak.”
Tawaran Gelar: Bisakah Pulisic Memimpin Milan Meraih Mahkota Serie A?
Pulisic terus tampil mengesankan secara reguler saat fit, dengan Milan berusaha membantu pemain berusia 27 tahun itu menambah koleksi medalinya. Dia menikmati kejayaan Supercoppa Italiana musim lalu dan kini memusatkan perhatian pada mahkota Serie A.
Capello menambahkan mengenai pencarian tersebut, dengan Milan mendapatkan keuntungan dari kurangnya aksi di pertengahan pekan di Eropa: “Massimiliano Allegri selalu memiliki waktu libur minggu ini untuk memfokuskan para pemainnya pada satu tujuan, setelah juga tersingkir dari Coppa Italia.
“Di bagian pertama musim ini, Milan mengalami beberapa penurunan konsentrasi melawan tim-tim kecil, tetapi saya mengharapkan Max, memanfaatkan jadwal yang ‘lebih ringan’ dibandingkan dengan pesaing mereka, untuk memperbaiki situasi. Dan Anda dapat melakukan ini jika Anda memiliki banyak waktu untuk mempersiapkan tidak hanya secara taktis, tetapi terutama secara psikologis untuk setiap pertandingan.
“Ada satu aspek lain yang tidak boleh diremehkan: kompetisi piala, selain energi fisik dan terutama mental, terkadang menguras semangat. Hasil buruk atau eliminasi, misalnya, juga dapat menimbulkan konsekuensi negatif pada kampanye liga, karena membuat seluruh suasana menjadi lebih membebani.”
Saga kontrak: Pulisic belum menandatangani perpanjangan di San Siro
Milan akan berharap bahwa mereka dapat mempertahankan persaingan gelar pada 2025/26 karena mereka perlu meyakinkan Pulisic bahwa mereka bergerak ke arah yang benar. Sebuah kehadiran talismanik di San Siro telah menunda penandatanganan kontrak baru.
Perbincangan baru dikabarkan telah dijadwalkan untuk musim semi, di mana Rossoneri yakin bahwa kesepakatan dapat dicapai, tetapi mereka perlu menyesuaikan ambisi dari seseorang yang akan memimpin negaranya ke Piala Dunia di rumah musim panas ini.
