Si 'Captain America' Christian Pulisic Tak Selalu Bisa Selamatkan AC Milan

Ketika ditanya siapa yang akan menjadi pencetak gol terbanyak Serie A pada akhir 2025/26 - dengan pemain pinjaman Napoli Rasmus Hojlund, playmaker Roma Matias Soule dan sensasi Juventus Kenan Yildiz juga dalam persaingan - Capello mengatakan kepada Gazzetta dello Sport: “Lautaro adalah pemain yang rutin mencetak gol penting, jadi mudah menjawab dengan kapten Inter. Namun, saya juga sangat terkesan dengan Hojlund, yang sedang dalam performa sensasional dan dapat meyakinkan Antonio Conte tentang kembalinya Lukaku.

“Sedikit lebih ke belakang, saya melihat striker-striker dari Milan, Juventus dan Roma. Rossoneri terlalu bergantung pada Pulisic, terutama tanpa [Rafael] Leao, tapi pemain Amerika itu tidak selalu bisa menyelamatkan rekan-rekannya dari masalah.

“Yildiz adalah bakat hebat, dia menemukan konsistensi yang luar biasa dalam gol dan assist, tetapi kita tidak boleh lupa bahwa dia masih sangat muda. Akhirnya, Soule memiliki 11-12 gol di bawah sabuknya, tetapi dia belum menjadi penentu dalam pertandingan besar.”

Mantan pemain dan manajer Milan Capello sebelumnya mengatakan tentang nilai Pulisic untuk perjuangan Rossoneri dan bagaimana mereka bisa memanfaatkannya dengan baik: “Pulisic benar-benar bisa bermain di mana saja; dia bahkan terlihat sempurna dalam perannya saat ini dalam formasi 3-5-2. Dia bergerak dengan baik, memiliki kualitas dan kecepatan dan membuat pergerakan vertikal. Saya merasa bahwa memulai dari posisi sentral lebih cocok untuknya. Dia menjadi lebih berbahaya ketika bebas bergerak.”