Di satu sisi, ada pernyataan Gerry Cardinale tentang pentingnya derbi Milan-Inter, sementara di sisi lain, pernyataan Cristian Chivu tak kalah kuat. Bahkan, kata-katanya mengungkap titik rawan yang mungkin masih ada di tengah musim luar biasa yang membawanya meraih Scudetto dan Coppa Italia dalam pengalaman pertamanya yang sesungguhnya.
Saat membahas derbi sekota itu dalam konferensi pers, pelatih Inter tersebut bahkan sampai mengubah cara bicaranya dengan meminta sesuatu dari tim yang selama ini ia tolak: "sedikit mentalitas tim kecil".