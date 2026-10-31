Berikut kata-katanya: "Ini pertandingan penting bagi kami, mereka, dan kota ini. Klasemen tidak penting, tidak ada hal lain yang penting. Jika kami belum memenangi derbi dalam 7 pertandingan, kami harus bertanya kepada diri sendiri.

Semuanya bermula dari keseimbangan, dari apa yang ada di kepala dan kaki. Anda harus tahu cara mengambil keputusan yang tepat, kapan bisa melakukan hal-hal tertentu dan kapan tidak. Kami harus sedikit meningkatkan diri dalam segala aspek dibandingkan sebelumnya.

Kami perlu memiliki sedikit mentalitas tim kecil saat tidak menguasai bola. Itu juga saya sampaikan kepada mereka hari ini. Kami perlu bermain teratur dan mampu menyingsingkan lengan baju, tanpa berpikir bahwa kami punya pemain yang bisa menyelesaikan masalah secara individu."