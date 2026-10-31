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cm grafica chivu inter 2026 27 2 1 deskGetty Images / Calciomercato
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Chivu meminta Inter lebih "seperti tim daerah" untuk menulis ulang sejarahnya dalam laga derbi

Inter
AC Milan
Serie A
AC Milan vs Inter

Derbi juga menjadi ujian bagi pelatih Inter.

Pertandingan berikutnya
MIL

MIL

Serie A

31 Okt 2026

INT

INT

Di satu sisi, ada pernyataan Gerry Cardinale tentang pentingnya derbi Milan-Inter, sementara di sisi lain, pernyataan Cristian Chivu tak kalah kuat. Bahkan, kata-katanya mengungkap titik rawan yang mungkin masih ada di tengah musim luar biasa yang membawanya meraih Scudetto dan Coppa Italia dalam pengalaman pertamanya yang sesungguhnya.

Saat membahas derbi sekota itu dalam konferensi pers, pelatih Inter tersebut bahkan sampai mengubah cara bicaranya dengan meminta sesuatu dari tim yang selama ini ia tolak: "sedikit mentalitas tim kecil".

  • Tiga Derby, Nol Kemenangan

    Chivu tahu, laga-laga besar sejauh ini bukan kekuatan utama Inter di bawah asuhannya, baik di Italia maupun di Liga Champions. Khusus dalam tiga laga derbi yang dimainkan saat ia berada di bangku pelatih, jumlah kemenangan masih 0.

    Dua derbi sekota di Serie A musim lalu sama-sama berakhir dengan kekalahan 0-1. Gol Pulisic dan Estupinan memastikan dua kemenangan bagi Massimiliano Allegri. Pada musim panas, pertemuan pertama dengan Amorim, meski hanya dalam laga persahabatan di Perth, Australia, juga berakhir 1-1. Gol penalti Nkunku menyamakan kedudukan setelah gol Dimarco.

  • "PROVINSIALISME"

    Berikut kata-katanya: "Ini pertandingan penting bagi kami, mereka, dan kota ini. Klasemen tidak penting, tidak ada hal lain yang penting. Jika kami belum memenangi derbi dalam 7 pertandingan, kami harus bertanya kepada diri sendiri.

    Semuanya bermula dari keseimbangan, dari apa yang ada di kepala dan kaki. Anda harus tahu cara mengambil keputusan yang tepat, kapan bisa melakukan hal-hal tertentu dan kapan tidak. Kami harus sedikit meningkatkan diri dalam segala aspek dibandingkan sebelumnya. 

    Kami perlu memiliki sedikit mentalitas tim kecil saat tidak menguasai bola. Itu juga saya sampaikan kepada mereka hari ini. Kami perlu bermain teratur dan mampu menyingsingkan lengan baju, tanpa berpikir bahwa kami punya pemain yang bisa menyelesaikan masalah secara individu."

  • Perubahan arah komunikasi

    Dalam konferensi pers, Chivu selalu menekankan visinya tentang timnya dan cara bermain yang tidak bergantung pada lawan. Ia selalu menuntut Inter bermain berani, mengalirkan bola secara vertikal, menunjukkan kualitas, dan mendominasi permainan. Dalam konferensi pers, ia pun selalu menunjukkan kualitas yang sama.

    Menjelang derbi, ada yang berubah. Ini menandakan bahwa tekanan bukan hanya berada di pundak AC Milan karena posisi di klasemen. Ada pula tekanan yang sedikit kurang terlihat, tetapi sama beratnya, di kursi pelatih Chivu.

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Pertandingan berikutnya
MIL

MIL

Serie A

31 Okt 2026

INT

INT