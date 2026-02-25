Pengakuan Jujur Chivu Usai Inter Milan Dipermalukan Bodo/Glimt Di Liga Champions

Bicara kegagalan Inter di ajang Liga Champions, Chivu menyoroti kecilnya ruang kesalahan di level tertinggi Eropa. Ia menambahkan: “Tujuan kami adalah untuk tampil kompetitif, dan kami selalu menyatakan hal itu. Kami tidak ingin fokus pada hal-hal di luar kendali kami, hal-hal yang terlalu jauh. Sayangnya, di Liga Champions, kami kurang kompetitif. Kami memulai dengan baik, memenangkan empat pertandingan berturut-turut, tetapi kemudian kehilangan beberapa poin meskipun tampil bagus. Liga Champions memiliki level yang sangat tinggi, dan jika Anda tidak bisa bermain presisi, lawan akan menghukum Anda atas kesalahan pertama.”

Juru taktik asal Rumania itu secara khusus merasa frustrasi dengan buruknya penyelesaian akhir Marcus Thuram cs di sepertiga akhir lapangan, meski Inter mendominasi penguasaan bola. Ia merinci lebih lanjut tentang kebuntuan taktis timnya: “Kami mencoba memaksakan permainan ketika mendapat ruang, dan saat turun minum, saya meminta para pemain lebih sabar untuk merusak formasi 4-4-2 Bodo yang rapat dan terorganisir. Kami berusaha melepaskan beberapa tembakan. Ada momen-momen kunci di kotak penalti, tetapi kami tidak menemukan celah yang tepat. Kami mendapat banyak tendangan sudut, saya rasa sekitar 16 kali. Dengan ketenangan ekstra, kami bisa saja membuka permainan di babak pertama.”