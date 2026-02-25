AFP
Pengakuan Jujur Chivu Usai Inter Milan Dipermalukan Bodo/Glimt Di Liga Champions
Inter Milan disekolahi Bodo/Glimt
Meski Chivu berada di jalur yang tepat untuk mengamankan Scudetto pada musim penuh pertamanya sebagai manajer, panggung Eropa terbukti jauh lebih kejam. Setelah mencapai dua final dalam tiga tahun terakhir di bawah asuhan Simone Inzaghi, Inter Milan diharapkan mampu melangkahi Bodo/Glimt untuk melaju ke 16 besar Liga Champions.
Namun, skuad asuhan Kjetil Knutsen yang bermain disiplin merusak skenario tersebut. Bodo/Glimt menghajar Inter 2-1 (agregat 5-2) pada leg kedua play-off fase gugur di San Siro, Rabu (25/2) dini hari WIB, menjadi tim pertama dari Swedia yang memenangkan pertandingan fase gugur Liga Champions sejak tahun 1987. Nerazzurri kini harus mengalihkan fokus mereka untuk meraih double domestik, dengan keunggulan poin yang besar di Serie A dan semifinal Coppa Italia melawan Como yang sudah menanti di depan mata.
Chivu tanggapi performa impresif Bodo/Glimt
Berbicara kepada Sky Sport Italia, Chivu mengakui: “Kami mencoba segala cara melawan tim yang terorganisir dengan baik dalam skema blok rendah, dengan sepuluh pemain bertahan di belakang bola. Kami tidak bisa menembus mereka, dan mereka menemukan zona nyaman secara mental. Saya sama sekali tidak menyalahkan para pemain – mereka memberikan segalanya dengan sisa tenaga yang ada, meskipun lawan memiliki lebih banyak energi, terutama di babak kedua. Kami melakukan yang terbaik, mencoba membuka permainan di babak pertama.”
“Di babak kedua, mereka berhasil menciptakan peluang dan mencetak dua gol. Ada banyak kekecewaan karena kami berusaha untuk lolos, tetapi sayangnya, mereka memiliki lebih banyak energi. Bodo adalah tim terorganisir yang datang ke sini untuk melakukan apa yang harus mereka lakukan dengan determinasi tinggi. Kami harus memberi selamat kepada mereka; mereka pantas untuk melaju."
Postmortem usai Inter Milan remuk di Eropa
Bicara kegagalan Inter di ajang Liga Champions, Chivu menyoroti kecilnya ruang kesalahan di level tertinggi Eropa. Ia menambahkan: “Tujuan kami adalah untuk tampil kompetitif, dan kami selalu menyatakan hal itu. Kami tidak ingin fokus pada hal-hal di luar kendali kami, hal-hal yang terlalu jauh. Sayangnya, di Liga Champions, kami kurang kompetitif. Kami memulai dengan baik, memenangkan empat pertandingan berturut-turut, tetapi kemudian kehilangan beberapa poin meskipun tampil bagus. Liga Champions memiliki level yang sangat tinggi, dan jika Anda tidak bisa bermain presisi, lawan akan menghukum Anda atas kesalahan pertama.”
Juru taktik asal Rumania itu secara khusus merasa frustrasi dengan buruknya penyelesaian akhir Marcus Thuram cs di sepertiga akhir lapangan, meski Inter mendominasi penguasaan bola. Ia merinci lebih lanjut tentang kebuntuan taktis timnya: “Kami mencoba memaksakan permainan ketika mendapat ruang, dan saat turun minum, saya meminta para pemain lebih sabar untuk merusak formasi 4-4-2 Bodo yang rapat dan terorganisir. Kami berusaha melepaskan beberapa tembakan. Ada momen-momen kunci di kotak penalti, tetapi kami tidak menemukan celah yang tepat. Kami mendapat banyak tendangan sudut, saya rasa sekitar 16 kali. Dengan ketenangan ekstra, kami bisa saja membuka permainan di babak pertama.”
Inter Milan harus bangkit
Terlepas dari kritik yang datang dari tribun penonton, sang manajer menegaskan bahwa tingkat perjuangan para pemainnya bukanlah masalah. “Kami mencoba segalanya sesuai batas dan kekuatan kami,” tegas Chivu. “Sangat disayangkan karena mungkin jika kami mencetak gol lebih dulu, kami bisa memberikan lebih banyak tekanan kepada mereka. Sangat sulit mencari energi saat Anda bermain setiap tiga hari sekali. Kami mungkin bisa menyerang area penalti dengan lebih efektif. Namun, saya tidak menyalahkan para pemain - mungkin kami seharusnya mencetak gol lebih awal.”
Fokus kini sepenuhnya beralih kembali ke kompetisi domestik Italia, dengan Chivu menyimpulkan: "Sekarang kami harus move on dan membuka lembaran baru. Itulah Liga Champions, dan kami harus memberikan apresiasi kepada lawan.”
