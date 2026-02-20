Terpesona! Giorgio Chiellini Incar Penyerang Ganas Galatasaray Yang Hancurkan Juventus: Dia Tidak Pernah Jatuh

"Saya menonton Baris dengan penuh kekaguman. Dia menampilkan permainan fisik dan tekel yang luar biasa. Anda mendorongnya, Anda menariknya, tetapi dia tidak pernah jatuh," ujar mantan bek legendaris tersebut memuji sang penyerang.

Chiellini bahkan menyamakan atribut sang pemain dengan bintang muda Juventus saat ini. "Sama seperti Kenan Yildiz, dia sangat kuat. Pemain dengan kualitas seperti ini tidak mudah ditemukan. Dia adalah tipe pemain yang sangat cocok untuk bermain di Liga Italia."

Lebih lanjut, Chiellini membuka pintu lebar-lebar bagi Juventus untuk membawanya ke Serie A di masa depan. "Jika ada kesempatan, kami, sebagai Juventus, harus mengajukan penawaran untuknya."

"Pada akhir musim nanti, jika kondisinya memungkinkan, kami benar-benar harus duduk bersama manajemen Galatasaray," tegasnya. Meski belum bisa dipastikan apakah kutipan ini keluar langsung dari mulut Chiellini secara resmi, berbagai sumber bersikeras bahwa ia memang telah menanyakan status transfer sang pemain.