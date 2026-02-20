AFP
Terpesona! Giorgio Chiellini Incar Penyerang Ganas Galatasaray Yang Hancurkan Juventus: Dia Tidak Pernah Jatuh
Mimpi Buruk Bianconeri di Istanbul
Chiellini dilaporkan sangat terkesan dengan penampilan penyerang Galatasaray Yilmaz. Keduanya berada di stadion yang sama saat kedua klub bertemu pada leg pertama babak play-off Liga Champions, Selasa lalu, yang berakhir dengan hasil mengejutkan.
Juventus sebenarnya menuju ruang ganti pada waktu turun minum dengan keunggulan 2-1. Namun, wakil Italia itu mengalami keruntuhan tragis di babak kedua, yang sebagian dipicu oleh cederanya Gleison Bremer dan kartu merah Juan Cabal. Pertandingan pun berakhir dengan kekalahan telak 5-2 bagi tim tamu.
Sinar Yilmaz di Tengah Pesta Gol
Sang juara Turki memiliki banyak pahlawan pada malam itu. Pemain pinjaman dari Napoli Noah Lang sukses mencetak dua gol, sementara gelandang asal Brasil Gabriel Sara menyumbang satu gol dan satu assist untuk memastikan kemenangan bersejarah di hadapan pendukung sendiri.
Namun, menurut laporan media Turki Fanatik (melalui TuttoJuve), justru sosok Yilmaz yang paling berhasil mencuri perhatian Chiellini di atas lapangan. Legenda hidup pertahanan Italia itu bahkan dikabarkan langsung mencari informasi lebih lanjut mengenai sang pemain.
"Dia Sangat Kuat dan Cocok untuk Serie A"
"Saya menonton Baris dengan penuh kekaguman. Dia menampilkan permainan fisik dan tekel yang luar biasa. Anda mendorongnya, Anda menariknya, tetapi dia tidak pernah jatuh," ujar mantan bek legendaris tersebut memuji sang penyerang.
Chiellini bahkan menyamakan atribut sang pemain dengan bintang muda Juventus saat ini. "Sama seperti Kenan Yildiz, dia sangat kuat. Pemain dengan kualitas seperti ini tidak mudah ditemukan. Dia adalah tipe pemain yang sangat cocok untuk bermain di Liga Italia."
Lebih lanjut, Chiellini membuka pintu lebar-lebar bagi Juventus untuk membawanya ke Serie A di masa depan. "Jika ada kesempatan, kami, sebagai Juventus, harus mengajukan penawaran untuknya."
"Pada akhir musim nanti, jika kondisinya memungkinkan, kami benar-benar harus duduk bersama manajemen Galatasaray," tegasnya. Meski belum bisa dipastikan apakah kutipan ini keluar langsung dari mulut Chiellini secara resmi, berbagai sumber bersikeras bahwa ia memang telah menanyakan status transfer sang pemain.
Perjalanan Karier Sang Sayap Kiri
Pemain berusia 25 tahun ini memulai karier profesionalnya di klub kota kelahirannya, Rizespor. Ia kemudian menimba pengalaman bersama Ankara Demirspor dan Keciorengucu sebelum akhirnya berlabuh ke raksasa Turki, Galatasaray, pada bursa transfer musim panas 2021.
Musim ini, pemain internasional Turki tersebut tampil sangat produktif. Ia telah berkontribusi langsung dengan mencetak delapan gol dan menyumbangkan 12 assist dalam 33 penampilannya di semua kompetisi bersama klubnya.
Opsi Serbaguna di Lini Serang
Yilmaz pada dasarnya bermain sebagai pemain sayap kiri. Namun, keunggulan utamanya adalah fleksibilitas; ia mampu bermain di posisi mana pun di sepertiga akhir lapangan, termasuk beroperasi sebagai penyerang tengah jika dibutuhkan.
Dengan adanya ketertarikan dari petinggi Juventus, akan sangat menarik untuk menantikan kiprah Yilmaz di sisa musim ini. Jika ia terus menjaga konsistensinya, langkah negosiasi resmi mungkin akan segera terwujud pada bursa transfer mendatang.
