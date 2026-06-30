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Chicago Fire mengonfirmasi transfer Robert Lewandowski; mantan striker Barcelona itu dijadwalkan akan menjalani debutnya di MLS melawan Thomas Müller
Chicago akhirnya berhasil mendatangkan pemain bintang yang mereka incar
Chicago Fire telah mengumumkan penandatanganan Lewandowski. Berhalter mengungkapkan bahwa klub mulai mengupayakan kesepakatan ini pada Januari 2025 dan terus menjalin komunikasi rutin dengan sang penyerang serta perwakilannya sebelum akhirnya mencapai kesepakatan. Meskipun dilaporkan ada minat dari klub-klub di Liga Pro Arab Saudi dan Eropa, Lewandowski memilih untuk bergabung dengan Chicago.
Mantan penyerang Barcelona ini datang dengan rekor yang luar biasa setelah mencetak 120 gol dalam 193 penampilan untuk klub Spanyol tersebut dan diharapkan dapat memperkuat lini serang Fire saat mereka berupaya meraih kesuksesan di MLS.
Berhalter memuji rekam jejak Lewandowski
Berhalter membahas transfer tersebut setelah kesepakatan tercapai, menjelaskan betapa lama klub telah berupaya untuk mendapatkan tanda tangan pemain internasional Polandia itu dan mengapa mereka yakin kepindahan ini menguntungkan baik bagi pemain maupun klub. Ia juga memuji prestasi Lewandowski, menggambarkannya sebagai penyerang terkemuka di era modern.
"Hal ini pertama kali muncul dalam pembicaraan mungkin pada Januari [20]25," kata Berhalter kepada ESPN. "Dan kini, di bulan Juni [20]26, kami akhirnya berhasil merekrutnya. Kami telah gigih. Kami, Anda tahu, terus menjalin komunikasi dengannya, serta dengan perwakilannya. Ini adalah langkah yang benar-benar diyakini semua orang sebagai peluang besar bagi Robert dan bagi kota Chicago.
"Menurut saya, sangat jarang ada orang yang selalu meraih kemenangan di mana pun ia bermain. Dan itulah rekam jejak Robert. Bukan hanya tim yang ia bela yang menang, tetapi ia juga tampil di level yang sangat tinggi. Tidak ada pemain di lima liga teratas yang mencetak lebih banyak gol daripada Robert dalam 15 tahun terakhir. Saya akan menyebutnya sebagai penyerang terbaik di generasinya. Saya rasa tidak ada penyerang yang lebih baik daripada Robert Lewandowski dalam satu setengah dekade terakhir."
Semua mata tertuju pada debutnya di MLS
Berhalter menegaskan bahwa klub akan mengelola kondisi fisik Lewandowski dengan hati-hati sebelum ia diturunkan dalam laga MLS. Jika jadwal tersebut berjalan sesuai rencana, Lewandowski berpotensi berhadapan dengan mantan rekan setimnya di Bayern Munich, Muller—yang kini membela Vancouver Whitecaps—dalam salah satu pertandingan paling seru di bulan Juli.
Ia mengatakan: "Dan dia tentu saja layak ditunggu. Ya, kami jelas ingin berhati-hati dalam mengatur beban latihannya, tapi dia ingin bermain, dan kami juga ingin memainkannya. Jadi, dia akan memanfaatkan beberapa minggu ke depan untuk meningkatkan kebugarannya dan menemukan ritme permainannya, lalu kami ingin memainkannya. Semoga dia bisa melakukan debutnya pada 16 Juli."
- Getty Images Sport
Persaingan dengan Messi kembali memanas
Kedatangan Lewandowski juga menambah babak baru dalam sejarah persaingan panjangnya dengan Lionel Messi, yang saat ini memimpin Inter Miami. Kedua ikon sepak bola ini kini akan bersaing memperebutkan supremasi di Konferensi Timur, meskipun pertemuan potensial pada 22 Juli masih bergantung pada komitmen internasional Messi dan kondisi kebugaran Lewandowski.
Prestasi pemain asal Polandia ini mencakup 344 gol untuk Bayern Munich dan dua penghargaan FIFA Best Men's Player, yang menjadikannya salah satu pemain baru paling signifikan dalam sejarah liga. Karena Chicago saat ini berada di posisi ketiga di Wilayah Timur, mereka berharap ketajaman Lewandowski akan menjadi potongan terakhir dari teka-teki dalam upaya mereka meraih gelar MLS Cup pertama sejak 1998.