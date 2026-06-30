Chicago Fire mengonfirmasi transfer Robert Lewandowski; mantan striker Barcelona itu dijadwalkan akan menjalani debutnya di MLS melawan Thomas Müller

Berhalter membahas transfer tersebut setelah kesepakatan tercapai, menjelaskan betapa lama klub telah berupaya untuk mendapatkan tanda tangan pemain internasional Polandia itu dan mengapa mereka yakin kepindahan ini menguntungkan baik bagi pemain maupun klub. Ia juga memuji prestasi Lewandowski, menggambarkannya sebagai penyerang terkemuka di era modern.

"Hal ini pertama kali muncul dalam pembicaraan mungkin pada Januari [20]25," kata Berhalter kepada ESPN. "Dan kini, di bulan Juni [20]26, kami akhirnya berhasil merekrutnya. Kami telah gigih. Kami, Anda tahu, terus menjalin komunikasi dengannya, serta dengan perwakilannya. Ini adalah langkah yang benar-benar diyakini semua orang sebagai peluang besar bagi Robert dan bagi kota Chicago.

"Menurut saya, sangat jarang ada orang yang selalu meraih kemenangan di mana pun ia bermain. Dan itulah rekam jejak Robert. Bukan hanya tim yang ia bela yang menang, tetapi ia juga tampil di level yang sangat tinggi. Tidak ada pemain di lima liga teratas yang mencetak lebih banyak gol daripada Robert dalam 15 tahun terakhir. Saya akan menyebutnya sebagai penyerang terbaik di generasinya. Saya rasa tidak ada penyerang yang lebih baik daripada Robert Lewandowski dalam satu setengah dekade terakhir."







