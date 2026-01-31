Getty Images Sport
Kekacauan Di Chelsea! Comeback Sensasional Berujung Baku Hantam, Todibo Diusir Wasit Usai Cekik Leher Lawan
Keributan Massal Pecah di Akhir Kemenangan Chelsea
West Ham tampaknya akan meraih kemenangan sensasional di Chelsea setelah unggul 2-0 berkat gol awal dari Jarrod Bowen dan Crysencio Summerville. Namun, Chelsea membalas di babak kedua untuk merebut tiga poin, dengan Joao Pedro, Marc Cucurella, dan Enzo Fernandez semuanya mencatatkan nama di papan skor.
Pertandingan kemudian berubah menjadi kekacauan di masa tambahan waktu dengan bek Spanyol Cucurella memainkan perannya sebagai tokoh antagonis yang memancing emosi lawan.
Dengan detik-detik yang kian menipis, full-back itu berusaha membiarkan bola keluar lapangan untuk memastikan mereka mengamankan tiga poin. Namun, usahanya disambut dengan dorongan keras dari Adam Traore, yang memicu keributan.
Rekrutan baru West Ham itu kemudian mendorong Pedro, dan rekan setimnya, Todibo, akhirnya ikut terlibat dan mendapat masalah besar. Pemain Prancis itu mencengkeram leher Pedro dan, setelah pemeriksaan VAR, langsung diusir keluar lapangan.
Cole Palmer dan Konstantinos Mavropanos juga terlibat dalam akhir yang panas di derby London ini, yang bahkan sampai membuat para penjaga gawang turun tangan untuk melerai para pemain yang bertikai.
Reaksi Cucurella dan Pedro
Setelah ketegangan mereda dan pertandingan akhirnya dihentikan, Cucurella memuji rekan-rekan setimnya dan respons timnya setelah tertinggal 2-0 dari The Hammers.
Berbicara kepada Sky Sports, dia mengatakan: "Saat turun minum kami berbicara, pada akhirnya ini tentang mentalitas dan keinginan yang kami tunjukkan di babak kedua, kami sangat senang."
"[Manajer Liam Rosenior] mengatakan ini tentang kami, jika kami menekan, menginginkan bola, bermain dengan percaya diri, kami akan mendapatkan peluang untuk menang. Kami memiliki pemain yang sangat bagus, tim yang sangat bagus, sejak awal babak kedua kami menunjukkan banyak energi dan hasrat. Jika kami bermain dengan energi ini, kami mampu memenangkan banyak pertandingan."
Pedro juga memiliki sentimen yang sama. Pemain Brasil itu mengakui bahwa "terkadang hal ini bisa terjadi, tetapi kami memiliki skuad yang kuat. Kami menunjukkan bahwa kami mampu melakukannya, sekarang kami harus melihat ke depan dan melanjutkannya."
"Kami tahu kekuatan kami. Ini hari istimewa lainnya. Tim ini sangat muda tetapi semua orang saling percaya, ini kekuatan kami. Kami bisa berkembang lebih banyak, tetapi pertandingan ini penting untuk menunjukkan kepada penggemar seberapa kuat kami."
Raja Comeback Chelsea
Kemenangan luar biasa bagi Chelsea ini juga menandai tonggak sejarah bagi The Blues.
Menurut data Opta, kemenangan 3-2 tersebut adalah pertama kalinya klub memenangkan pertandingan setelah tertinggal dua gol atau lebih di babak pertama. Ini adalah pertandingan ke-57 di mana mereka tertinggal dengan defisit tersebut saat jeda, dan mereka kini berhasil membalikkannya untuk pertama kalinya.
Piala Liga Menanti
Chelsea akan kembali beraksi pada Selasa malam di mana mereka harus melakukan comeback lagi jika ingin mencapai final Piala Liga. Mereka kalah 3-2 di kandang dari Arsenal pada leg pertama semi-final dan harus berada dalam performa terbaik jika ingin melewati The Gunners.
Sementara itu, Arsenal kembali ke performa terbaiknya pada hari Sabtu dengan kemenangan telak 4-0 atas Leeds di Elland Road. Arteta akan senang melihat pemain seperti Viktor Gyokeres dan Gabriel Jesus mencetak gol, tetapi akan frustrasi kehilangan Bukayo Saka karena cedera.
Bos The Gunners itu tidak yakin berapa lama pemain sayap Inggris itu akan absen, tetapi akan senang bahwa Noni Madueke mampu membuat perbedaan saat menggantikannya.
