Kekacauan Di Chelsea! Comeback Sensasional Berujung Baku Hantam, Todibo Diusir Wasit Usai Cekik Leher Lawan

West Ham tampaknya akan meraih kemenangan sensasional di Chelsea setelah unggul 2-0 berkat gol awal dari Jarrod Bowen dan Crysencio Summerville. Namun, Chelsea membalas di babak kedua untuk merebut tiga poin, dengan Joao Pedro, Marc Cucurella, dan Enzo Fernandez semuanya mencatatkan nama di papan skor.

Pertandingan kemudian berubah menjadi kekacauan di masa tambahan waktu dengan bek Spanyol Cucurella memainkan perannya sebagai tokoh antagonis yang memancing emosi lawan.

Dengan detik-detik yang kian menipis, full-back itu berusaha membiarkan bola keluar lapangan untuk memastikan mereka mengamankan tiga poin. Namun, usahanya disambut dengan dorongan keras dari Adam Traore, yang memicu keributan.

Rekrutan baru West Ham itu kemudian mendorong Pedro, dan rekan setimnya, Todibo, akhirnya ikut terlibat dan mendapat masalah besar. Pemain Prancis itu mencengkeram leher Pedro dan, setelah pemeriksaan VAR, langsung diusir keluar lapangan.

Cole Palmer dan Konstantinos Mavropanos juga terlibat dalam akhir yang panas di derby London ini, yang bahkan sampai membuat para penjaga gawang turun tangan untuk melerai para pemain yang bertikai.