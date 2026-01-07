Getty/GOAL
Benarkah Chelsea Bersiap Memboyong Vinicius Jr? Begini Kebenaran Di Balik Rumor Transfer €150 Juta Superstar Real Madrid Itu
Laporan Spanyol mengklaim Chelsea menawar Vini Jr.
Masa depan Vinicius Jr di Real Madrid telah menjadi tidak menentu selama lebih dari setahun, dengan negosiasi kontrak untuk kesepakatan baru masih mengalami kebuntuan. Ketentuan saat ini untuk pemain berusia 25 tahun itu berakhir pada tahun 2027, yang mana banyak laporan yang mengaitkannya dengan kepindahan berharga besar ke Arab Saudi. Banyak penggemar yang jeli telah memperhatikan kata-kata dan gerakannya di media sosial menjelang kemungkinan kepindahan ke Timur Tengah. Baru-baru ini, sang winger dicemooh oleh pendukung saat Los Blancos kembali dari istirahat musim dingin, yang semakin memicu rumor keluarnya. Media di Spanyol telah memperhatikan ketidakpuasan ini, menunjukkan bahwa Chelsea siap membuat pernyataan besar kepada Eropa dengan mendatangkan runner-up Ballon d'Or 2024 ke Stamford Bridge. The Blues sedang mengalami perubahan besar, memecat Enzo Maresca dan menggantikannya dengan pelatih kepala Strasbourg, Liam Rosenior. Laporan tersebut mengklaim bahwa salah satu langkah besar pertama yang akan dilakukan adalah menawarkan €125 juta plus €25 juta dalam bentuk tambahan untuk Vini Jr.
- Getty Images
Minat Chelsea ditolak
Meski ada kegembiraan dari rumor tersebut, pakar transfer Fabrizio Romano telah membantah klaim tersebut. Melalui YouTube, dia menyatakan: "Laporan tentang Vinicius Jr dan Chelsea sepenuhnya tidak benar. Tidak ada pembicaraan, tidak ada tawaran, tidak ada negosiasi. Vini Jr sepenuhnya fokus pada Real Madrid, situasi kontrak akan dinilai." Berita ini akan menjadi kekecewaan besar bagi penggemar klub London tersebut, namun The Blues tidak kekurangan pemain sayap yang dapat mereka manfaatkan saat memulai era baru di bawah Rosenior.
Alonso membela bintang yang frustrasi
Madrid memenangkan pertandingan pertama mereka setelah liburan musim dingin dengan penuh gaya. Kemenangan 5-1 atas Real Betis adalah pernyataan niat dari Los Blancos, yang sedang mengejar Barcelona di La Liga. Kemenangan itu diraih tanpa bintang andalan Kylian Mbappe, meskipun Vini Jr tidak mencetak gol. Bahkan, pemain asal Brasil itu ditarik keluar setelah performanya menurun dalam pertandingan, yang memicu sorakan dari penonton di Bernabeu yang mengharapkan lebih.
Namun, manajer Alonso membela penyerang yang sedang kesulitan itu, meskipun sebelumnya sempat berselisih di depan publik dengan dirinya di musim ini. Setelah pertandingan, dia berkata: "Itu adalah kemenangan penting dan pantas untuk memulai tahun di kandang. Penting untuk memulai seperti ini: dengan tenang dan dengan perasaan baik menjelang Piala Super. Saya menghargai kemenangan ini dalam hal La Liga. Barcelona menang kemarin, dan kita harus memenangkan banyak pertandingan. Itu adalah pertandingan terakhir dari paruh pertama musim ini, dan kita sudah mencapai 45 poin. Itu akan menempatkan kita di 90 di La Liga. Rata-rata harus memenangkan banyak pertandingan di sisa pertandingan. Laju akan menjadi intens untuk apa yang akan datang. Mulai besok, kita hanya memikirkan Piala Super."
- Getty Images
Apa selanjutnya untuk Vini Jr?
Masa depan Vini Jr masih belum terselesaikan. Dengan kehadiran pemain seperti Mbappe, Rodrygo, dan beberapa bintang muda lainnya yang mendapatkan banyak waktu bermain musim ini, tentu tidak ada jaminan bahwa ikon Brasil tersebut akan tetap di klubnya saat ini. Dengan kontraknya yang akan berakhir dalam 12 bulan terakhir pada musim panas, Madrid mungkin terpaksa menerima biaya yang lebih rendah untuk salah satu aset paling berharganya. Tentu saja, Vini Jr bisa memilih untuk memperpanjang kontraknya, meskipun kemungkinan besar dengan syarat klub daripada syaratnya sendiri. Namun, jika tidak, mungkin masuk akal bagi klub seperti Chelsea untuk memasuki persaingan mendapatkan tanda tangannya, meskipun mereka kemungkinan akan menghadapi persaingan ketat dari yang lain.
Iklan