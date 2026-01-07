Benarkah Chelsea Bersiap Memboyong Vinicius Jr? Begini Kebenaran Di Balik Rumor Transfer €150 Juta Superstar Real Madrid Itu

Madrid memenangkan pertandingan pertama mereka setelah liburan musim dingin dengan penuh gaya. Kemenangan 5-1 atas Real Betis adalah pernyataan niat dari Los Blancos, yang sedang mengejar Barcelona di La Liga. Kemenangan itu diraih tanpa bintang andalan Kylian Mbappe, meskipun Vini Jr tidak mencetak gol. Bahkan, pemain asal Brasil itu ditarik keluar setelah performanya menurun dalam pertandingan, yang memicu sorakan dari penonton di Bernabeu yang mengharapkan lebih.

Namun, manajer Alonso membela penyerang yang sedang kesulitan itu, meskipun sebelumnya sempat berselisih di depan publik dengan dirinya di musim ini. Setelah pertandingan, dia berkata: "Itu adalah kemenangan penting dan pantas untuk memulai tahun di kandang. Penting untuk memulai seperti ini: dengan tenang dan dengan perasaan baik menjelang Piala Super. Saya menghargai kemenangan ini dalam hal La Liga. Barcelona menang kemarin, dan kita harus memenangkan banyak pertandingan. Itu adalah pertandingan terakhir dari paruh pertama musim ini, dan kita sudah mencapai 45 poin. Itu akan menempatkan kita di 90 di La Liga. Rata-rata harus memenangkan banyak pertandingan di sisa pertandingan. Laju akan menjadi intens untuk apa yang akan datang. Mulai besok, kita hanya memikirkan Piala Super."