Chelsea Tampaknya Harus Hadapi Kekecewaan Soal Transfer Kiper AC Milan Mike Maignan
Maignan siap membalikkan keputusan keluar dari AC Milan
Maignan diperkirakan akan meninggalkan Milan pada musim panas ketika kontraknya saat ini berakhir seiring sedikit kemajuan dalam pembicaraan kontrak pada tahun 2025. Namun, tampaknya Rossoneri akhirnya membuat terobosan di tengah determinasi mereka untuk mempertahankan pemain berusia 30 tahun tersebut. Menurut Fabrice Hawkins, pemain ini sekarang sedang dalam negosiasi lanjutan untuk memperpanjang masa tinggalnya di klub selama lima tahun lagi, meskipun belum ada kesepakatan akhir yang dicapai.
Chelsea menghadapi kekecewaan transfer
Berita ini akan menjadi pukulan berat bagi Chelsea, yang tampaknya telah menargetkan penjaga gawang yang sangat dipuji untuk menjadi penjaga gawang pilihan pertama mereka yang baru setelah ia menyelesaikan waktunya di San Siro. Pada musim panas 2025, The Blues berusaha keras untuk merekrut Maignan sebelum Piala Dunia Antarklub di Amerika Serikat, dengan tawaran awal €15 juta (£13m/$17,5m) yang ditolak menjelang turnamen. Dilaporkan pada saat itu bahwa pemain tersebut tertarik untuk pindah, tetapi Milan tetap teguh dan klub London barat tidak melanjutkan minat mereka kemudian di musim panas. Dikatakan bahwa Massimiliano Allegri memainkan peran dalam mempertahankan kapten klub setelah baru mengambil alih pada saat itu.
Milan membantah Maignan ingin keluar
CEO Milan Giorgio Furlani membantah klaim bahwa Maignan berusaha keluar dengan paksa, mengatakan: "Ada minat dari klub Inggris, itu tidak dianggap sebagai minat yang menarik dari sudut pandang klub. Mike adalah dan merupakan pemain penting untuk Milan, dan agennya juga sangat benar. Ada keterbukaan terhadap minat ini tetapi pada saat yang sama ada minat dari pihak mereka, bukan paksaan atau dorongan, untuk tetap di Milan. Kemudian dalam jangka menengah-panjang masa depan, mereka yang hidup akan melihat."
Juventus juga sejak itu dikaitkan dengan ketertarikan. Dalam pembaruan pada bulan Desember, direktur olahraga Milan Igli Tare mengatakan: "Kami tidak pernah membicarakan angka. Berbicara tentang Mike adalah mudah, dia adalah anak luar biasa dan pemimpin yang hebat. Dia suka berada di Milan dan Milan suka dia berada di sini, tetapi sekarang mari kita pikirkan tentang permainan dan kemudian kita akan membicarakannya."
Chelsea bisa bertahan dengan Sanchez atau beralih
Sementara Maignan tidak dijamin untuk berkomitmen pada masa depannya dengan Rossoneri, tampaknya Chelsea harus mengalihkan perhatian mereka ke tempat lain ketika datang untuk meningkatkan departemen penjaga gawang mereka. Robert Sanchez yang saat ini menjadi No.1, sering dikritik tetapi telah melihat reputasinya meningkat selama setahun terakhir, namun posisi ini masih dianggap sebagai titik lemah yang perlu diperkuat. Apakah pelatih kepala baru The Blues, Liam Rosenior, berbagi pandangan tersebut masih harus dilihat. Dia akan mengamati dengan cermat dari tribun saat klub barunya melakukan perjalanan singkat untuk menghadapi Fulham dalam derby London barat pada Rabu malam.
