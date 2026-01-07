Chelsea Tampaknya Harus Hadapi Kekecewaan Soal Transfer Kiper AC Milan Mike Maignan

CEO Milan Giorgio Furlani membantah klaim bahwa Maignan berusaha keluar dengan paksa, mengatakan: "Ada minat dari klub Inggris, itu tidak dianggap sebagai minat yang menarik dari sudut pandang klub. Mike adalah dan merupakan pemain penting untuk Milan, dan agennya juga sangat benar. Ada keterbukaan terhadap minat ini tetapi pada saat yang sama ada minat dari pihak mereka, bukan paksaan atau dorongan, untuk tetap di Milan. Kemudian dalam jangka menengah-panjang masa depan, mereka yang hidup akan melihat."

Juventus juga sejak itu dikaitkan dengan ketertarikan. Dalam pembaruan pada bulan Desember, direktur olahraga Milan Igli Tare mengatakan: "Kami tidak pernah membicarakan angka. Berbicara tentang Mike adalah mudah, dia adalah anak luar biasa dan pemimpin yang hebat. Dia suka berada di Milan dan Milan suka dia berada di sini, tetapi sekarang mari kita pikirkan tentang permainan dan kemudian kita akan membicarakannya."