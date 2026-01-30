PENJELASAN: Mengapa Chelsea Terancam Terusir Dari Kandang Sendiri Di 16 Besar Liga Champions Akibat Aturan UEFA

Liam Rosenior merayakan kemenangan paling signifikan dalam masa jabatannya sejauh ini pada Kamis dini hari kemarin, mengukir comeback 3-2 atas Napoli asuhan Antonio Conte.

Hasil itu tidak hanya menyingkirkan raksasa Italia tersebut tetapi juga mendorong Chelsea finis di peringkat keenam dalam format baru tabel Liga Champions. Di bawah aturan kompetisi yang direvisi, finis di delapan besar datang dengan hadiah nyata: kualifikasi otomatis ke babak 16 besar dan, yang krusial, hak untuk memainkan leg kedua fase gugur di kandang sendiri.

Bagi klub yang menargetkan melaju jauh di Eropa, menjadi tuan rumah leg kedua yang menentukan di Stamford Bridge dipandang sebagai keuntungan kompetitif yang masif. Dengan calon lawan termasuk Newcastle atau juara bertahan Paris Saint-Germain, kekuatan penonton tuan rumah untuk pertandingan penentuan bisa menjadi pembeda antara lolos dan tersingkir.

Namun, kesuksesan Chelsea terjadi bersamaan dengan kampanye impresif tetangga mereka, menciptakan masalah unik yang sulit diselesaikan oleh penyusun jadwal.