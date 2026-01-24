Mengapa Chelsea Belum Punya Sponsor Utama Di Jersey Mereka?

Kekurangan sponsor baju depan jangka panjang memang menjadi faktor yang membuat Chelsea berada di belakang sejumlah rival Premier League mereka dalam Deloitte Football Money League yang baru saja dirilis.

The Blues menduduki peringkat klub sepak bola pria kesepuluh dengan pendapatan tertinggi di seluruh dunia. Pendapatan komersial mereka sebesar £200,8 juta (€241m/$255) berada di belakang Tottenham Hotspur, Manchester United, Arsenal, Manchester City, dan Liverpool, sementara mereka juga mengalami kesulitan pada hari pertandingan dibandingkan dengan rekan-rekan mereka di Premier League.

Memimpin daftar teratas liga uang adalah Real Madrid, yang menghasilkan total £975,2 juta dari pendapatan hari pertandingan, siaran, dan komersial, mempertahankan posisi pertama mereka dari tahun lalu. Barcelona duduk di posisi kedua, dengan Bayern Munich, PSG, dan Liverpool melengkapi lima besar.

Ketika datang ke urusan di lapangan, Chelsea secara tegas berada dalam campuran untuk lolos ke Liga Champions meskipun memecat Enzo Maresca di awal Januari. Liam Rosenior telah mengambil alih dan akan berharap timnya dapat menghasilkan penampilan kuat lainnya dalam derby London mereka dengan Crystal Palace pada hari Minggu. Setelah pertandingan itu, mereka akan menghadapi Napoli di kandang dalam fase liga terakhir mereka di Liga Champions.