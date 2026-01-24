Getty Images Sport
Mengapa Chelsea Belum Punya Sponsor Utama Di Jersey Mereka?
Sponsor baju jangka panjang terakhir Chelsea berakhir pada tahun 2023
Chelsea menikmati kesepakatan sponsor kaos dengan Three dari 2020 hingga 2023, dengan kontrak yang dilaporkan bernilai £40 juta (€46 juta/$50 juta) per tahun untuk tim London barat tersebut. Namun, tahun yang sulit menyebabkan kemitraan tersebut berakhir ketika oligarki Rusia Roman Abramovich terpaksa menjual klub tersebut. Hal ini terjadi setelah Rusia menginvasi Ukraina saat pemerintah Inggris menargetkan sanksi kepada Abramovich, membekukan asetnya dan memaksanya meninggalkan klub di tengah tekanan politik.
Setelah itu, calon sponsor menjadi berhati-hati terhadap kemungkinan risiko reputasi selama transisi dari Abramovich ke pemilik baru Todd Boehly dan Clearlake Capital. Chelsea memutuskan untuk tidak terburu-buru dalam kesepakatan sponsor kaos jangka panjang yang baru, melainkan meluangkan waktu untuk memastikan kemitraan dapat dijalin dengan perusahaan yang berbagi strategi komersialnya. Namun, keputusan itu mengakibatkan pemain Chelsea mengenakan kaos kosong yang terlihat dalam beberapa tahun terakhir.
Infinite Athlete dan DAMAC mengisi kekosongan dengan kesepakatan jangka pendek
Chelsea telah beralih ke kesepakatan untuk menutup celah dengan suntikan uang tunai jangka pendek. Infinite Athlete, sebuah perusahaan teknologi data olahraga Amerika, terlibat untuk musim 2023-24, sementara kemitraan terpisah dengan DAMAC Properties juga diumumkan untuk pertandingan terpilih dan kegiatan promosi.
Kesepakatan ini setidaknya mencegah Chelsea meninggalkan uang di meja dan menunjukkan bahwa minat terhadap klub tetap kuat, namun hal itu tidak menghentikan orang-orang mempertanyakan mengapa kesepakatan jangka panjang belum tercapai.
Pembicaraan dengan 'berbagai pihak' sedang 'berlangsung'
Menurut The Athletic, Chelsea tetap berunding dengan 'beberapa pihak' dan mereka diharapkan memiliki kesepakatan baru sebelum akhir musim. Kesepakatan hampir tercapai dengan satu perusahaan beberapa bulan lalu tetapi itu batal ketika muncul komplikasi, meskipun kedua pihak tetap bernegosiasi.
Laporan yang sama menyatakan bahwa The Blues sedang mempertimbangkan dua opsi, yaitu apakah mereka setuju dengan proposal untuk sisa musim 2025-26, atau kesepakatan jangka panjang tradisional. Mereka menunggu kondisi yang tepat untuk dipenuhi dan para pejabat di klub dianggap cukup santai mengenai situasi ini, yang mereka anggap 'hanya satu bagian dari strategi komersial mereka yang lebih luas'.
Chelsea tertinggal dari rival Liga Premier dalam liga uang
Kekurangan sponsor baju depan jangka panjang memang menjadi faktor yang membuat Chelsea berada di belakang sejumlah rival Premier League mereka dalam Deloitte Football Money League yang baru saja dirilis.
The Blues menduduki peringkat klub sepak bola pria kesepuluh dengan pendapatan tertinggi di seluruh dunia. Pendapatan komersial mereka sebesar £200,8 juta (€241m/$255) berada di belakang Tottenham Hotspur, Manchester United, Arsenal, Manchester City, dan Liverpool, sementara mereka juga mengalami kesulitan pada hari pertandingan dibandingkan dengan rekan-rekan mereka di Premier League.
Memimpin daftar teratas liga uang adalah Real Madrid, yang menghasilkan total £975,2 juta dari pendapatan hari pertandingan, siaran, dan komersial, mempertahankan posisi pertama mereka dari tahun lalu. Barcelona duduk di posisi kedua, dengan Bayern Munich, PSG, dan Liverpool melengkapi lima besar.
Ketika datang ke urusan di lapangan, Chelsea secara tegas berada dalam campuran untuk lolos ke Liga Champions meskipun memecat Enzo Maresca di awal Januari. Liam Rosenior telah mengambil alih dan akan berharap timnya dapat menghasilkan penampilan kuat lainnya dalam derby London mereka dengan Crystal Palace pada hari Minggu. Setelah pertandingan itu, mereka akan menghadapi Napoli di kandang dalam fase liga terakhir mereka di Liga Champions.
