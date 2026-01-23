Getty Images Sport
Chelsea Siapkan Kejutan! Incar Douglas Luiz Dari Nottingham Forest Januari Ini Demi Perkuat Lini Tengah
Laporan: Chelsea Pertimbangkan Transfer Luiz
Menurut The Athletic, Chelsea sedang menimbang apakah akan membuat langkah mengejutkan di bursa transfer musim dingin dengan merekrut Luiz sebagai pemain pinjaman untuk sisa musim 2025/26, meski ia kesulitan memberikan dampak di Forest.
Laporan tersebut mengklaim Luiz, yang melewatkan awal musim karena cedera hamstring, dianggap cocok dengan skema yang coba dibangun manajer baru Liam Rosenior di Chelsea menyusul penunjukannya awal bulan ini.
Luiz bergabung dengan Forest dari raksasa Serie A Juventus dalam kesepakatan pinjaman yang mencakup kewajiban membeli bersyarat berdasarkan jumlah penampilannya. Klub Liga Primer itu juga memegang opsi pembelian senilai £26 juta (€30 juta/$35 juta) jika ia tidak mencapai jumlah penampilan tersebut.
Mantan bintang Aston Villa ini hanya mencatatkan dua kali starter di liga untuk Forest sejak manajer Sean Dyche menggantikan Ange Postecoglou di kursi pelatih City Ground pada Oktober.
Rosenior Konfirmasi The Blues Bahas Rekrutan Januari
Berita ini muncul setelah bos Chelsea, Rosenior, mengungkapkan pekan lalu bahwa ia berkomunikasi setiap hari dengan direktur olahraga bersama klub, Paul Winstanley dan Laurence Stewart, tentang potensi tambahan pemain baru di Januari.
"Saya pikir jika kami [merekrut pemain], itu haruslah pemain yang tepat," kata Rosenior kepada wartawan. "Kami harus bersabar. Saya ingin menilai grup ini. Itu sangat, sangat penting bagi saya."
"Kami masih punya waktu. Ada percakapan setiap hari, saya sendiri dan dewan direksi, tentang potensi transfer, baik keluar maupun masuk. Tapi di saat yang sama, saya perlu fokus pada pemain yang ada di gedung ini."
"Jika saya merasa ini waktu yang tepat atau pemain yang tepat, maka kami akan membuat keputusan itu."
Chelsea saat ini memiliki Moises Caicedo, Enzo Fernandez, Andrey Santos, Dario Essugo, dan Romeo Lavia sebagai opsi lini tengah, meski dua nama terakhir berkutat dengan cedera musim ini.
Dyche Sebut Luiz 'Menikmati' Waktunya di Forest
Sementara itu, bos Forest Sean Dyche bulan lalu mengatakan bahwa Luiz "menikmati waktunya" di klub, meski kurang mendapat menit bermain di tim utama.
"Itu tergantung padanya sama seperti kami," kata mantan bos Everton dan Burnley itu, ketika ditanya bagaimana Luiz bisa beradaptasi di City Ground. "Dia tahu itu."
"Dia pemain pro yang berpengalaman dan dia mengerti di mana dia harus berada untuk tampil baik. Dia pemain yang sangat bagus, tanpa keraguan - kita semua sudah melihatnya. Dia tentu tampak menikmati waktunya di sini saat ini. Semoga itu terus berlanjut."
"Dia salah satu pemain yang sangat tidak beruntung ketika kami tiba di sini, karena harus absen akibat cedera. Tapi dia pemain berbakat. Dia beradaptasi dengan apa yang kami lakukan, meskipun sempat absen. Tapi dia tampaknya - dan dia bilang ke saya dia - menikmati hidup di sini."
Chelsea Incar Kemenangan Keempat dari Lima Laga di Bawah Rosenior
Masih harus dilihat apakah Chelsea akan menindaklanjuti minat mereka pada Luiz. Namun, tim London barat itu berharap meraih kemenangan keempat dari lima pertandingan pertama Rosenior saat bertandang ke markas Crystal Palace yang sedang dalam performa buruk pada hari Minggu.
Sejak Rosenior ditunjuk sebagai pengganti Enzo Maresca awal Januari, Chelsea telah mengamankan kemenangan atas Charlton Athletic, Brentford, dan Pafos masing-masing di Piala FA, Liga Primer, dan Liga Champions. Satu-satunya kekalahan mereka terjadi saat melawan Arsenal di leg pertama semifinal Piala Liga.
Sementara itu, Palace — yang terguncang akibat kepergian Marc Guehi ke Manchester City — tanpa kemenangan dalam 10 pertandingan terakhir di semua kompetisi di bawah Oliver Glasner. Glasner sendiri pekan lalu mengumumkan akan meninggalkan The Eagles pada akhir musim. Striker Jean-Philippe Mateta juga telah memberi tahu klub bahwa ia ingin pergi sebelum akhir bulan ini.
