Chelsea Siapkan Kejutan! Incar Douglas Luiz Dari Nottingham Forest Januari Ini Demi Perkuat Lini Tengah

Menurut The Athletic, Chelsea sedang menimbang apakah akan membuat langkah mengejutkan di bursa transfer musim dingin dengan merekrut Luiz sebagai pemain pinjaman untuk sisa musim 2025/26, meski ia kesulitan memberikan dampak di Forest.

Laporan tersebut mengklaim Luiz, yang melewatkan awal musim karena cedera hamstring, dianggap cocok dengan skema yang coba dibangun manajer baru Liam Rosenior di Chelsea menyusul penunjukannya awal bulan ini.

Luiz bergabung dengan Forest dari raksasa Serie A Juventus dalam kesepakatan pinjaman yang mencakup kewajiban membeli bersyarat berdasarkan jumlah penampilannya. Klub Liga Primer itu juga memegang opsi pembelian senilai £26 juta (€30 juta/$35 juta) jika ia tidak mencapai jumlah penampilan tersebut.

Mantan bintang Aston Villa ini hanya mencatatkan dua kali starter di liga untuk Forest sejak manajer Sean Dyche menggantikan Ange Postecoglou di kursi pelatih City Ground pada Oktober.