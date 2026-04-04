Jurnalis asal Argentina, Augusto Cesar, telah mengonfirmasi bahwa Chelsea telah menyelesaikan kesepakatan untuk merekrut pemain berusia 21 tahun tersebut, dan ia akan bergabung dengan klub pada bulan Juni. Ia menyatakan di X bahwa Chelsea telah mengalahkan Bayern Munich dalam perburuan mantan pemain Brighton itu. “Valentín Barco akan menjadi rekrutan baru Chelsea. Tim Inggris ini membeli gelandang Argentina tersebut dari Strasbourg (mereka berada di grup yang sama). Setelah jeda internasional FIFA, Chelsea gencar berupaya dan semuanya telah disepakati agar ia bergabung pada bulan Juni. Mantan pemain Boca Juniors ini sempat diincar oleh Bayern Munich, namun Chelsea yang berhasil mendapatkan pemain tersebut. Langkah besar bagi salah satu pemain Argentina terbaik saat ini, yang telah menunjukkan bahwa ia memiliki segala yang dibutuhkan untuk tampil di Piala Dunia 2026: hierarki dan kepribadian.”