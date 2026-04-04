Chelsea siap merekrut pemain muda berbakat lainnya setelah berhasil mengalahkan persaingan transfer dari Bayern Munich
Blues berhasil merebut bintang muda asal Argentina
Todd Boehly dan Behdad Eghbali telah memperkenalkan pendekatan baru di Stamford Bridge, yang mencakup perekrutan talenta muda dan membiarkan mereka terus berkembang di klub masing-masing. Sekitar setahun yang lalu, The Blues berhasil mendatangkan Geovany Quenda dan Dario Essugo dari Sporting CP, dengan antusiasme yang tinggi menyambut kedatangan sang pemain pertama pada akhir musim. Kini, Barco telah muncul sebagai target utama Chelsea berkat penampilannya yang gemilang di Strasbourg, klub saudara The Blues.
Seorang jurnalis mengonfirmasi bahwa kesepakatan telah tercapai
Jurnalis asal Argentina, Augusto Cesar, telah mengonfirmasi bahwa Chelsea telah menyelesaikan kesepakatan untuk merekrut pemain berusia 21 tahun tersebut, dan ia akan bergabung dengan klub pada bulan Juni. Ia menyatakan di X bahwa Chelsea telah mengalahkan Bayern Munich dalam perburuan mantan pemain Brighton itu. “Valentín Barco akan menjadi rekrutan baru Chelsea. Tim Inggris ini membeli gelandang Argentina tersebut dari Strasbourg (mereka berada di grup yang sama). Setelah jeda internasional FIFA, Chelsea gencar berupaya dan semuanya telah disepakati agar ia bergabung pada bulan Juni. Mantan pemain Boca Juniors ini sempat diincar oleh Bayern Munich, namun Chelsea yang berhasil mendapatkan pemain tersebut. Langkah besar bagi salah satu pemain Argentina terbaik saat ini, yang telah menunjukkan bahwa ia memiliki segala yang dibutuhkan untuk tampil di Piala Dunia 2026: hierarki dan kepribadian.”
Ketidakpastian di lini tengah di Stamford Bridge
Berita ini muncul di tengah ketidakpastian yang melanda kubu Chelsea. Rekan senegara Barco, Enzo Fernandez, belum menandatangani kontrak baru dengan klub tersebut. Selama jeda internasional, ia telah melontarkan sejumlah komentar yang mengisyaratkan keinginannya untuk bermain bagi Real Madrid, yang jelas tidak disambut baik di Stamford Bridge. Situasi ini telah menciptakan rasa urgensi bagi tim perekrutan untuk memastikan ketersediaan pemain cadangan berkualitas menjelang musim mendatang. Liam Rosenior telah mengonfirmasi bahwa Fernandez telah dijatuhi sanksi oleh klub, sehingga ia tidak dapat bermain dalam dua pertandingan.
Dari bek sayap menjadi motor lini tengah
Awalnya berposisi sebagai bek kiri, Barco kini sering diturunkan sebagai gelandang tengah, sehingga menjadi opsi serbaguna bagi Chelsea untuk memperkuat skuad mereka. Transisinya ke peran yang lebih sentral telah membuat nilainya melonjak secara signifikan, menjadikannya salah satu pemain muda paling diminati di dunia sepak bola Eropa. Langkah ini merupakan langkah terbaru dalam strategi model multi-klub Chelsea, yaitu memindahkan seorang pemain dalam ekosistem BlueCo untuk memperkuat raksasa Liga Premier tersebut. Setelah berhasil beradaptasi dengan sepak bola Eropa selama masa peminjamannya di Prancis setelah gagal menunjukkan performa yang memuaskan di Brighton, pemain berusia 21 tahun ini diharapkan dapat bersaing untuk mendapatkan posisi starter segera setelah kedatangannya di London.