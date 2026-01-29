Mimpi Buruk Berakhir! Chelsea RESMI Lepas Raheem Sterling

Chelsea memastikan telah mencapai kesepakatan dengan Raheem Sterling untuk mengakhiri kontraknya, membuka jalan bagi sang pemain mencari tantangan baru dalam kariernya.

Dalam pernyataan resmi klub, Rabu (28/1), Chelsea menulis: “Raheem Sterling hari ini telah meninggalkan Chelsea Football Club berdasarkan kesepakatan bersama, mengakhiri tiga setengah musim sebagai pemain kami setelah bergabung pada musim panas 2022 dari Manchester City."

"Kami berterima kasih atas kontribusi Raheem selama membela Chelsea dan mendoakan yang terbaik untuk langkah berikutnya dalam kariernya.”

Perpisahan ini amat kontras dengan antusiasme yang mengiringi perekrutan Sterling pada 2022. Thomas Tuchel, bos Chelsea saat itu yang kini menangani timnas Inggris, menyebut transfer tersebut sebagai prioritas utama.

“Ini adalah prioritas nomor satu dan kami sangat senang bisa mewujudkannya. Dia peningkatan besar bagi skuad kami dan persis seperti yang kami cari dari segi usia, pengalaman, dan gaya bermain,” ucap Tuchel kala itu.

"Terkait pemain yang hanya memiliki satu tahun [tersisa pada] kontrak mereka, selalu ada ruang untuk negosiasi. Kami mengejarnya. Kami berhasil meyakinkannya dengan sangat cepat. Dia yakin, dia melakukan semua yang perlu dilakukan, kami memberikan yang terbaik untuk mewujudkannya. Ini kecocokan sempurna."

"Dia memberi kami fleksibilitas, mobilitas, dan opsi menyerang di depan."