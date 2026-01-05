Chelsea PECAT Penggantinya Maresca, Pep Guardiola Tinggalkan Manchester City & Tujuh Prediksi GOAL Untuk Liga Inggris 2025/26 Paruh Kedua

Tak ada yang benar-benar mengimani anggapan bahwa Arne Slot akan dipecat dalam waktu dekat—terlebih karena pelatih asal Belanda itu baru mengangkat trofi Liga Inggris setengah tahun yang lalu. Liverpool juga sudah bangkit dari periode performa memalukan yang bersejarah, dengan mengumpulkan sembilan laga tak terkalahkan lintas kompetisi yang membawa mereka kembali ke zona Liga Champions.

Namun, dalam lima pekan terakhir, GOAL nyaris tak melihat satu pun indikator yang menunjukkan Liverpool benar-benar bergerak ke arah yang lebih baik. Slot mungkin telah menghentikan tren negatif The Reds, tetapi tanda-tanda kemajuan sama sekali belum terlihat. Kalau boleh, rencana besar Liverpool kini terasa kabur, karena para pemain tampak kehabisan ide dan kreativitas. Ini kondisi mengkhawatirkan yang mencerminkan masalah serius di level manajerial.

Slot dan timnya terus melakukan hal yang sama, mengucapkan narasi yang sama, berulang-ulang, namun entah mengapa tetap berharap hasil yang berbeda. Karena itu, meski Liverpool masih diprediksi lolos ke Liga Champions musim depan, optimisme tersebut lebih didorong oleh dua faktor eksternal: Inggris hampir pasti kembali mendapat jatah tambahan tiket Eropa, dan para pesaing The Reds dalam perebutan lima besar sedang menghadapi masalah yang bahkan lebih besar saat ini.

Meski demikian, sorotan terhadap Slot dan pendekatan taktiknya dipastikan akan semakin tajam pada paruh kedua musim, dan kami sangat yakin memprediksi akan berakhir tanpa trofi. Ya, Liverpool kembali mengumpulkan poin, tetapi performa mereka masih membuat Anfield sesak oleh kekecewaan.