AFP
Duh! Eks Chelsea Oscar KOLAPS Saat Tes Medis, Terancam Tak Bisa Main Bola Lagi
Oscar mengalami gangguan jantung
Insiden tersebut terjadi pada Selasa (11/11) di pusat latihan Sao Paulo di Barra Funda. Menurut laporan ESPN Brasil, Oscar mulai merasa tidak enak badan saat menjalani tes sepeda dan menunjukkan “perubahan kardiologis” selama pemeriksaan. Tim medis klub segera memberi pertolongan pertama sebelum membawanya ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan jantung lanjutan dan pemindaian MRI.
Sumber internal klub menggambarkan insiden ini sebagai sesuatu yang “sangat serius” dan percaya bahwa pihak keluarganya tidak akan mengizinkannya bermain sepakbola profesional lagi. Istri Oscar, yang tengah mengandung, diminta untuk tidak datang ke rumah sakit terlebih dahulu oleh gelandang 34 tahun itu.
- (C)Getty Images
Sao Paulo mengeluarkan pernyataan
Sao Paulo merilis pernyataan setelah insiden tersebut yang berbunyi: “Selama tes yang dilakukan pada Selasa pagi (11) di SuperCT, sebagai bagian dari persiapan pramusim 2026, Oscar mengalami insiden dengan perubahan kardiologis. Ia segera mendapatkan penanganan dari staf medis klub serta tim medis Rumah Sakit Einstein Israelita yang berada di lokasi. Sang pemain kemudian dibawa ke rumah sakit, saat ini dalam kondisi stabil dan masih dalam pengawasan untuk menjalani pemeriksaan lanjutan demi memperjelas diagnosis. Sesuai prosedur standar dan dengan menghormati privasi sang pemain, informasi terbaru akan disampaikan setelah ada pembaruan dari tim medis, sejalan dengan kesepakatan bersama Oscar.”
Presiden klub berikan kabar positif tentang Oscar
Presiden Sao Paulo, Julio Casares, memberikan kabar terbaru tentang kondisi Oscar setelah menjenguk sang pemain di rumah sakit dan menjelaskan kronologi insiden tersebut.
“Saya hanya ingin meninformasikan bahwa Sao Paulo, seperti biasa, melakukan pemeriksaan kesehatan menyeluruh terhadap para pemain setiap tahun sebagai bagian dari persiapan musim berikutnya. Terutama karena pramusim dimulai pada 11 Januari, ini menjadi penting. Kami akan mempercepat pemeriksaan," katanya kepada ESPN Brasil.
"Hari ini, tim medis dari Rumah Sakit Albert Einstein hadir, dan sebuah insiden jantung terdeteksi pada diri Oscar. Kami sempat terkejut, tetapi dia pulih dengan cepat. Ia langsung dibawa ke Rumah Sakit Albert Einstein dan kini menjalani pemeriksaan lebih lanjut."
“Saya sudah berbicara dengannya sore tadi, dia merespons dengan baik, berinteraksi lewat pesan, dan kondisinya membaik. Sekarang kami tinggal menunggu hasil pemeriksaan dan berharap dia cepat sembuh. Oscar adalah pemain hebat yang telah mendapat manfaat dari institusi ini dan mendapat dukungan yang penting."
“Untuk saat ini, fokus utama kami adalah pemulihan Oscar dan menenangkan keluarganya bahwa hasil awal sudah menunjukkan tanda-tanda positif. Sekarang, kami perlu evaluasi teknis dan diagnosis akhir untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Para petinggi akan membicarakannya; saya ada komitmen lain, tapi saya yakin Oscar akan pulih,” tutupnya.
- AFP
Karier dan perjalanan Oscar
Oscar memulai kariernya di Sao Paulo sebelum berkelana ke berbagai negara. Namanya pertama meroket saat membela Chelsea selama lima musim, di mana ia meraih dua gelar Liga Inggris, satu trofi Liga Europa, dan satu Piala Liga Inggris. Namun pada Januari 2017, dunia sepakbola dibuat terkejut ketika Oscar memutuskan hengkang ke Shanghai SIPG dengan nilai transfer menggiurkan saat usianya baru 25 tahun. Keputusannya tersebut ia jelaskan dengan alasan keluarga.
“Ketika saya mengambil keputusan datang ke sini, saya tentu lebih memikirkan keluarga saya daripada karier," katanya kepada Copa90. "Saya sebenarnya punya banyak tawaran yang sangat bagus dari klub besar Eropa, tapi saya memilih keluarga. Saya masih muda jadi suatu saat nanti saya bisa kembali."
Nyatanya Oscar tidak kembali ke Eropa dan malah menghabiskan tujuh tahun di China sebelum kembali ke klub masa kecilnya, Sao Paulo, pada 2025 dengan kontrak tiga tahun.
Iklan