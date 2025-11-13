Duh! Eks Chelsea Oscar KOLAPS Saat Tes Medis, Terancam Tak Bisa Main Bola Lagi

Presiden Sao Paulo, Julio Casares, memberikan kabar terbaru tentang kondisi Oscar setelah menjenguk sang pemain di rumah sakit dan menjelaskan kronologi insiden tersebut.

“Saya hanya ingin meninformasikan bahwa Sao Paulo, seperti biasa, melakukan pemeriksaan kesehatan menyeluruh terhadap para pemain setiap tahun sebagai bagian dari persiapan musim berikutnya. Terutama karena pramusim dimulai pada 11 Januari, ini menjadi penting. Kami akan mempercepat pemeriksaan," katanya kepada ESPN Brasil.

"Hari ini, tim medis dari Rumah Sakit Albert Einstein hadir, dan sebuah insiden jantung terdeteksi pada diri Oscar. Kami sempat terkejut, tetapi dia pulih dengan cepat. Ia langsung dibawa ke Rumah Sakit Albert Einstein dan kini menjalani pemeriksaan lebih lanjut."

“Saya sudah berbicara dengannya sore tadi, dia merespons dengan baik, berinteraksi lewat pesan, dan kondisinya membaik. Sekarang kami tinggal menunggu hasil pemeriksaan dan berharap dia cepat sembuh. Oscar adalah pemain hebat yang telah mendapat manfaat dari institusi ini dan mendapat dukungan yang penting."

“Untuk saat ini, fokus utama kami adalah pemulihan Oscar dan menenangkan keluarganya bahwa hasil awal sudah menunjukkan tanda-tanda positif. Sekarang, kami perlu evaluasi teknis dan diagnosis akhir untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Para petinggi akan membicarakannya; saya ada komitmen lain, tapi saya yakin Oscar akan pulih,” tutupnya.