"Mereka Lebih Baik Dari Kami" - Mauricio Pochettino Ogah Salahkan Wasit Usai Chelsea Dihajar Liverpool

"Mereka Lebih Baik Dari Kami" - Mauricio Pochettino Ogah Salahkan Wasit Usai Chelsea Dihajar LiverpoolSoham Mukherjee dan Yosua AryaGettyMauricio PochettinoChelseaLiverpool v ChelseaLiverpoolPremier LeagueMauricio Pochettino mengakui bahwa Liverpool “lebih baik” daripada Chelsea dan menolak menyalahkan wasit atas kekalahan telak 4-1 di Anfield.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowArtikel dilanjutkan di bawah iniLiverpool tumbangkan ChelseaIni merupakan kekalahan kesembilan The Blues di Liga PrimerPochettino berbicara jujur tentang kinerja timnya