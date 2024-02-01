"Mereka Lebih Baik Dari Kami" - Mauricio Pochettino Ogah Salahkan Wasit Usai Chelsea Dihajar Liverpool

Soham Mukherjee dan Yosua Arya
Mauricio Pochettino Chelsea 2023-24Getty
Mauricio PochettinoChelseaLiverpool v ChelseaLiverpoolPremier League

Mauricio Pochettino mengakui bahwa Liverpool “lebih baik” daripada Chelsea dan menolak menyalahkan wasit atas kekalahan telak 4-1 di Anfield.

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  • Liverpool tumbangkan Chelsea
  • Ini merupakan kekalahan kesembilan The Blues di Liga Primer
  • Pochettino berbicara jujur tentang kinerja timnya

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