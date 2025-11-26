Getty
Kurang Dari 24 Jam Setelah Dihancurkan Chelsea Di Liga Champions, Barcelona Diklaim Bakal Boyong Wonderkid Estevao
Estevao bersinar saat Chelsea menghancurkan Barca
Estevao menikmati Liga Champions bersama Chelsea dalam kampanye debutnya di Inggris. Remaja tersebut mencetak gol brilian untuk membantu menghancurkan Barcelona pada Selasa malam, menjadi pemain termuda kedua, setelah Kylian Mbappe, yang mencetak gol di masing-masing dari tiga pertandingan awal Liga Champions pertamanya. Berbicara setelah pertandingan, Estevao mengakui itu adalah malam yang istimewa.
Dia mengatakan kepada media klub: "Saya benar-benar tidak memiliki kata-kata untuk menggambarkan perasaan saya saat ini. Itu adalah malam yang sempurna dan saya bersyukur kepada Tuhan untuk membuat semuanya terjadi bagi saya. Gol itu terjadi sangat cepat; itu terjadi sebelum saya menyadarinya. Saya melihat ruang, melewati dan mencetak gol. Itu pasti momen paling istimewa dalam karier saya dan saya berharap bisa terus mencetak gol lebih banyak di tahun-tahun mendatang. Saya sangat senang, juga karena keluarga saya ada di sini menyaksikan juga.
"Sejak saya tiba di Chelsea, saya merasakan koneksi dengan para penggemar. Saya sangat senang bisa mencetak gol untuk mereka dan saya berharap ada banyak lagi. Saya sangat menikmati semuanya karena sepak bola adalah hal yang paling saya sukai. Bermain sepak bola tidak akan pernah menjadi beban bagi saya karena itu membuat saya bahagia."
Bagaimana Barcelona Gagal Mendapatkan Estevao
Agen Estevao sekarang telah berbicara tentang kecintaan pemain muda itu kepada Barca, mengungkapkan bahwa kliennya telah melakukan banyak pembicaraan dengan raksasa Catalan tentang transfer sebelum dia menandatangani kontrak dengan Chelsea. Cury mengatakan kepada Cadena SER: "Kami berbicara dengan Barca tentang Estevao pada 2021, 2022, 2023, dan 2024. Kami pergi ke kantor untuk menawarkan pemain karena saya percaya bahwa dia akan memiliki masa depan yang besar dalam sepak bola dunia. Barca tidak sehat secara finansial dan tentu saja tidak mungkin melakukan operasi. Ini menyedihkan, tetapi sepak bola memang seperti itu. Orang-orang dalam staf teknis Barca selalu menyetujui penandatanganan Estevao, tetapi Deco terikat karena keuangan klub tidak memungkinkan."
Pemain muda Brasil itu sebelumnya mengakui bahwa impian terbesarnya dalam sepak bola adalah bermain untuk Barcelona setelah tumbuh besar menyaksikan pemain seperti Lionel Messi, Neymar, dan Luis Suarez beraksi. Cury melanjutkan dengan menambahkan bahwa meskipun Estevao telah kehilangan impian pindah ke Barcelona, dia masih sangat menyukai klub tersebut: "Estevao memiliki kontrak lima tahun dan menikmati waktunya di Chelsea. Tapi dia memiliki perasaan khusus untuk Barcelona."
Estevao dan Yamal diprediksi menjadi Messi dan Ronaldo baru
Chelsea bos Enzo Maresca memberikan pujian besar untuk Estevao setelah pertandingan. Dia mengatakan kepada BeIN Sports: "Seperti yang dikatakan Raphinha, mungkin dalam 10, 15 tahun ke depan, Estevao dan Lamine Yamal mungkin akan menjadi Messi dan Ronaldo berikutnya. Tetapi untuk keduanya, mereka berusia 18 tahun. Mereka perlu menikmati, mencoba untuk meningkat setiap hari. Ini adalah hal yang paling penting bagi mereka.
"Gol yang dicetak Estevao mengingatkanku pada gol yang dia cetak melawan kami di Piala Dunia Klub. Sangat mirip, aksi yang sama. Dia perlu santai. Dia perlu menikmati sepak bolanya, dia perlu bermain sepak bola. Dia dan Lamine [Yamal] adalah anak-anak muda yang berusia 18 tahun, jika Anda mulai berbicara tentang Ronaldo dan Messi, itu terlalu banyak tekanan bagi anak-anak muda seperti mereka. Mereka perlu datang ke tempat latihan dengan bahagia untuk sesi, tetapi ketika Anda mulai membandingkan mereka dengan dua pemain itu, itu terlalu berlebihan bagi mereka."
Agen Estevao juga merasa bahwa Estevao dan Yamal bisa bermain bersama dalam tim yang sama, meskipun kedua pemain lebih suka bermain di sayap kanan. Dia menambahkan: "Pikirkan tentang duo Neymar dan Messi, itu lebih baik daripada hanya memiliki Messi atau hanya memiliki Neymar."
Chelsea menghadapi bentrokan besar lainnya berikutnya
Chelsea kini menuju ke pertandingan besar lainnya saat mereka menghadapi Arsenal dalam pertarungan puncak klasemen Liga Premier pada hari Minggu di Stamford Bridge. The Blues akan memasuki pertandingan dengan semangat yang tinggi setelah kemenangan telak atas tim asuhan Flick dan mengetahui bahwa kemenangan atas The Gunners akan memangkas jarak dengan pemuncak klasemen menjadi hanya tiga poin.
