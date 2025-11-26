Kurang Dari 24 Jam Setelah Dihancurkan Chelsea Di Liga Champions, Barcelona Diklaim Bakal Boyong Wonderkid Estevao

Estevao menikmati Liga Champions bersama Chelsea dalam kampanye debutnya di Inggris. Remaja tersebut mencetak gol brilian untuk membantu menghancurkan Barcelona pada Selasa malam, menjadi pemain termuda kedua, setelah Kylian Mbappe, yang mencetak gol di masing-masing dari tiga pertandingan awal Liga Champions pertamanya. Berbicara setelah pertandingan, Estevao mengakui itu adalah malam yang istimewa.

Dia mengatakan kepada media klub: "Saya benar-benar tidak memiliki kata-kata untuk menggambarkan perasaan saya saat ini. Itu adalah malam yang sempurna dan saya bersyukur kepada Tuhan untuk membuat semuanya terjadi bagi saya. Gol itu terjadi sangat cepat; itu terjadi sebelum saya menyadarinya. Saya melihat ruang, melewati dan mencetak gol. Itu pasti momen paling istimewa dalam karier saya dan saya berharap bisa terus mencetak gol lebih banyak di tahun-tahun mendatang. Saya sangat senang, juga karena keluarga saya ada di sini menyaksikan juga.

"Sejak saya tiba di Chelsea, saya merasakan koneksi dengan para penggemar. Saya sangat senang bisa mencetak gol untuk mereka dan saya berharap ada banyak lagi. Saya sangat menikmati semuanya karena sepak bola adalah hal yang paling saya sukai. Bermain sepak bola tidak akan pernah menjadi beban bagi saya karena itu membuat saya bahagia."