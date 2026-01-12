Getty Images
Mantan Pemain Chelsea Dalam Kondisi Kritis: Hidup Saya Tinggal Beberapa Hari Lagi
Lamisha Musonda dalam kondisi kritis
Lamisha Musonda mengawali kariernya di Belgia dan berkembang di akademi Anderlecht sebelum pindah ke Chelsea pada 2012 bersama kedua adiknya, Tika dan Charly. Meski demikian, ia tak pernah mencatatkan penampilan bersama tim utama The Blues.
Musonda pensiun dari sepakbola pada 2019 di usia yang sangat muda, 27 tahun. Karier sepakbola juga dijalani kedua adiknya. Charly Musonda, yang sempat digadang-gadang menjadi bintang besar, sempat tampil tujuh kali bersama tim utama Chelsea sebelum hengkang pada 2022. Charly memutuskan pensiun musim panas 2025 kemarin buntut cedera bertubi-tubi. Sementara itu, Tika Musonda masih aktif di dunia sepakbola dan kini bekerja sebagai pemandu bakat global di Liverpool.
Lewat unggahan Instagram, Lamisha mengungkap bahwa dirinya menderita sakit parah, sembari mengenang perjalanan hidup dan kariernya di dunia sepakbola.
“Saya sedang berjuang untuk tetap hidup”
Dalam unggahan yang menampilkan berbagai momen penting dalam hidup dan kariernya, Musonda menulis: “Hidup punya begitu banyak pasang dan surut, dan tak ada yang benar-benar tahu rasa sakit yang sedang kita hadapi. Beberapa tahun terakhir ini sangat berat dan melelahkan bagi saya. Dengan sedih saya harus memberi tahu bahwa saya kesulitan memulihkan kesehatan saya, itulah sebabnya saya jarang muncul di media sosial.”
Ia mengaku harus "berdamai dengan kenyataan" bahwa kondisinya kini berada di tahap kritis. “Saat ini saya benar-benar sedang berjuang untuk tetap hidup,” tulisnya. Musonda juga meminta doa dan dukungan, seraya menegaskan bahwa ia tidak akan menyerah. “Saya akan terus berjuang dan tidak akan berhenti sampai saat napas terakhir saya.”
“Seperti yang kalian lihat di sini, saya diberkati dengan fase awal hidup yang indah… masih begitu banyak yang bisa saya berikan. Tapi ada begitu banyak orang luar biasa yang ingin saya ucapkan terima kasih secara langsung. Menyakitkan rasanya jika saya mungkin tak punya kesempatan itu. Saya mencintai kalian semua.”
Dukungan mengalir dari eks Chelsea
Unggahan tersebut langsung dibanjiri pesan dukungan dari berbagai figur sepakbola. Top skor sepanjang masa Belgia dan mantan striker Chelsea, Romelu Lukaku, menulis: “Tetap kuat, Lamisha. Kami bersamamu.”
Mantan direktur Chelsea, Marina Granovskaia—yang mengabdi lebih dari delapan tahun di Stamford Bridge hingga klub diambil alih BlueCo pada 2022—juga menyampaikan pesan: “Saya sungguh berharap kamu bisa melewati perjuangan kesehatan ini. Doa untukmu dan keluargamu.”
Setelah menerima ribuan pesan dukungan, Musonda kembali menulis unggahan lanjutan. “Saya ingin berterima kasih kepada Tuhan atas doa-doa, pesan baik, dan cinta penuh energi positif yang saya terima. Terima kasih juga untuk keluarga saya. Orang tua dan saudara-saudara saya yang mencintai saya lebih dari apa pun,” tulisnya.
“Saya bukan manusia yang sempurna, tak ada yang sempurna. Saya ingin berterima kasih pada sepakbola dan sekolah karena memberi saya pelajaran hidup yang nyata. Saya ingin dikenang bukan karena pujian, tapi karena orang-orang baik yang saya temui sepanjang jalan—rekan setim, guru, pelatih, sopir bus… demi merekalah saya berjuang dan tetap kuat.”
Perjuangan Musonda masih berlanjut
Musonda tidak mengungkap secara spesifik penyakit yang dideritanya. Namun, seperti yang ia tekankan dalam unggahannya, ia akan terus berjuang dan menjalani hari demi hari. “Mari kita menangkan setiap hari, satu per satu,” tulisnya.
