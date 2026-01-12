Mantan Pemain Chelsea Dalam Kondisi Kritis: Hidup Saya Tinggal Beberapa Hari Lagi

Dalam unggahan yang menampilkan berbagai momen penting dalam hidup dan kariernya, Musonda menulis: “Hidup punya begitu banyak pasang dan surut, dan tak ada yang benar-benar tahu rasa sakit yang sedang kita hadapi. Beberapa tahun terakhir ini sangat berat dan melelahkan bagi saya. Dengan sedih saya harus memberi tahu bahwa saya kesulitan memulihkan kesehatan saya, itulah sebabnya saya jarang muncul di media sosial.”

Ia mengaku harus "berdamai dengan kenyataan" bahwa kondisinya kini berada di tahap kritis. “Saat ini saya benar-benar sedang berjuang untuk tetap hidup,” tulisnya. Musonda juga meminta doa dan dukungan, seraya menegaskan bahwa ia tidak akan menyerah. “Saya akan terus berjuang dan tidak akan berhenti sampai saat napas terakhir saya.”

“Seperti yang kalian lihat di sini, saya diberkati dengan fase awal hidup yang indah… masih begitu banyak yang bisa saya berikan. Tapi ada begitu banyak orang luar biasa yang ingin saya ucapkan terima kasih secara langsung. Menyakitkan rasanya jika saya mungkin tak punya kesempatan itu. Saya mencintai kalian semua.”