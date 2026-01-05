Yang Penting HENGKANG! Saking MARAHNYA Sama Kelakuan Chelsea, Enzo Maresca Sampai Ikhlaskan Pesangon Rp300 MILIAR

Maresca juga disebut marah dengan beredarnya anggapan bahwa ia berselisih dengan staf medis klub setelah mempertaruhkan kesehatan pemain-pemain kunci seperti Cole Palmer dan Reece James. Ia merasa frustrasi karena harus sering berhadapan dengan para petinggi klub, terutama terkait pemilihan tim dan potensi pergantian pemain.

Meski demikian, Maresca diprediksi akan segera kembali ke pinggir lapangan. Legenda Liga Inggris Alan Shearer menilai reputasi Maresca justru tetap tinggi.

Top skor sepanjang masa EPL itu berkata: “Masa bakti Maresca di Chelsea seharusnya dipandang sebagai periode yang sukses. Mereka mengalahkan tim terbaik tahun lalu, PSG; dia mengalahkan Pelatih Terbaik Tahun Ini. Mereka memenangkan Liga Konferensi, yang memang sudah sesuai ekspektasi, tetapi tidak banyak yang menyangka mereka akan menjuarai Piala Dunia Antarklub."

"Mereka berada di sekitar empat besar, jadi bagi saya dia melakukan pekerjaan yang sangat bagus. Dia pergi dengan reputasi tinggi. Saya rasa dia tidak akan kesulitan mendapatkan pekerjaan lain, mengingat kinerjanya di Chelsea dan Leicester City. Soal apakah dia bisa mendapat pekerjaan besar, itu tergantung. Ada pembicaraan soal Man City, tapi semuanya bergantung pada keputusan Pep Guardiola untuk pergi. Tapi yang jelas dia [Maresca] tak akan kesulitan mencari pekerjaan baik di Inggris maupun luar negeri.”

Shearer menambahkan: “Ketika masuk ke pekerjaan Chelsea, Anda tahu seperti apa klubnya, sangat berbeda dalam hal manajemen. Itu bukan kesalahan Maresca, melainkan orang-orang di atasnya. Model mereka jelas membeli pemain muda, mengembangkan mereka, memberi kontrak panjang yang gila hanya untuk dijual. Saya tidak yakin Anda bisa juara Liga Inggris dengan cara itu. Mungkin masuk empat besar karena bisa belanja, tapi pada intinya, pelatih berikutnya harus melakukan lebih baik dari yang baru saja pergi.”