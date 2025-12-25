"Karier Anda Baru Jalan 2 Tahun!" - Bintang Chelsea Cole Palmer Diwanti-wanti Untuk Tolak Real Madrid Jika Raksasa La Liga Itu Berusaha Mengangkutnya

Output-nya memang menurun musim lalu dan berjuang dengan cedera di musim 2025/26. Dengan situasi itu, Leboeuf mengatakan kepada GOAL ketika ditanya apakah Palmer ditakdirkan untuk melalui transfer besar lainnya kelak: “Jika Anda adalah Cole Palmer, apakah Anda ingin bermain untuk Real Madrid? Di mana Anda akan bermain? Anda punya Jude Bellingham, begitu banyak lainnya. Anda harus membuat pilihan yang tepat. Anda harus berpikir dua kali.

“Oke, saya ingin berada di klub terbaik di dunia - mungkin Real Madrid adalah klub terbaik di dunia - tetapi Anda ingin bermain, Anda tidak ingin duduk di bangku cadangan. Itu tidak masuk akal.

“Kami berbicara tentang [Florian] Wirtz pergi ke Bayern Munich musim lalu, tetapi ada [Jamal] Musiala di sana - Anda tidak bisa bermain dengan Musiala dan Wirtz, kecuali Anda menempatkan Wirtz di sebelah kiri, yang mungkin, tetapi itu adalah pilihan yang tepat untuk Wirtz pergi ke Liverpool. Tidak ada yang menduga akan berjalan seperti sekarang ini.

“Cole Palmer telah memiliki karir dua tahun. City tidak ingin mempertahankannya, dia adalah kejutan nyata, pemain fantastis, tetapi lambat, Anda bermain untuk Chelsea Football Club dan Anda bisa mendapatkan sesuatu darinya. Anda tidak pernah tahu, mungkin Anda berada di klub yang tepat. Mungkin sesuatu akan terjadi pada Chelsea.

“Siapa yang akan menyangka bahwa [Frank] Lampard akan memiliki karir seperti yang dia miliki ketika datang ke Chelsea? Mungkin sedikit, tetapi tidak begitu gila. Saya ingat berada di Chelsea pada '99 ketika Real Madrid menelepon saya dan saya berkata: ‘Saya tinggal di sini, saya mencintai klub, mereka hebat, sepak bolanya hebat, penggemarnya hebat, jadi mengapa saya harus pergi ke sana? Saya tahu apa yang saya miliki dan apa yang akan saya dapatkan’. Lagi, Anda harus berpikir dua kali.

“Untuk ketenaran, mungkin lebih baik pergi ke Real Madrid ketika Anda di Chelsea, tetapi saya bahkan tidak yakin tentang itu lagi. Apa yang kita lihat di Real Madrid, mereka bukan yang terbaik dari yang terbaik sekarang. Mungkin mereka akan kembali karena itu adalah klub besar, tetapi itu bukan sekarang - Anda berbicara tentang sejarah, bukan waktu sekarang.”

Getty Images