"Karier Anda Baru Jalan 2 Tahun!" - Bintang Chelsea Cole Palmer Diwanti-wanti Untuk Tolak Real Madrid Jika Raksasa La Liga Itu Berusaha Mengangkutnya
Peningkatan luar biasa Palmer: Jumlah gol dan piala yang dimenangkan
Palmer telah menikmati peningkatan yang luar biasa sejak meninggalkan Manchester City untuk London barat pada tahun 2023. Dia memiliki medali juara Premier League, FA Cup dan Champions League dari waktunya di Etihad Stadium, tetapi tidak pernah menjadi pemain reguler di bawah Pep Guardiola.
Kampanye debutnya di Chelsea menghasilkan 25 gol, debut senior The Three Lions dan penghargaan PFA Young Player of the Year. Nilainya melonjak, dengan kesuksesan Conference League dan FIFA Club World Cup juga dinikmati pada tahun 2025.
Apakah Palmer akan tertarik untuk pindah ke Real Madrid?
Output-nya memang menurun musim lalu dan berjuang dengan cedera di musim 2025/26. Dengan situasi itu, Leboeuf mengatakan kepada GOAL ketika ditanya apakah Palmer ditakdirkan untuk melalui transfer besar lainnya kelak: “Jika Anda adalah Cole Palmer, apakah Anda ingin bermain untuk Real Madrid? Di mana Anda akan bermain? Anda punya Jude Bellingham, begitu banyak lainnya. Anda harus membuat pilihan yang tepat. Anda harus berpikir dua kali.
“Oke, saya ingin berada di klub terbaik di dunia - mungkin Real Madrid adalah klub terbaik di dunia - tetapi Anda ingin bermain, Anda tidak ingin duduk di bangku cadangan. Itu tidak masuk akal.
“Kami berbicara tentang [Florian] Wirtz pergi ke Bayern Munich musim lalu, tetapi ada [Jamal] Musiala di sana - Anda tidak bisa bermain dengan Musiala dan Wirtz, kecuali Anda menempatkan Wirtz di sebelah kiri, yang mungkin, tetapi itu adalah pilihan yang tepat untuk Wirtz pergi ke Liverpool. Tidak ada yang menduga akan berjalan seperti sekarang ini.
“Cole Palmer telah memiliki karir dua tahun. City tidak ingin mempertahankannya, dia adalah kejutan nyata, pemain fantastis, tetapi lambat, Anda bermain untuk Chelsea Football Club dan Anda bisa mendapatkan sesuatu darinya. Anda tidak pernah tahu, mungkin Anda berada di klub yang tepat. Mungkin sesuatu akan terjadi pada Chelsea.
“Siapa yang akan menyangka bahwa [Frank] Lampard akan memiliki karir seperti yang dia miliki ketika datang ke Chelsea? Mungkin sedikit, tetapi tidak begitu gila. Saya ingat berada di Chelsea pada '99 ketika Real Madrid menelepon saya dan saya berkata: ‘Saya tinggal di sini, saya mencintai klub, mereka hebat, sepak bolanya hebat, penggemarnya hebat, jadi mengapa saya harus pergi ke sana? Saya tahu apa yang saya miliki dan apa yang akan saya dapatkan’. Lagi, Anda harus berpikir dua kali.
“Untuk ketenaran, mungkin lebih baik pergi ke Real Madrid ketika Anda di Chelsea, tetapi saya bahkan tidak yakin tentang itu lagi. Apa yang kita lihat di Real Madrid, mereka bukan yang terbaik dari yang terbaik sekarang. Mungkin mereka akan kembali karena itu adalah klub besar, tetapi itu bukan sekarang - Anda berbicara tentang sejarah, bukan waktu sekarang.”
Bintang Brasil berikutnya: Seberapa jauh Estevao bisa melangkah?
Chelsea telah berinvestasi besar-besaran untuk membangun skuad yang dapat bersaing di masa kini dan depan. Lebih banyak bakat kreatif telah direkrut bersama Palmer, termasuk talenta Brasil yang menarik: Estevao Willian.
Ditanya seberapa jauh remaja Amerika Selatan itu bisa melangkah, dengan julukan ‘Messinho’ (Little Messi) yang sudah diberikan padanya, Leboeuf berkata: “Saya berharap yang terbaik untuknya. Dia tampaknya memiliki kepala yang baik di atas keterampilannya. Chelsea tampaknya juga melindunginya. Dia masih muda dan Anda tidak ingin meluncurkannya, saya rasa dia belum siap untuk itu.
“Untuk memiliki posisi yang sangat penting dan masa depan di klub, dia menuju ke sana. Kita bisa melihatnya. Kecuali dia tidak beruntung, mengalami cedera parah, saya tidak melihat alasan mengapa orang itu tidak bisa menjadi salah satu pemain top Brasil yang telah kita lihat sepanjang generasi.
“Dia adalah tipe orang yang rendah hati, tetapi suka pamer ketika mencetak gol. Dia ingin menghadapi pemain lain. Saya suka orang itu, tetapi dia masih mentah. Kita harus sabar dan memastikan bahwa dia matang sesuai yang dia butuhkan, untuk menjadi salah satu pemain top dunia.”
Perburuan trofi: Chelsea memburu lebih banyak gelar utama
Dengan Palmer dan Estevao bergabung, Chelsea - yang kembali dalam perburuan posisi empat besar musim ini - akan percaya bahwa mereka mampu memenangkan lebih banyak penghargaan besar di dalam dan luar negeri. Kesuksesan yang nyata harus memastikan bahwa tidak ada kepala yang berpaling, dengan ambisi kolektif dan individu yang disesuaikan oleh tim yang tidak pernah takut untuk mengeluarkan uang guna menyelesaikan masalah.
