Kondisi Darurat, Chelsea Mungkin Panggil Kembali Bek Borussia Dortmund Yang Tampil FANTASTIS

Chelsea sedang dilanda krisis cedera di lini belakang. Levi Colwill dipastikan absen sepanjang musim, sementara Wesley Fofana, Benoit Badiashile, dan beberapa bek lainnya kesulitan menjaga kebugaran. Situasi tersebut membuat pelatih kepala Enzo Maresca mempertimbangkan apakah Aaron Anselmino perlu dipulangkan lebih awal dari Borussia Dortmund demi menambah kedalaman skuad memasuki paruh kedua musim.

Ironisnya, bek tengah asal Argentina itu sendiri absen dalam dua laga terakhir Dortmund di 2025 melawan Freiburg dan Borussia Monchengladbach akibat cedera paha. Absennya Anselmino dalam dua pertandingan tersebut membuat ia gagal mengejar jumlah menit bermain yang dibutuhkan untuk menutup celah klausul pemanggilan kembali oleh klub induknya, Chelsea.

Anselmino bergabung dengan BVB sebagai bagian dari kesepakatan yang juga melibatkan transfer Carney Chukwuemeka, dengan klub Bundesliga tersebut menebus sang gelandang seharga lebih dari €20 juta. Setelah sempat terganggu cedera di awal kedatangannya, Anselmino berhasil mengamankan tempat di formasi tiga bek bersama Nico Schlotterbeck dan Waldemar Anton, dan langsung menjadi salah satu pemain kesayangan publik Signal Iduna Park berkat performa impresifnya.