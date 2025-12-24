Getty
Kondisi Darurat, Chelsea Mungkin Panggil Kembali Bek Borussia Dortmund Yang Tampil FANTASTIS
Chelsea mempertimbangkan opsi Januari
Chelsea sedang dilanda krisis cedera di lini belakang. Levi Colwill dipastikan absen sepanjang musim, sementara Wesley Fofana, Benoit Badiashile, dan beberapa bek lainnya kesulitan menjaga kebugaran. Situasi tersebut membuat pelatih kepala Enzo Maresca mempertimbangkan apakah Aaron Anselmino perlu dipulangkan lebih awal dari Borussia Dortmund demi menambah kedalaman skuad memasuki paruh kedua musim.
Ironisnya, bek tengah asal Argentina itu sendiri absen dalam dua laga terakhir Dortmund di 2025 melawan Freiburg dan Borussia Monchengladbach akibat cedera paha. Absennya Anselmino dalam dua pertandingan tersebut membuat ia gagal mengejar jumlah menit bermain yang dibutuhkan untuk menutup celah klausul pemanggilan kembali oleh klub induknya, Chelsea.
Anselmino bergabung dengan BVB sebagai bagian dari kesepakatan yang juga melibatkan transfer Carney Chukwuemeka, dengan klub Bundesliga tersebut menebus sang gelandang seharga lebih dari €20 juta. Setelah sempat terganggu cedera di awal kedatangannya, Anselmino berhasil mengamankan tempat di formasi tiga bek bersama Nico Schlotterbeck dan Waldemar Anton, dan langsung menjadi salah satu pemain kesayangan publik Signal Iduna Park berkat performa impresifnya.
Dortmund ingin pertahankan bek muda cemerlang
Sejauh ini, Anselmino sudah tampil dalam 10 dari 22 pertandingan kompetitif Dortmund, dengan total 564 menit bermain. Beberapa pekan lalu, pelatih Dortmund Niko Kovac sempat menyatakan bahwa situasi sang pemain sudah jelas dan tidak ada peluang Chelsea memanggilnya kembali.
“Semuanya sudah beres dengan Chelsea,” ujar Kovac. “Dia adalah pemain kami dan saya berharap dia bertahan sampai akhir musim."
“Dia bertarung dengan semangat seorang pejuang. Saat situasi sulit, tidak ada omong kosong darinya, dia akan menerobos. Dan itulah yang dibutuhkan di level ini. Anda butuh bek yang benar-benar mencintai bertahan. Anak ini melakukannya dengan sangat baik. Saya menyukai pemain seperti itu, yang bekerja dengan dedikasi dan gairah.”
Meski Dortmund pede, posisi The Blues kini dinilai lebih kuat, dan mereka bisa saja mengambil langkah jika Maresca menginginkannya. Meski begitu, pihak Dortmund meyakini Chelsea tidak akan bertindak tergesa-gesa. Klub Bundesliga juga mendapat sinyal positif karena Anselmino disebut merasa nyaman di Dortmund dan ingin bertahan setidaknya hingga setelah 2025.
Perkembangan pesat Anselmino
Anselmino merupakan produk akademi Boca Juniors, klub yang ia bela sejak usia 12 tahun. Ia melakoni debut senior pada musim 2023 dan langsung mencuri perhatian dengan menembus tim utama di usia 18 tahun.
Tampil bagi Boca di usia yang masih sangat muda langsung membuatnya dikenal sebagai salah satu prospek bek paling menjanjikan di Argentina, menarik perhatian baik di level domestik maupun nasional. Reputasinya semakin melonjak pada Agustus 2024 ketika terungkap bahwa Chelsea berhasil mengamankannya sebagai bagian dari rencana jangka panjang klub dalam membangun skuad masa depan.
Kendati demikian, Anselmino belum pernah membela timnas Argentina di level junior maupun senior. Akan tetapi, perkembangan serta pengalamannya di level klub menunjukkan ia berada di jalur yang tepat untuk bersaing di level tertinggi sepakbola Eropa, dan Chelsea diyakini akan memberinya kesempatan di Liga Inggris.
Gaya bertahannya yang agresif membuatnya dijuluki “El Gratsche” atau Si Pembelah oleh para pendukung dan sebagian media Jerman, dan ia jamak dianggap sebagai rekrutan pinjaman paling sukses Dortmund musim ini.
Selanjutnya buat Chelsea & Anselmino
Meski masa depannya dalam jangka pendek masih belum pasti, sudah jelas bahwa Anselmino dijadwalkan kembali ke Chelsea pada musim panas nanti. Opsi transfer permanen ke Dortmund tidak termasuk dalam kesepakatan peminjaman, sehingga peluang pindah sepenuhnya terbilang kecil. Namun, klub Bundesliga tersebut diperkirakan akan berupaya keras mencari solusi agar sang bek tetap bertahan, setidaknya hingga beberapa bulan ke depan.
