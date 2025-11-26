Barcelona Dibantai Chelsea, Hansi Flick Bersumpah Bakal Tatar Ronald Araujo

Dalam konferensi pers seusai laga, Flick menegaskan bahwa kartu merah Araujo sebenarnya bisa dihindari, sekaligus menyinggung kesulitan timnya bermain dengan 10 pemain.

“Saya tidak tahu apa yang terjadi pada kartu kuning pertama," kata pelatih asal Jerman itu. "Saya harus berbicara dengannya dan melihat videonya, dan untuk kartu kedua, dia seharusnya tidak masuk seperti itu. Tapi hal-hal seperti ini bisa terjadi di sepak bola. Itu bukan momen yang tepat dan bukan cara yang tepat, tapi begitulah adanya.”

Ia kemudian menilai performa anak asuhnya secara keseluruhan di London: “Ini cuma satu pertandingan. Kami memulai dengan baik, punya peluang bagus lewat Ferran, tapi bermain dengan satu pemain lebih sedikit membuat segalanya sangat sulit. Kami tidak punya intensitas yang diperlukan, tapi saya tetap positif soal masa depan.”

“Tidak mudah mengalahkan tim seperti Chelsea dengan kekurangan satu pemain. Tapi saya tetap positif untuk pertandingan-pertandingan berikutnya. Kami masih punya tiga laga tersisa dan saya yakin kami bisa memenangkannya. Hari ini kami membuat beberapa kesalahan, tidak bisa menjaga penguasaan bola, beberapa pemain membuat kesalahan... Hari ini tidak cukup, tapi ada hal positif: Raphinha sudah kembali, Marcus [Rashford] bermain baik... kami harus tetap positif. Kalau Anda analisis pertandingan ini, Anda harus melihat bahwa kami bermain dengan satu pemain lebih sedikit, dan itu punya dampak besar. Bermain dengan jumlah lebih banyak selalu lebih mudah. Bagi Chelsea, menghadapi 10 pemain adalah keuntungan besar.”