Barcelona Dibantai Chelsea, Hansi Flick Bersumpah Bakal Tatar Ronald Araujo
Kartu merah Araujo sulitkan Barcelona
Kunjungan Barcelona ke Stamford Bridge berubah menjadi mimpi buruk. Setelah membuka laga dengan baik dan menciptakan peluang emas yang disia-siakan Ferran Torres, ritme Barca langsung runtuh ketika Ronald Araujo menerima dua kartu kuning: yang pertama karena protes, dan yang kedua akibat tekel telat terhadap Marc Cucurella menjelang akhir babak pertama.
Sejak itu, Barcelona dipaksa bermain defensif dan kalah jumlah selama lebih dari satu jam dalam laga yang wajib mereka menangkan. Akhirnya, mereka tumbang 3-0 di tangan Chelsea, Rabu (26/11) dini hari WIB. Flick tak bisa menyembunyikan rasa frustrasinya, mengakui bahwa sang bek “seharusnya tidak melakukan tekel seperti itu” dan bahwa kartu merah tersebut mengubah keseluruhan dinamika pertandingan.
Flick frustrasi pada Araujo dan performa Barcelona
Dalam konferensi pers seusai laga, Flick menegaskan bahwa kartu merah Araujo sebenarnya bisa dihindari, sekaligus menyinggung kesulitan timnya bermain dengan 10 pemain.
“Saya tidak tahu apa yang terjadi pada kartu kuning pertama," kata pelatih asal Jerman itu. "Saya harus berbicara dengannya dan melihat videonya, dan untuk kartu kedua, dia seharusnya tidak masuk seperti itu. Tapi hal-hal seperti ini bisa terjadi di sepak bola. Itu bukan momen yang tepat dan bukan cara yang tepat, tapi begitulah adanya.”
Ia kemudian menilai performa anak asuhnya secara keseluruhan di London: “Ini cuma satu pertandingan. Kami memulai dengan baik, punya peluang bagus lewat Ferran, tapi bermain dengan satu pemain lebih sedikit membuat segalanya sangat sulit. Kami tidak punya intensitas yang diperlukan, tapi saya tetap positif soal masa depan.”
“Tidak mudah mengalahkan tim seperti Chelsea dengan kekurangan satu pemain. Tapi saya tetap positif untuk pertandingan-pertandingan berikutnya. Kami masih punya tiga laga tersisa dan saya yakin kami bisa memenangkannya. Hari ini kami membuat beberapa kesalahan, tidak bisa menjaga penguasaan bola, beberapa pemain membuat kesalahan... Hari ini tidak cukup, tapi ada hal positif: Raphinha sudah kembali, Marcus [Rashford] bermain baik... kami harus tetap positif. Kalau Anda analisis pertandingan ini, Anda harus melihat bahwa kami bermain dengan satu pemain lebih sedikit, dan itu punya dampak besar. Bermain dengan jumlah lebih banyak selalu lebih mudah. Bagi Chelsea, menghadapi 10 pemain adalah keuntungan besar.”
Tiket fase gugur Liga Champions dalam bahaya
Perjalanan Barcelona di Eropa kini berada di ujung tanduk. Dengan hanya dua kemenangan dari lima pertandingan fase liga dan duduk di peringkat 16 dengan tujuh poin, Barca wajib memenangi laga-laga tersisa melawan Eintracht Frankfurt, Slavia Praha, dan Copenhagen untuk menjaga peluang lolos langsung ke 16 besar tanpa melalui play-off.
Flick mengakui tantangan itu, menegaskan bahwa peluang lolos masih ada asal timnya menunjukkan peningkatan drastis dalam intensitas dan agresivitas. Ia menegaskan: “Akan sangat sulit finis di delapan besar, tapi apa pun bisa terjadi. Kami harus bermain agresif. Kami melihat Chelsea yang lebih dinamis, dan itulah yang saya inginkan dari tim saya. Kami harus bertarung lebih keras dan bermain lebih agresif.”
Flick berjanji Barcelona akan bangkit
Meski hasil tak sesuai harapan, Flick menutup dengan nada optimis, meyakinkan bahwa level permainan Barcelona akan meningkat dalam pekan-pekan berikutnya. Dengan laga La Liga melawan Alaves dan partai penentu Liga Champions menanti, tekanan semakin besar, namun sang pelatih tetap percaya diri.
Ia menambahkan: “Kita akan melihat Barca yang berbeda, itu bisa saya janjikan. Saya melihat bagaimana kami berlatih, intensitas dan kualitasnya berbeda dari beberapa minggu lalu... saya punya perasaan yang baik.”
Blaugrana saat ini berada di posisi kedua La Liga, tertinggal satu poin dari Real Madrid, namun harus membagi fokus dengan misi bertahan di Eropa. Semua mata kini tertuju ke Camp Nou akhir pekan ini, di mana Flick berharap performa meyakinkan bisa mengubah kembali arah musim mereka.
