Sikut Wajah Sampai Lebam Kok Enggak Kartu Merah?! Enzo Maresca MURKA Piero Hincapie Tak Diusir Saat Chelsea Imbangi Arsenal Usai Langgar Trevoh Chalobah
Hincapie beruntung tak dikartu merah
Insiden terjadi saat Piero Hincapie dan Trevoh Chalobah berebut bola di udara dalam laga Chelsea vs Arsenal di Liga Inggris, Minggu (30/11), yang berakhir imbang 1-1. Bek Ekuador itu melompat dengan lengan terangkat dan sikutnya te;al mengenai wajah Chalobah bagian bawah mata, yang langsung mendapatkan perawatan dengan memar besar terlihat di bagian tulang pipi. Anthony Taylor memberi kartu kuning, dan VAR meninjau insiden tersebut.
VAR menilai Hincapie fokus pada bola, bukan Chalobah, sehingga pelanggaran tersebut dikategorikan ceroboh tanpa dilihat sebagai tindakan membahayakan atau menggunakan kekuatan berlebihan. Keputusan kartu kuning tidak berubah.
Dalam konferensi pers pasca-laga, bos The Blues Enzo Maresca menilai keputusan itu keliru dan seharusnya dinaikkan menjadi kartu merah. Pelatih asal Italia itu mengakui kartu merah Moises Caicedo atas tekelnya terhadap Mikel Merino sudah tepat, namun ia menyoroti inkonsistensi wasit, termasuk keputusan yang tidak menjatuhkan kartu merah kepada Rodrigo Bentancur saat Chelsea berjumpa Tottenham di Liga Inggris beberapa pekan lalu.
Maresca: Kami kesulitan memahami keputusan wasit
Menanggapi komentar kapten Chelsea Reece James yang menilai Hincapie layak diusir, Maresca berkata: “Saya pikir Reece benar. Tapi mereka (ofisial) yang memutuskan. Tadi saya ditanya soal kartu merah Moises—itu kartu merah, tapi kenapa Bentancur tidak diberi kartu merah saat melanggar Reece di laga tandang melawan Spurs? Kami sebagai manajer kesulitan memahami kenapa penilaiannya berbeda."
“Kartu merah Moises sudah benar. Bentancur seharusnya juga kartu merah. Mengapa tidak diberikan? Itu yang sulit kami mengerti. Kenyataannya, itu kartu merah. Tapi mengapa diputuskan berbeda?"
“Soal Trevoh, saya bertanya langsung ke wasit. Mereka berkata itu bukan sikutan. Padahal dia sampai kena mata lebam dan harus dikompres es saat jeda, tapi mereka menilainya berbeda.”
Maresca bangga dengan para pemain Chelsea
Meski disikut sampai lebam, Chalobah tetap mampu membuka skor untuk Chelsea di laga bertensi tinggi ini. Setelah Caicedo diusir, tuan rumah sempat terlihat akan kehilangan momentum dalam persaingan gelar. Namun mereka justru unggul lebih dulu setelah Chalobah menanduk sepak pojok James, menaklukkan kiper Arsenal David Raya.
Sayangnya 10 pemain Chelsea tak bisa mempertahankan keunggulan, denganThe Gunners kemudian menyamakan kedudukan lewat tandukan Merino menyambut umpan Bukayo Saka.
Kendati gagal menang, Maresca tetap memuji anak asuhnya. “[Saya paling bangga dengan] usaha para pemain. Arsenal berada di puncak Liga Primer Inggris, puncak Liga Champions, pertahanan terbaik di Liga Inggris, mungkin pertahanan terbaik di Liga Champions. Jadi saat ini mereka tim terbaik. Dalam situasi 11 vs 11, saya kira kami lebih baik dari mereka. Tapi setelah bermain dengan 10 orang, dinamika berubah. Usaha para pemain luar biasa.”
Selanjutnya buat Chelsea & Arsenal
Hasil ini tak mengubah jarak antara kedua tim, dengan Chelsea tetap terpaut enam poin dari Arsenal dalam pacuan gelar Liga Inggris. The Blues akan bertandang ke Leeds pada Kamis (4/12) dini hari WIB, sebelum melanjutkan kampanye ke markas Bournemouth pada akhir pekan. Di hari-hari yang sama, The Gunners akan menjamu Brentford sebelum ke Aston Villa.
