Sikut Wajah Sampai Lebam Kok Enggak Kartu Merah?! Enzo Maresca MURKA Piero Hincapie Tak Diusir Saat Chelsea Imbangi Arsenal Usai Langgar Trevoh Chalobah

Insiden terjadi saat Piero Hincapie dan Trevoh Chalobah berebut bola di udara dalam laga Chelsea vs Arsenal di Liga Inggris, Minggu (30/11), yang berakhir imbang 1-1. Bek Ekuador itu melompat dengan lengan terangkat dan sikutnya te;al mengenai wajah Chalobah bagian bawah mata, yang langsung mendapatkan perawatan dengan memar besar terlihat di bagian tulang pipi. Anthony Taylor memberi kartu kuning, dan VAR meninjau insiden tersebut.

VAR menilai Hincapie fokus pada bola, bukan Chalobah, sehingga pelanggaran tersebut dikategorikan ceroboh tanpa dilihat sebagai tindakan membahayakan atau menggunakan kekuatan berlebihan. Keputusan kartu kuning tidak berubah.

Dalam konferensi pers pasca-laga, bos The Blues Enzo Maresca menilai keputusan itu keliru dan seharusnya dinaikkan menjadi kartu merah. Pelatih asal Italia itu mengakui kartu merah Moises Caicedo atas tekelnya terhadap Mikel Merino sudah tepat, namun ia menyoroti inkonsistensi wasit, termasuk keputusan yang tidak menjatuhkan kartu merah kepada Rodrigo Bentancur saat Chelsea berjumpa Tottenham di Liga Inggris beberapa pekan lalu.