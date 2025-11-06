AFP
Pertama & SATU-SATUNYA! Alejandro Garnacho Ukir Rekor Unik Di Liga Champions Usai Selamatkan Chelsea Dari Qarabag
Garnacho ukir rekor unik Liga Champions
Nama Alejandro Garnacho pertama mengorbit saat memperkuat Manchester United, di mana ia menembus tim utama setelah menimba ilmu di level akademi. Dalam 144 penampilan, ia mencetak 26 gol—salah satunya di Liga Champions melawan Galatasaray pada 2023. Setelah pindah ke Chelsea musim panas ini, Garnacho kembali bermain di UCL, dan golnya ke gawang Qarabag pada Kamis (6/11) menjadikannya pemain pertama yang mampu mencetak gol Liga Champions untuk dua klub Inggris sebelum berusia 21 tahun.
Sayangnya meski Garnacho gemilang sebagai pemain pengganti, performa The Blues secara keseluruhan tak meyakinkan. Qarabag sebenarnya layak menggondol tiga poin andai mampu mempertahankan keunggulan, namun laga akhirnya berakhir imbang 2-2.
- AFP
Rotasi Maresca tak berbuah hasil
Enzo Maresca melakukan tujuh perubahan dari tim Chelsea yang sebelumnya menaklukkan Tottenham 1-0 di Liga Primer Inggris akhir pekan lalu. Pelatih asal Italia itu memutuskan mengistirahatkan beberapa pemain utama seperti Moises Caicedo, Enzo Fernandez, Pedro Neto, dan Garnacho dalam lawatan ke Azerbaijan, namun absennya para bintang itu terasa jelas di lapangan. Meski hasilnya tak memuaskan, Maresca menegaskan bahwa rotasi tetap penting dilakukan mengingat beban fisik yang terakumulasi buntut kemenangan Chelsea di Piala Dunia Antarklub musim panas lalu.
“Niat kami selalu sama setiap kali melakukan rotasi—kami percaya rencana dengan pemain yang tampil sejak awal sudah tepat,” ujar Maresca dalam konferensi pers. “Kami memulai dengan baik, mencetak gol, tapi kemudian kebobolan dua kali, terutama gol pertama saat bermain dengan 10 orang. Bedanya hari ini ada di kotak penalti—kami terlalu mudah kebobolan, dan di sisi lain kurang klinis saat menyerang.”
- Getty Images News
Mahalnya 'biaya' jadi juara dunia
Pelatih berusia 45 tahun itu menambahkan, “Saya sudah sering menjelaskan, kami memang berniat memberi waktu istirahat untuk Enzo, Moises, Malo [Gusto], dan beberapa pemain lain karena mereka tidak bisa tampil setiap tiga hari sekali."
"Mereka masih butuh pemulihan dari musim lalu. Seperti yang Anda tahu, Piala Dunia Antarklub punya dampak besar. Jika menang saat rotasi, tidak ada yang membicarakannya. Tapi ketika hasilnya tidak bagus, semua fokus ke rotasi. Sekarang yang terpenting adalah memulihkan tenaga untuk laga Sabtu nanti dan bangkit kembali.”
- AFP
Chelsea kembali beraksi di Liga Inggris
Chelsea, yang saat ini duduk di peringkat ketujuh Liga Inggris atau Premier League setelah 10 pertandingan, berharap bisa kembali ke jalur kemenangan akhir pekan ini saat menjamu Wolves di Stamford Bridge—partai terakhir sebelum jeda internasional dimulai.
Iklan