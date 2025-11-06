Pertama & SATU-SATUNYA! Alejandro Garnacho Ukir Rekor Unik Di Liga Champions Usai Selamatkan Chelsea Dari Qarabag

Enzo Maresca melakukan tujuh perubahan dari tim Chelsea yang sebelumnya menaklukkan Tottenham 1-0 di Liga Primer Inggris akhir pekan lalu. Pelatih asal Italia itu memutuskan mengistirahatkan beberapa pemain utama seperti Moises Caicedo, Enzo Fernandez, Pedro Neto, dan Garnacho dalam lawatan ke Azerbaijan, namun absennya para bintang itu terasa jelas di lapangan. Meski hasilnya tak memuaskan, Maresca menegaskan bahwa rotasi tetap penting dilakukan mengingat beban fisik yang terakumulasi buntut kemenangan Chelsea di Piala Dunia Antarklub musim panas lalu.

“Niat kami selalu sama setiap kali melakukan rotasi—kami percaya rencana dengan pemain yang tampil sejak awal sudah tepat,” ujar Maresca dalam konferensi pers. “Kami memulai dengan baik, mencetak gol, tapi kemudian kebobolan dua kali, terutama gol pertama saat bermain dengan 10 orang. Bedanya hari ini ada di kotak penalti—kami terlalu mudah kebobolan, dan di sisi lain kurang klinis saat menyerang.”